Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?

    Семак: «Не слышал заявлений «Зенита», что клуб готов жертвовать результатом ради подготовки молодежи»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему клубу тяжело развивать собственных воспитанников.

    – Андрей Аршавин после назначения директором департамента по развитию молодежного футбола сказал, что воспитанники должны начать выходить в основе даже в ущерб результату. Эта позиция была согласована с вами?

    – Я, конечно, заинтересован в том, чтобы у нас играли воспитанники академии и местные игроки. И чем больше их будет, тем лучше.

    Главное, чтобы они были сильнее тех игроков, которые играют на их позициях или как минимум не слабее. Вот и все. Это обычная конкуренция.

    На ситуацию касаемо молодых игроков непосредственно влияет лимит, поскольку сейчас у многих клубов есть обойма из 14-15 игроков, а дальше уже добирают молодыми игроками, которые будут тренироваться в команде и, конечно, получат свой шанс. Воспользуются или нет – посмотрим.

    А по поводу того, насколько важен результат, это клуб должен четко ставить задачи – или тебе нужен результат, или тебе нужно по-другому двигаться, выбирать абсолютно другой путь развития, чтобы было много игроков на определенном этапе, жертвуя результатом.

    Для себя лично я пока не слышал заявлений клуба, что они готовы жертвовать результатом ради подготовки молодых игроков.

    • Сергей Семак последние два сезона становился чемпионом России вместе с «Зенитом».
    • Сегодня команда из Санкт-Петербурга сыграет против «Ротора» в рамках первого тура РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Россия-24»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:17
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: -26

      Продюсер Азамат 7 секунд назад

      выпускать молодых парней в основе а потом держать их в раздевалке с Дзю и Азм ведет к нашей заветной цели, смене ориентации, это задачи на сезон. слава бамжевику

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2479

      raritet 26 минут назад

      Увы, те времена, когда и Россия могла не стыдится уровня своих футболистов канули в лета. И ничего личного. Бизнес. Если в Европе он давно отлажен и система конкуренция дает плоды, то у нас еще можно только помечтать когда вся жизнь стабилизируется . На это нужно не одно десятилетие. " Разбудите меня лет через сто и спросите, что сейчас делается в России и я отвечу-пьют и воруют." После известных слов Салтыкова-Щедрина прошло уже 150 лет и тема актуальна. Это Фундамент социальной жизни. А какой футбол на этом фундаменте? Воровской. Вот бы в самом деле , разбудить сегодня великого писателя что бы он мог добавить ...?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -89

      Волька 49 минут назад

      Лучше купить готового гомосека лямов за 100

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7307

      paracetamol 1 час назад

      Зенит-2 в ПФЛ. В ФНЛ выдержать конкуренцию не могут! И их что, сразу в ЛЧ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      Dr.Metal 1 час назад

      Местные игроки уже вряд ли будут костяком Зенита, как было во во времена Кержакова, Аршавина и Радимова, сейчас финансы позволяют минимизировать риски и купить уже возрастных и опытных игроков, готовых сразу же дать результат на поле. С точки зрения результата - всё верно, чисто по-человечески немного жаль, что воспитанникам шанса не дают.
      Очень приятно посмотреть на Краснодар, где регулярно молодежь на подходе, ЦСКА от финансовых трудностей тоже на свою молодежь ставку сделал, а по факту тот же Мардишвили куда лучше Дзагоева. Да пусть играют

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2788

      житель СПб 2 часа назад

      Немного стыдно писать в такой компании - ну да Бог с ней! Интересное заявление Сергея Богдановича! И молодец Андрей, что поднял эту проблему. Он то как раз понимает ее смысл, как никто. Молодой игрок не может по началу полноценно конкурировать с высокими профессионалами, это понятно. Надо давать ему шанс. А вот позиция клуба пока четко не обозначена.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7307

      paracetamol > житель СПб 59 минут назад

      Доводить молодежь надо до основы, а вот кто этим заниматься будет - неизвестно. А так сразу из грязи в князи мы уже проходили!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -127

      зинет недоклуб 3 часа назад

      стыдно за зинет

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -127

      зинет недоклуб 3 часа назад

      богнановна вали с этой голубой устрицы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -127

      зинет недоклуб 3 часа назад

      пусть лучше дзюба дудонит дальше азмуну

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -127

      зинет недоклуб 3 часа назад

      позорище

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78419
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru