Агент Гильерме подтвердил интерес со стороны «Спартака»

Джуниор Педроса, агент полузащитника «Олимпиакоса» Гильерме, сообщил, что «Спартак» действительно претендует на его клиента.

«Да, это так – «Спартак» интересуется Гильерме. Наше агентство уже получало запросы из России касаемо вероятного перехода Гильерме в московский клуб», – сказал Педроса.