Агент Гильерме подтвердил интерес со стороны «Спартака»

Джуниор Педроса, агент полузащитника «Олимпиакоса» Гильерме, сообщил, что «Спартак» действительно претендует на его клиента.
«Да, это так – «Спартак» интересуется Гильерме. Наше агентство уже получало запросы из России касаемо вероятного перехода Гильерме в московский клуб», – сказал Педроса.
- Бразилец выступает за «Олимпиакос» с 2018 года.
- В минувшем сезоне хавбек провел 46 матчей, забил семь голов и сделал две результативные передачи.
- Рыночная стоимость игрока – 4,5 миллиона евро.
Источник: Metaratings