Жуков: «Результат матча «Спартак» – «Сочи» стоит аннулировать. Было неспортивное действо»

Александр Жуков, вице-спикер Государственной думы РФ, недоволен судейством матча первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2). Москвичи по ходу встречи вели в два мяча.

«Я хочу высказаться не как болельщик «Спартака», а как человек, который давно смотрит в футбол и сам играл. Мне кажется, что для любого человека, который разбирается в футболе более-менее, очевидно, что эти судейские решения по пенальти были предвзятыми. На мой взгляд, Российскому футбольному союзу нужно очень серьeзно подойти к этой ситуации. Думаю, что результат матча стоит аннулировать, а судей, которые были причастны к этому делу, скорее всего, стоит дисквалифицировать.

Заявление о снятии «Спартака» с чемпионата России было сделано Леонидом Федуном на эмоциях. «Спартак» не должен сниматься. Другое дело, что, по моему мнению, результат этого матча надо аннулировать. Вчера было явно неспортивное действо», – сказал депутат ТАСС.