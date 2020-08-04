«Спартак» предложил за Гугу 4,5 миллиона

«Спартак» предложил за защитника «Атлетико Минейро» Гугу Гомеса 4,5 миллиона евро. Об этом рассказали в агентстве TFM Agency, которое представляет интересы 21-летнего футболиста.

«Спартак» действительно сделал предложение по Гуге на 4,5 миллиона евро, клубы уже собираются вместе. Решение должно быть до конца недели», – сказали представители бразильца.