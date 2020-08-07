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  • Савин: «Галицкий вкладывает в академию «Краснодара» 8 миллионов в год. В сам клуб – до 70 миллионов»

Савин: «Галицкий вкладывает в академию «Краснодара» 8 миллионов в год. В сам клуб – до 70 миллионов»

7 августа 2020, 19:54
26

Видеоблогер, бывший футболист РПЛ Евгений Савин рассказал, сколько денег в футбол вкладывает владелец «Краснодара» Сергей Галицкий. Речь идет о десятках миллионов евро.

«Галицкий вкладывает в клубную академию 8 миллионов евро в год. В клуб вкладывает от 50 до 70 миллионов. Создал парк в 100 гектаров. Построил стадион, академию, базу, все остальное», – сообщил Савин.

  • Клуб основан в 2008 году.
  • В сезоне-2020/21 «Краснодар» выступит в Лиге чемпионов.
  • Галицкий – основатель сети магазинов «Магнит».

Источник: ютуб-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Краснодар Савин Евгений Галицкий Сергей
Комментарии (26)
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Черкизовский Кот
1596819539
Сергей Николаевич - пример для подражания. Жаль, таких людей нет в нашем правительстве.
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paracetamol
1596819700
За наши деньги, вытрясенные из старух-блокадниц.
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moskowcity-petrv
1596822045
А зарплаты в магните, мизерные, экономит на футбол, о народе думает!
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alp
1596831725
у каждого игрушки по своему карману.... я вот например, коллекционирую пробки от кефиров.. что хочет сказать савин?
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Просто-333
1596849827
вот новость так новость. никто до этого об этом типа не знал
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Brabus71
1596861806
Таких людей нужно выбирать в президенты и в правительство
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Николай71
1596861919
Да дурак он со своим благородством)) откажи Динамо в переносе матча может и 2 место заняли бы. И готовились сейчас спокойно к группе ЛЧ)) А так, геморрой нашли себе))
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dim29
1596869715
голосования по поправкам в регламент РПЛ роднял именно Галицкий ,нервишки сдали походу,впервые на моей памяти он закусился,тут ведь ни только интересы Спартака ,но и зенита тоже,что самое странное,так у них самих в академии полно ребят,короче сильно навредил и себе тоже.Вот такой вот парадокс.
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Николай71
1597587029
Если сыграть придется с Бенфикой, то не ясно пока кто победит. Бенфика усиливается капитально, не то что Краснодар. Хорошая команда, но излишнее благородство ни к чему. Не зря наверное ВТБ "выторговал" магнит. Значит поэтому и с Динамо игру перенесли...
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