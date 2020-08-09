⚡ Федун заявил, что «Спартак» снимается с чемпионата

Владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарий после матча с «Сочи» (2:2).
- Команда Доменико Тедеско вела 2:0 в счете, но затем пропустила два гола с пенальти.
- Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.
– Меня поддерживать не надо! Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас.
– Серьезно?
– Да. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен «Спартак», значит, не нужен!
Источник: «Спорт-Экспресс»