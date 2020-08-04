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    «Спартак» предложил за Гугу 4,5 миллиона

    «Спартак» предложил за защитника «Атлетико Минейро» Гугу Гомеса 4,5 миллиона евро. Об этом рассказали в агентстве TFM Agency, которое представляет интересы 21-летнего футболиста.

    «Спартак» действительно сделал предложение по Гуге на 4,5 миллиона евро, клубы уже собираются вместе. Решение должно быть до конца недели», – сказали представители бразильца.

    • Рыночная стоимость Гуги – 1,6 миллиона евро.
    • За «Атлетико Минейро» игрок выступает с 2019 года.
    • В его активе четыре ассиста в 27 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:25
    Комментарии11
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      Рейтинг: +5512

      alarm 4 минуты назад

      то дезеув, то педро, теперь гомес. спартак стабилен)

      0
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      Рейтинг: +5991

      JTherry 33 минуты назад

      Сделка по 21-летнему бразильцу на текущий момент заморожена, поскольку у красно-белых возникли большие сомнения, что это лучший вариант, написал шеф отдела футбола СЭ Короткин... похоже, и по Лала сделка отложена - скаутский отдел прорабатывает варианты...

      1
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      Рейтинг: +6999

      paracetamol 40 минут назад

      «Спартак» предложил за Гугу 4,5 миллиона. Гугу сказал гу-гу!

      1
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      Рейтинг: +1249

      Aston > paracetamol 27 минут назад

      Ты либо не трезвеешь,либо тебя трахнуло бревно,и ты совсем тупым стал...либо им всю жизнь был...

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      Рейтинг: +4596

      Hektor 84 > Aston 11 минут назад

      Так это азмун и пишет

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      Рейтинг: +12151

      vladimir-7 1 час назад

      Федун просил же Sport24, не кому про Гугу ни гу-гу.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23453

      oyabun 2 часа назад

      Инетересно, получится ли за такую сумму взять? Гомес в прошлом году Галатасараю отказал, а тот 8 млн. предлагал. Парень очень амбициозен и абы куда не пойдет.

      2
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      Рейтинг: +4904

      Борат 2 часа назад

      С рылов надо брать минимум 10 Лямов мазутных денег , тем более за гомеса ! Ведь пищевик это клуб рабов и гомесов! Гыгы

      -3
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      Рейтинг: +2420

      serhio80 > Борат 2 часа назад

      На тебя кредит оформим)

      8
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      Рейтинг: +1675

      ziborock > Борат 1 час назад

      https://www.youtube.com/watch?v=GZc40UGqYy4
      Вот где и "рабы" и "гомесы" и "*****"!)))

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      Рейтинг: +531

      qawzsexdr 2 часа назад

      И об этом не один до этого не гу гу

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