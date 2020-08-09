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⚡ Федун заявил, что «Спартак» снимается с чемпионата

9 августа 2020, 22:12
386

Владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарий после матча с «Сочи» (2:2).

– Меня поддерживать не надо! Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас.

– Серьезно?

– Да. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен «Спартак», значит, не нужен!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (386)
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3a zenit
1597000549
как же задолбали эти свинытики
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petr69
1597000569
Он как человек финансирующий команду,даже очень прав
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3a zenit
1597001011
валите нахер в пердив!Пенальти по делу поставили,не можете играть идите свиней пасите.
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МЯСО87
1597001615
Федя хоть и дурак, но другого ожидать когда ты попер против власти врятли можно было. Я его поддерживаю. Это ****.е.ц продажный чемпионат ради синитовской помойки ******* царька и его шоблы
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_Marqella_
1597007976
Куда он снимется, что за бред....Федун клоун...))
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Mariner
1597008302
Ну неужели? Наконец-то РПЛ будет без этих клоунов! УРА! Справедливость восторжествовала! Теперь за РПЛ будет не стыдно!
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GoldPlayFIFARus9
1597008809
Благая весть, надеюсь что и вправду снимутся(хотя думаю очередной пиар ход). Хоть можно будет нормально посмотреть чемпионат без нытиков из плакстака
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Жентус
1597015004
Искренне ненавижу это Спартак, но в рамках честной борьбы. Как бы то ни было, врага нужно уважать, а иногда и защищать. Всегда приятнее победа в достойной и честной борьбе. Но, то, что творилось на матче Спартак - Сочи... Ну, как фанат Зенита вам честно говорю, ни первого, ни второго пенальти не было. Причем в двух случаях надо было давать желтую игрокам Сочи. Мне очень жаль и стыдно, если это все проплачено. Арбитра точно нужно отстранить от судейства и отправить в ФНЛ судить. По поводу ЖК Соболеву, то как бы обидно ни было... И бесчеловечно, но таковы правила. Снял майку, получай желтую. Тут уже нужно смотреть не на то, что Соболев желтую получил, а на то, как на это клуб отреагирует. Штраф футболисту за желтую точно не стоит выписывать, думаю, так и сделают.
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Zenit_Zenit
1597029309
Добавлю. То, что вытворил Федун - это грубый шантаж. Теперь абсолютно все судьи будут под постоянным прессом - это не допустимо. Федуна отстранить от футбола навечно. Перед Казарцевым извиниться
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Artemka444
1597038076
Почему когда свистели против ЦСКА ЛОКОМОТИВА ЗЕНИТА И ДРУГИХ ОНИ НЕ КРИЧАЛИ ЧТО ЭТО ЗАГОВОРЫ И ТД!!!! И НЕ КРИЧАЛИ ЧТО СНИМАЮТСЯ С ЧЕМПИОНАТА!!!! ОНИ СПОКОЙНО ИГРАЛИ И ПОБЕЖДАЛИ!!!! В ДРУГИХ ЧЕМПИОНАТАХ И ХУЖЕ СУДЯТ!!!!!! НУЖНО ВЕЗДЕ СУДЕЙСТВО ПОДНИМАТЬ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ И ВАР ТОЖЕ УЛУЧШАТЬ!!! А СУДЕЙ СТРОГО НАКАЗЫВАТЬ И ТАК ДАЛЕЕ ПОТОМУ ЧТО ИХ ТОЛЬКО ЗАЩИЩАЮТ,КАК БУДТО ОНИ ЧИНОВНИКИ КАКИЕ ТО!!!! А НАСЧЁТ ЗАГОВОРА ПРОТИВ СПАРТАКА, ИГРУ ЛУЧШЕ НАЛАДЬТЕ А НЕ НОЙТЕ КАЖДЫЙ МАТЧ!!!А ТО У ВАС ВСЕ ВИНОВНЫ КРОМЕ ВАС!!!!!
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