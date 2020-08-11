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  • Семак: «Не слышал заявлений «Зенита», что клуб готов жертвовать результатом ради подготовки молодежи»

Семак: «Не слышал заявлений «Зенита», что клуб готов жертвовать результатом ради подготовки молодежи»

11 августа 2020, 07:17
19

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему клубу тяжело развивать собственных воспитанников.

– Андрей Аршавин после назначения директором департамента по развитию молодежного футбола сказал, что воспитанники должны начать выходить в основе даже в ущерб результату. Эта позиция была согласована с вами?

– Я, конечно, заинтересован в том, чтобы у нас играли воспитанники академии и местные игроки. И чем больше их будет, тем лучше.

Главное, чтобы они были сильнее тех игроков, которые играют на их позициях или как минимум не слабее. Вот и все. Это обычная конкуренция.

На ситуацию касаемо молодых игроков непосредственно влияет лимит, поскольку сейчас у многих клубов есть обойма из 14-15 игроков, а дальше уже добирают молодыми игроками, которые будут тренироваться в команде и, конечно, получат свой шанс. Воспользуются или нет – посмотрим.

А по поводу того, насколько важен результат, это клуб должен четко ставить задачи – или тебе нужен результат, или тебе нужно по-другому двигаться, выбирать абсолютно другой путь развития, чтобы было много игроков на определенном этапе, жертвуя результатом.

Для себя лично я пока не слышал заявлений клуба, что они готовы жертвовать результатом ради подготовки молодых игроков.

  • Сергей Семак последние два сезона становился чемпионом России вместе с «Зенитом».
  • Сегодня команда из Санкт-Петербурга сыграет против «Ротора» в рамках первого тура РПЛ.

Источник: «Россия-24»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (19)
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житель СПб
1597122847
Немного стыдно писать в такой компании - ну да Бог с ней! Интересное заявление Сергея Богдановича! И молодец Андрей, что поднял эту проблему. Он то как раз понимает ее смысл, как никто. Молодой игрок не может по началу полноценно конкурировать с высокими профессионалами, это понятно. Надо давать ему шанс. А вот позиция клуба пока четко не обозначена.
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Dr.Metal
1597125304
Местные игроки уже вряд ли будут костяком Зенита, как было во во времена Кержакова, Аршавина и Радимова, сейчас финансы позволяют минимизировать риски и купить уже возрастных и опытных игроков, готовых сразу же дать результат на поле. С точки зрения результата - всё верно, чисто по-человечески немного жаль, что воспитанникам шанса не дают. Очень приятно посмотреть на Краснодар, где регулярно молодежь на подходе, ЦСКА от финансовых трудностей тоже на свою молодежь ставку сделал, а по факту тот же Мардишвили куда лучше Дзагоева. Да пусть играют
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paracetamol
1597128023
Зенит-2 в ПФЛ. В ФНЛ выдержать конкуренцию не могут! И их что, сразу в ЛЧ?
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Волька
1597128769
Лучше купить готового гомосека лямов за 100
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raritet
1597130132
Увы, те времена, когда и Россия могла не стыдится уровня своих футболистов канули в лета. И ничего личного. Бизнес. Если в Европе он давно отлажен и система конкуренция дает плоды, то у нас еще можно только помечтать когда вся жизнь стабилизируется . На это нужно не одно десятилетие. " Разбудите меня лет через сто и спросите, что сейчас делается в России и я отвечу-пьют и воруют." После известных слов Салтыкова-Щедрина прошло уже 150 лет и тема актуальна. Это Фундамент социальной жизни. А какой футбол на этом фундаменте? Воровской. Вот бы в самом деле , разбудить сегодня великого писателя что бы он мог добавить ...?
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Продюсер Азамат
1597131708
выпускать молодых парней в основе а потом держать их в раздевалке с Дзю и Азм ведет к нашей заветной цели, смене ориентации, это задачи на сезон. слава бамжевику
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Garrincha58
1597138462
мы не футбольная страна чтобы рожать новых Черенковых или Аршавиных, как это делается в Германии,Англии или Голландии
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Spartak Piter
1597141418
Единая Россия и зенит это побратимы. Жертвовать ради чего то им не свойственно. Только кабинеты, подкупы и бабло в крови!! Позор СБГТ
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Вальдемар IV
1597154524
смена же есть отобранная у динамо, и названная как газпромовская академия
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Spirit_78
1597241276
В последнее время неплохо молодёжь стали в Зените задействовать (Шамкин, Прохин, Круговой, Мостовой, Мусаев). Не сказать, что молодые ребята полностью готовы занять места в основном составе, сыроваты ещё. Но минут по 20-30 можно давать играть.
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