Беленов – лучший игрок «Уфы» в прошлом сезоне

Болельщики «Уфы» посредством голосования определили лучшего футболиста команды в прошлом сезоне. Им стал вратарь Александр Беленов.

«Лучшим игроком сезона-2019/20 болельщики признали Александра Беленова! За него свои голоса отдали 46,4% наших болельщиков. Вратарь сыграл в этом сезоне 28 матчей, 14 из которых провeл на ноль», – информирует пресс-служба уфимцев.