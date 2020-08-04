«Спартак» предложил за Гугу 4,5 миллиона

«Спартак» предложил за защитника «Атлетико Минейро» Гугу Гомеса 4,5 миллиона евро. Об этом рассказали в агентстве TFM Agency, которое представляет интересы 21-летнего футболиста.
«Спартак» действительно сделал предложение по Гуге на 4,5 миллиона евро, клубы уже собираются вместе. Решение должно быть до конца недели», – сказали представители бразильца.
- Рыночная стоимость Гуги – 1,6 миллиона евро.
- За «Атлетико Минейро» игрок выступает с 2019 года.
- В его активе четыре ассиста в 27 матчах.
Источник: Sport24