«Ротор» будет платить почти 5 миллионов рублей за каждый матч на «Волгоград Арене»

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский рассказал, во сколько клубу обойдется проведение матче на стадионе «Волгоград Арена».

«Договор заключен на 15 игр российской Премьер-лиги и матчи Кубка России. Сумма весомая. Каждый матч на «Волгоград Арене» обходится нам примерно в 4,8 миллиона рублей. Это аренда самого стадиона и услуги стюардов и ЧОП (частного охранного предприятия)», – сказал Рекечинский.