Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Жуков: «Результат матча «Спартак» – «Сочи» стоит аннулировать. Было неспортивное действо»

Жуков: «Результат матча «Спартак» – «Сочи» стоит аннулировать. Было неспортивное действо»

10 августа 2020, 14:10
30

Александр Жуков, вице-спикер Государственной думы РФ, недоволен судейством матча первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2). Москвичи по ходу встречи вели в два мяча.

«Я хочу высказаться не как болельщик «Спартака», а как человек, который давно смотрит в футбол и сам играл. Мне кажется, что для любого человека, который разбирается в футболе более-менее, очевидно, что эти судейские решения по пенальти были предвзятыми. На мой взгляд, Российскому футбольному союзу нужно очень серьeзно подойти к этой ситуации. Думаю, что результат матча стоит аннулировать, а судей, которые были причастны к этому делу, скорее всего, стоит дисквалифицировать.

Заявление о снятии «Спартака» с чемпионата России было сделано Леонидом Федуном на эмоциях. «Спартак» не должен сниматься. Другое дело, что, по моему мнению, результат этого матча надо аннулировать. Вчера было явно неспортивное действо», – сказал депутат ТАСС.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1597058106
Надо судью матча и видео ассистента НАКАЗАТЬ тюрьмой , но чтобы они не сидели -а каждый день подметали стадион ! Уверен больше такого не будет !
Ответить
gari69
1597058149
Красава..
Ответить
Andrew01
1597058512
Товарищ Жуков, может вы поспособствуете, что бы прокуратура и СК занялись всем этим дерьмищем и разгребли его наконец, а то уже надоело смотреть как сливают некоторые команды. Я не только про Спартак, так по моему мнению в прошлом сезоне слили и Краснодар и Ростов, кто реально мог составить конкуренцию за ЛЧ, так же Крылья слили из РПЛ. много странных матчей стало когда букмекеры пришли в спорт
Ответить
GreyDM
1597058587
Как бы Ахмат в следующем туре под судейскую раздачу не попал...После такого кипиша судьи могут чисто из-за инстинкта самосохранения испугаться против Спартака свистеть, и соответственно 100 раз подумают, прежде чем свистнуть в пользу Ахмата. Тоже не очень красиво получиться может...
Ответить
derrik2000
1597059197
Ну да. Статья 18 Дисциплинарного Регламента РФС. "1. Аннулирование результата Матча является спортивной санкцией, применяемой КДК, которая выражается в отмене результата определенного Матча. 2. Последствием аннулирования результата Матча может быть назначение переигровки, присуждение поражения одной из Команд либо обеим командам, участвующим в Матче. Последствие аннулирования результата Матча определяется настоящим Регламентом или регламентом Соревнования, а в случаях, когда указанными документами не определены последствия аннулирования результата Матча, – решением КДК. 3. Аннулирование результата Матча может применяться как до утверждения МФФ итогов Соревнований, так и после утверждения МФФ итогов Соревнований. Если указанная санкция применяется после утверждения МФФ итогов Соревнований, то уполномоченный орган МФФ вносит соответствующие изменения в итоги Соревнований." Но необходимо ДОКАЗАТЬ, что имела место неспортивная составляющая перед игрой непосредственно. А КТО и, главное, КАК доказывать-то будет? Повторюсь - у нас не ИТАЛИЯ, а РОССИЯ! (((
Ответить
portero
1597062752
О как политики будут на резуоьтат влиять.... Лучше свои косяки***** исправляйте, а то как другие команды засуживают это нормально?????
Ответить
алдан2014
1597066427
Наказывать этих судеек надо рублём. А если вылезет уголовная составляющая,будь то взятки или тотализатор,то на нары.Иначе спорт загубим
Ответить
ivany4
1597071048
Полагаю, что РФС и соответствующие органы должны сами принять решение по этому вопросу, после соответствующего разбирательства. В регламенте существует положение об аннулировании результатов матча. Было бы желание разобраться в происходящем.
Ответить
Plyash
1597086754
В далёком 1995г Спартак с Русенборгом переигрывал игру в Лиге Чемпионов.Размазал Норвежцев по полю.
Ответить
pld
1597098023
Давно пора гнать этого политического бездельника из власти. Не с руки чиновнику публично о футболе высказываться.
Ответить
Главные новости
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
21:35
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
21:03
2
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
1
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
4
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
20:13
3
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
19:50
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
7
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
9
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
18:26
Все новости
Все новости
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
21:27
1
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
20:56
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
19:59
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
19:38
2
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
7
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
9
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
8
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
32
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
6
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
8
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
10
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+