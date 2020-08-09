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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    ⚡ Федун заявил, что «Спартак» снимается с чемпионата

    Владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарий после матча с «Сочи» (2:2).

    – Меня поддерживать не надо! Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас.

    – Серьезно?

    – Да. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен «Спартак», значит, не нужен!

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.08.2020 22:12
    Комментарии339
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      Рейтинг: +30

      alefreddy 2 минуты назад

      тотализатор подвел итог матча сами судьи не ставят а вот их люди

      0
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      Рейтинг: +6250

      alarm 5 минут назад

      надо завести будильник. вдруг главсвин с утра не протрезвеет и в натуре расформирует хрюканов? не проспать бы такое событие!

      2
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      Рейтинг: +4777

      GoldPlayFIFARus9 6 минут назад

      Благая весть, надеюсь что и вправду снимутся(хотя думаю очередной пиар ход). Хоть можно будет нормально посмотреть чемпионат без нытиков из плакстака

      2
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      Рейтинг: +1691

      Semenycch 10 минут назад

      Еще раз хочу написать, может быть кто то прочитает. ФИФА неоднократно подтверждало, что ошибки рефери есть неотъемлемая часть футбола. И к ошибкам нужно относиться с определенной сдержанностью. А не как свиньи.

      1
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      Рейтинг: +875

      Mariner 15 минут назад

      Ну неужели? Наконец-то РПЛ будет без этих клоунов! УРА! Справедливость восторжествовала! Теперь за РПЛ будет не стыдно!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +62

      stop 20 минут назад

      Да фиг с ним ! С этим спартаком !ъ

      4
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      Рейтинг: +1345

      _Marqella_ 20 минут назад

      Куда он снимется, что за бред....Федун клоун...))

      5
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      Рейтинг: +3462

      "supermax" > _Marqella_ 16 минут назад

      ну ты то куда, зай...сиди тихонько

      0
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      Рейтинг: +2007

      Челнинец 22 минуты назад

      Приятно читать от всех адекватных болельщиков футбола, что судьи реально предвзято отсудили поставив пенальти в концовке! нужно и дальше поднимать шумиху, чтоб все кто причастен такому больше не могли принимать участия в этом!

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      Рейтинг: +240

      Йост 37 минут назад

      Жалко Кокорина не было на поле, а то бы судья свистком подавался после первого пенальти...

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      Рейтинг: +1668

      Питерский князь > Йост 23 минуты назад

      Кокорин, в топку =)))

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      Рейтинг: +3303

      AtticusFinch 43 минуты назад

      Судье матча Спартак - Сочи - заплатите судье заплатите чеканной монетой,
      Чеканной монетой. Уо-о-о.
      И экспертам на VAR заплатите –
      Зачтётся всё это
      Вам!

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