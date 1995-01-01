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    Савин: «Галицкий вкладывает в академию «Краснодара» 8 миллионов в год. В сам клуб – до 70 миллионов»

    Видеоблогер, бывший футболист РПЛ Евгений Савин рассказал, сколько денег в футбол вкладывает владелец «Краснодара» Сергей Галицкий. Речь идет о десятках миллионов евро.

    «Галицкий вкладывает в клубную академию 8 миллионов евро в год. В клуб вкладывает от 50 до 70 миллионов. Создал парк в 100 гектаров. Построил стадион, академию, базу, все остальное», – сообщил Савин.

    • Клуб основан в 2008 году.
    • В сезоне-2020/21 «Краснодар» выступит в Лиге чемпионов.
    • Галицкий – основатель сети магазинов «Магнит».

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    Источник: ютуб-канал «КраСава»

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    Сегодня, 19:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +694

      moskowcity-petrv 21 минуту назад

      А зарплаты в магните, мизерные, экономит на футбол, о народе думает!

      0
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      Рейтинг: +5269

      Борат 58 минут назад

      А на нормального тренера душится ! Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7146

      paracetamol 1 час назад

      За наши деньги, вытрясенные из старух-блокадниц.

      2
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      Рейтинг: +2937

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Сергей Николаевич - пример для подражания. Жаль, таких людей нет в нашем правительстве.

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