⚡ Федун заявил, что «Спартак» снимается с чемпионата

Владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарий после матча с «Сочи» (2:2).

Команда Доменико Тедеско вела 2:0 в счете, но затем пропустила два гола с пенальти.

вела 2:0 в счете, но затем пропустила два гола с пенальти. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

– Меня поддерживать не надо! Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас.

– Серьезно?

– Да. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен «Спартак», значит, не нужен!