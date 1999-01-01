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    Газизов – о переходе Гуги в «Спартак»: У меня есть решение. Какое? Не знаю»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе к защитнику «Атлетико Минейро» Гуге Гомесу. Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил за 21-летнего бразильца 4,5 миллиона евро.

    – Есть ли такая тема, что Гуга может перейти в «Спартак»?

    – Любой футболист может быть в «Спартаке». И Гуга может, и другие.

    – Просто говорят, что бразилец уже вот-вот – близок.

    – Это же слухи.

    – Слухи?

    – Конечно.

    – Но уже идет информация, что совсем близок, вот-вот.

    – Слухи. Ты же сам говоришь. Ты больше меня знаешь.

    – Нет, больше вас я не знаю.

    – Знаешь. У меня просто решение есть, а знают все больше.

    – У вас есть решение по Гуге?

    – Конечно.

    – Положительное или отрицательное?

    – Я не знаю.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +479

      амани 38 секунд назад

      скоро ГАЗИЗОВ пернет. пардон. тоже сюда выложите7

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5359

      Борат 1 минуту назад

      Ну и рыла !
      Гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6233

      alarm 1 минуту назад

      у спартака есть 2 критерия попадания в команду (за редкими исключениями):
      - зулус
      - дезеув

      гуга не зулус..))

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