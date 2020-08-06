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  • «Ротор» будет платить почти 5 миллионов рублей за каждый матч на «Волгоград Арене»

«Ротор» будет платить почти 5 миллионов рублей за каждый матч на «Волгоград Арене»

6 августа 2020, 12:58
6

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский рассказал, во сколько клубу обойдется проведение матче на стадионе «Волгоград Арена».

«Договор заключен на 15 игр российской Премьер-лиги и матчи Кубка России. Сумма весомая. Каждый матч на «Волгоград Арене» обходится нам примерно в 4,8 миллиона рублей. Это аренда самого стадиона и услуги стюардов и ЧОП (частного охранного предприятия)», – сказал Рекечинский.

  • Новый сезон для «Ротора» начнется домашним матчем против «Зенита».
  • Игра запланирована на 11 августа.
  • Волгоградская команда вернулась в РПЛ спустя 16 лет.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Ротор
Комментарии (6)
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16tambov36
1596708173
отмыв бабла начинается?тамбов в саранске играет чуть меньше 2 млн за матч
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Hektor 84
1596710639
Понастроили стадионов на наши налоги, ободрали бюджет, при этом себе по карманам наложили. И теперь стадион построенный на народное бабло будут сдавать в аренду в три дорога. Нах так делать? Это же ваша родная команда волгоградская, сколько лет в вышке не играла, вот вышла. Так помогите ей сделайте как в Питере и сдайте ее в аренду Ротору за 1 рубль на 50 лет. А нет. Же и тут попилить надо. Нах тогда эти стадионы строили?
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extelveappoisk
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Artemka444
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докатились!!!!
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