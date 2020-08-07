Савин: «Галицкий вкладывает в академию «Краснодара» 8 миллионов в год. В сам клуб – до 70 миллионов»

Видеоблогер, бывший футболист РПЛ Евгений Савин рассказал, сколько денег в футбол вкладывает владелец «Краснодара» Сергей Галицкий. Речь идет о десятках миллионов евро.

«Галицкий вкладывает в клубную академию 8 миллионов евро в год. В клуб вкладывает от 50 до 70 миллионов. Создал парк в 100 гектаров. Построил стадион, академию, базу, все остальное», – сообщил Савин.