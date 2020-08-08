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    Лига чемпионов. «Бавария» победила «Челси» по сумме двух матчей со счетом 7:1

    «Бавария» в 1/8 финала Лиги чемпионов прошла «Челси». За две встречи англичане сумели забить один мяч.

    Роберт Левандовски стал четвертым футболистом в истории Лиги чемпионов, забившим в семи встречах подряд.

    Томас Мюллер провел 112-й матч Лиги чемпионов. Это рекорд для немецких игроков (столько же у Филиппа Лама).

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

    Бавария (Германия) – Челси (Англия) – 4:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Левандовски, 10 (с пенальти); 2:0 – Перишич, 24; 2:1 – Абрахам, 44; 3:1 – Толиссо, 76; 4:1 – Левандовски, 84.

    Первый матч: 3:0.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2020 23:51
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1652

      AZ 1 час назад

      Просто Разорвали... Чувствую Барсе тоже придется несладко с такой Баварией...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10389

      Cules2013 > AZ 1 час назад

      ну так и Барса будет играть серьёзнее, чем с Наполи

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1652

      AZ > Cules2013 1 час назад

      Во всяком случае матч будет огонь)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +59

      Marat A. > Cules2013 1 час назад

      явно будет "не открытый футбол", будет противостояние.

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