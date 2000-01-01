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    Жуков: «Результат матча «Спартак» – «Сочи» стоит аннулировать. Было неспортивное действо»

    Александр Жуков, вице-спикер Государственной думы РФ, недоволен судейством матча первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2). Москвичи по ходу встречи вели в два мяча.

    «Я хочу высказаться не как болельщик «Спартака», а как человек, который давно смотрит в футбол и сам играл. Мне кажется, что для любого человека, который разбирается в футболе более-менее, очевидно, что эти судейские решения по пенальти были предвзятыми. На мой взгляд, Российскому футбольному союзу нужно очень серьeзно подойти к этой ситуации. Думаю, что результат матча стоит аннулировать, а судей, которые были причастны к этому делу, скорее всего, стоит дисквалифицировать.

    Заявление о снятии «Спартака» с чемпионата России было сделано Леонидом Федуном на эмоциях. «Спартак» не должен сниматься. Другое дело, что, по моему мнению, результат этого матча надо аннулировать. Вчера было явно неспортивное действо», – сказал депутат ТАСС.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 14:10
    Комментарии19
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      Рейтинг: +40781

      portero 56 минут назад

      О как политики будут на резуоьтат влиять....
      Лучше свои косяки***** исправляйте, а то как другие команды засуживают это нормально?????

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      Рейтинг: +9464

      derrik2000 1 час назад

      Ну да.
      Статья 18 Дисциплинарного Регламента РФС.

      "1. Аннулирование результата Матча является спортивной санкцией, применяемой КДК, которая выражается в отмене результата определенного Матча.
      2. Последствием аннулирования результата Матча может быть назначение переигровки, присуждение поражения одной из Команд либо обеим командам, участвующим в Матче. Последствие аннулирования результата Матча определяется настоящим
      Регламентом или регламентом Соревнования, а в случаях, когда указанными документами не определены последствия аннулирования результата Матча, – решением КДК.
      3. Аннулирование результата Матча может применяться как до утверждения МФФ итогов Соревнований, так и после утверждения МФФ итогов Соревнований. Если указанная санкция применяется после утверждения МФФ итогов Соревнований, то уполномоченный
      орган МФФ вносит соответствующие изменения в итоги Соревнований."

      Но необходимо ДОКАЗАТЬ, что имела место неспортивная составляющая перед игрой непосредственно.
      А КТО и, главное, КАК доказывать-то будет?

      Повторюсь - у нас не ИТАЛИЯ, а РОССИЯ! (((

      1
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      Рейтинг: +4031

      SPACE TRUCKIN > derrik2000 1 час назад

      тут только полиграф поможет - причем и для еськова и казарцева...если это правомочно конечно...а потом выносить решение...В любом случае - Спартаку должно быть зачислено три очка...

      2
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      Рейтинг: +1531

      docndoc > SPACE TRUCKIN 41 минуту назад

      Парни, я с вами, но этого не будет никогда... Потому что никогда. Если предположить, что под полиграфом что-то вскроется, то это не дисквалификация, а срок..

      1
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      Рейтинг: +40781

      portero > SPACE TRUCKIN 33 минуты назад

      А разве можно по полиграфу выносить вердикт? помоему эта шняга даже хуже ВАР в разы...

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      Рейтинг: +559

      GreyDM 2 часа назад

      Как бы Ахмат в следующем туре под судейскую раздачу не попал...После такого кипиша судьи могут чисто из-за инстинкта самосохранения испугаться против Спартака свистеть, и соответственно 100 раз подумают, прежде чем свистнуть в пользу Ахмата. Тоже не очень красиво получиться может...

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      Рейтинг: +310

      vsolon > GreyDM 1 час назад

      дак это спецом и раздувается.....играть то не могут а денег жалко...)

      0
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      Рейтинг: +134

      Александр Агеев > GreyDM 41 минуту назад

      Одно дело ошибка, а другое дело предвзятость.Здесь явно заговор.

      0
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      Рейтинг: +559

      GreyDM > Александр Агеев 31 секунду назад

      все накинулись на Казарцева, но по-моему куда больше вопросов к Еськову(вар). если пересмотришь момент с назначением второго пендаля, то увидишь, что свистнул он не сразу, а значит скорее всего "в ухо нашептали". я думаю, что мотивирован здесь был именно судья вар

      0
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      Рейтинг: +546

      Andrew01 2 часа назад

      Товарищ Жуков, может вы поспособствуете, что бы прокуратура и СК занялись всем этим дерьмищем и разгребли его наконец, а то уже надоело смотреть как сливают некоторые команды. Я не только про Спартак, так по моему мнению в прошлом сезоне слили и Краснодар и Ростов, кто реально мог составить конкуренцию за ЛЧ, так же Крылья слили из РПЛ. много странных матчей стало когда букмекеры пришли в спорт

      6
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      Рейтинг: +5535

      Борат 2 часа назад

      вот урод !
      мало того что в этом матче были результативные ошибки в пользу пищевика, так эта гнида ещё и смеет что-то про аннуляцию говорить ! год назад у сочи забрали три очка не поставив 100% пенальти, а потом ещё и засчитали грязнейший гол жиги !
      просто противно за свиней, своими визгами настраивают судейство чтобы тянули их за уши в спорных моментах ! гыгы

      -1
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      Рейтинг: +2610

      serhio80 > Борат 1 час назад

      у папаши твоего результативная ошибка случилась увы) стыдно наверное перед всем аулом за такое недоразумение как ты) гыгы)

      1
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      Рейтинг: +155

      mama1991 > serhio80 1 час назад

      борат первая ж о п а аула!)))))

      0
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      Рейтинг: +1944

      Genz 2 часа назад

      Вице-спикер Госдумы: «Результат матча «Спартак» – «Сочи» стоит аннулировать. Было неспортивное судейство.
      Казарцева в казарму на к.у.й, и е.б.а.т.ь солдатами его в ж.о.п.у. Еськова в свинарник к реальным голодным свиньям. Пусть его сожрут. Кашшаи подвесить за яйца на кол. Хачатурянца залить нагретым до кипения г.а.в.н.о.м. А подписчикам бомбардира желаю здоровья, счастья и долгих лет жизни.

      2
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      Рейтинг: +4031

      SPACE TRUCKIN > Genz 1 час назад

      ))))))))) Вы очень толерантны к провинившимся...

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      Рейтинг: +6337

      alarm 2 часа назад

      да, у этих мудаков из госдумы очень хорошо получается обнулять. и на пеньках, и в багажниках. а спартак необходимо аннулировать в бане. можно даже без наблюдателей)

      2
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      Рейтинг: +94

      позор судьям рпл > alarm 1 час назад

      ты даже не можешь ни каких аргументов привести дно еще раз ты доказал что ты овощь по жизни сын старой шлюхии .скажешь мне что я мать тронул да тронул если тебя шлюхаа родила по видимому уж извини

      1
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      Рейтинг: +489

      gari69 2 часа назад

      Красава..

      0
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      Рейтинг: +4580

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Надо судью матча и видео ассистента НАКАЗАТЬ тюрьмой , но чтобы они не сидели -а каждый день подметали стадион ! Уверен больше такого не будет !

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