Семак: «Не слышал заявлений «Зенита», что клуб готов жертвовать результатом ради подготовки молодежи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему клубу тяжело развивать собственных воспитанников.

– Андрей Аршавин после назначения директором департамента по развитию молодежного футбола сказал, что воспитанники должны начать выходить в основе даже в ущерб результату. Эта позиция была согласована с вами?

– Я, конечно, заинтересован в том, чтобы у нас играли воспитанники академии и местные игроки. И чем больше их будет, тем лучше.

Главное, чтобы они были сильнее тех игроков, которые играют на их позициях или как минимум не слабее. Вот и все. Это обычная конкуренция.

На ситуацию касаемо молодых игроков непосредственно влияет лимит, поскольку сейчас у многих клубов есть обойма из 14-15 игроков, а дальше уже добирают молодыми игроками, которые будут тренироваться в команде и, конечно, получат свой шанс. Воспользуются или нет – посмотрим.

А по поводу того, насколько важен результат, это клуб должен четко ставить задачи – или тебе нужен результат, или тебе нужно по-другому двигаться, выбирать абсолютно другой путь развития, чтобы было много игроков на определенном этапе, жертвуя результатом.

Для себя лично я пока не слышал заявлений клуба, что они готовы жертвовать результатом ради подготовки молодых игроков.