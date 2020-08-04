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«Спартак» предложил за Гугу 4,5 миллиона

4 августа 2020, 08:25
14

«Спартак» предложил за защитника «Атлетико Минейро» Гугу Гомеса 4,5 миллиона евро. Об этом рассказали в агентстве TFM Agency, которое представляет интересы 21-летнего футболиста.

«Спартак» действительно сделал предложение по Гуге на 4,5 миллиона евро, клубы уже собираются вместе. Решение должно быть до конца недели», – сказали представители бразильца.

  • Рыночная стоимость Гуги – 1,6 миллиона евро.
  • За «Атлетико Минейро» игрок выступает с 2019 года.
  • В его активе четыре ассиста в 27 матчах.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Атлетико Минейро
Комментарии (14)
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qawzsexdr
1596519027
И об этом не один до этого не гу гу
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oyabun
1596520724
Инетересно, получится ли за такую сумму взять? Гомес в прошлом году Галатасараю отказал, а тот 8 млн. предлагал. Парень очень амбициозен и абы куда не пойдет.
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paracetamol
1596525654
«Спартак» предложил за Гугу 4,5 миллиона. Гугу сказал гу-гу!
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JTherry
1596526048
Сделка по 21-летнему бразильцу на текущий момент заморожена, поскольку у красно-белых возникли большие сомнения, что это лучший вариант, написал шеф отдела футбола СЭ Короткин... похоже, и по Лала сделка отложена - скаутский отдел прорабатывает варианты...
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ALEX ML
1596528905
Гугуца тоже ни гу гу
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alp
1596533346
опять спартак на мелочи разменивается...... с упорством маньяка скачут на одних и тех же граблях...
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ivany4
1596537682
Его стоимость оценивают от 1,5 до 3 лимонов. Видимо дали сразу больше, чтоб не торговаться.)) Вот только не известно, хорошо ли продумали трансфер или для перепродажи?
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knikos
1596537951
Представил картинку : диктор объявляет по стадиону : " На поле выходит ........ " А спамовцы дружненько так : "Гу-гуууууууу" .
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derrik2000
1596539297
Посмотрел нарезку... Что этот Гуга, что Лала - одноплановые защитники одного (правого) фланга. И достоинства у них одинаковые. Но в Бразилии защита-то так... для видимости, по сравнению с нашим чемпионатом, поэтому ничего плохого или хорошего о нём сказать не могу.
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алдан2014
1596541147
Бразильцы как всегда вдвое больше захотят
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