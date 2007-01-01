Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»

    Беленов – лучший игрок «Уфы» в прошлом сезоне

    Болельщики «Уфы» посредством голосования определили лучшего футболиста команды в прошлом сезоне. Им стал вратарь Александр Беленов.

    «Лучшим игроком сезона-2019/20 болельщики признали Александра Беленова! За него свои голоса отдали 46,4% наших болельщиков. Вратарь сыграл в этом сезоне 28 матчей, 14 из которых провeл на ноль», – информирует пресс-служба уфимцев.

    • РПЛ по итогам прошлого сезона признала Беленова лучшим вратарем.
    • Он выступает в Уфе с 2017 года.
    • «Уфа» финишировала в сезоне девятой.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Уфы»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:59
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78339
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru