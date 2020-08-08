Лига чемпионов. «Бавария» победила «Челси» по сумме двух матчей со счетом 7:1

«Бавария» в 1/8 финала Лиги чемпионов прошла «Челси». За две встречи англичане сумели забить один мяч.

Роберт Левандовски стал четвертым футболистом в истории Лиги чемпионов, забившим в семи встречах подряд.

Томас Мюллер провел 112-й матч Лиги чемпионов. Это рекорд для немецких игроков (столько же у Филиппа Лама).

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Бавария (Германия) – Челси (Англия) – 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Левандовски, 10 (с пенальти); 2:0 – Перишич, 24; 2:1 – Абрахам, 44; 3:1 – Толиссо, 76; 4:1 – Левандовски, 84.

Первый матч: 3:0.

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