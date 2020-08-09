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  • Газизов – о переходе Гуги в «Спартак»: У меня есть решение. Какое? Не знаю»

Газизов – о переходе Гуги в «Спартак»: У меня есть решение. Какое? Не знаю»

9 августа 2020, 12:04
20

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе к защитнику «Атлетико Минейро» Гуге Гомесу. Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил за 21-летнего бразильца 4,5 миллиона евро.

– Есть ли такая тема, что Гуга может перейти в «Спартак»?

– Любой футболист может быть в «Спартаке». И Гуга может, и другие.

– Просто говорят, что бразилец уже вот-вот – близок.

– Это же слухи.

– Слухи?

– Конечно.

– Но уже идет информация, что совсем близок, вот-вот.

– Слухи. Ты же сам говоришь. Ты больше меня знаешь.

– Нет, больше вас я не знаю.

– Знаешь. У меня просто решение есть, а знают все больше.

– У вас есть решение по Гуге?

– Конечно.

– Положительное или отрицательное?

– Я не знаю.

Источник: Ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (20)
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амани
1596964789
скоро ГАЗИЗОВ пернет. пардон. тоже сюда выложите7
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dim29
1596965003
Что-то много его стало,я конечно понимаю,что журналисты проходу не дают,но ведь можно элементарно не давать интервью.
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порт
1596966402
Разговор слепого с глухим.
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JTherry
1596968390
темнит Газизов)) завтра объявят о переходе...
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"supermax"
1596969959
Смешной чувачок этот господин Газизов))
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Axe111
1596970335
Какой любой футболист лол!!!! Второсортные бразильцы если.то да
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derrik2000
1596970840
Если фланговый защитник, то лучше француза Кенни Лала. По нарезкам матчей с участием Гуги и Лала, последний превосходит Гугу. Не то чтобы на голову сильнее, но разница существенная.
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knikos
1596978912
Мы с Тедеско ходим парой ...Тот тоже "не знает" , как сообщил в недавнем интервью ... Правда про другого игрока ... Но тенденция наблюдается ...
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Alex Flash
1596981458
Лада уже дал отказ. А по остальным нет полной уверенности,поэтому тянут. Возможно ищут ещё лучше.
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АКС-74У
1596988903
Это что, уже хамит Газизов?
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