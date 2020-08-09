Газизов – о переходе Гуги в «Спартак»: У меня есть решение. Какое? Не знаю»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе к защитнику «Атлетико Минейро» Гуге Гомесу. Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил за 21-летнего бразильца 4,5 миллиона евро.
– Есть ли такая тема, что Гуга может перейти в «Спартак»?
– Любой футболист может быть в «Спартаке». И Гуга может, и другие.
– Просто говорят, что бразилец уже вот-вот – близок.
– Это же слухи.
– Слухи?
– Конечно.
– Но уже идет информация, что совсем близок, вот-вот.
– Слухи. Ты же сам говоришь. Ты больше меня знаешь.
– Нет, больше вас я не знаю.
– Знаешь. У меня просто решение есть, а знают все больше.
– У вас есть решение по Гуге?
– Конечно.
– Положительное или отрицательное?
– Я не знаю.
Источник: Ютуб-канал «Футбольный Биги»