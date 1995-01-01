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    Агент Гильерме подтвердил интерес со стороны «Спартака»

    Джуниор Педроса, агент полузащитника «Олимпиакоса» Гильерме, сообщил, что «Спартак» действительно претендует на его клиента.

    «Да, это так – «Спартак» интересуется Гильерме. Наше агентство уже получало запросы из России касаемо вероятного перехода Гильерме в московский клуб», – сказал Педроса.

    • Бразилец выступает за «Олимпиакос» с 2018 года.
    • В минувшем сезоне хавбек провел 46 матчей, забил семь голов и сделал две результативные передачи.
    • Рыночная стоимость игрока – 4,5 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5596

      Борат 17 минут назад

      Ну педроса с рылами договорится, съездит в тарасовку, сходит в баню с такими же педросами и они найдут общие интересы ! Гыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +329

      kliker 33 минуты назад

      вброс агента

      0
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      Рейтинг: +6440

      alarm 40 минут назад

      стыдно за спартак!

      1
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      Рейтинг: +6929

      piligrim1986 43 минуты назад

      слава богу, что это не вратарь гильерме)))

      1
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      Рейтинг: +6440

      alarm > piligrim1986 40 минут назад

      слава богу, что вратарь гильерме не пойдёт на понижение в спартак!

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