Газизов – о переходе Гуги в «Спартак»: У меня есть решение. Какое? Не знаю»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе к защитнику «Атлетико Минейро» Гуге Гомесу. Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил за 21-летнего бразильца 4,5 миллиона евро.

– Есть ли такая тема, что Гуга может перейти в «Спартак»?

– Любой футболист может быть в «Спартаке». И Гуга может, и другие.

– Просто говорят, что бразилец уже вот-вот – близок.

– Это же слухи.

– Слухи?

– Конечно.

– Но уже идет информация, что совсем близок, вот-вот.

– Слухи. Ты же сам говоришь. Ты больше меня знаешь.

– Нет, больше вас я не знаю.

– Знаешь. У меня просто решение есть, а знают все больше.

– У вас есть решение по Гуге?

– Конечно.

– Положительное или отрицательное?

– Я не знаю.