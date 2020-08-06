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    «Ротор» будет платить почти 5 миллионов рублей за каждый матч на «Волгоград Арене»

    Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский рассказал, во сколько клубу обойдется проведение матче на стадионе «Волгоград Арена».

    «Договор заключен на 15 игр российской Премьер-лиги и матчи Кубка России. Сумма весомая. Каждый матч на «Волгоград Арене» обходится нам примерно в 4,8 миллиона рублей. Это аренда самого стадиона и услуги стюардов и ЧОП (частного охранного предприятия)», – сказал Рекечинский.

    • Новый сезон для «Ротора» начнется домашним матчем против «Зенита».
    • Игра запланирована на 11 августа.
    • Волгоградская команда вернулась в РПЛ спустя 16 лет.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии8
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      Рейтинг: +4728

      Hektor 84 16 минут назад

      Понастроили стадионов на наши налоги, ободрали бюджет, при этом себе по карманам наложили. И теперь стадион построенный на народное бабло будут сдавать в аренду в три дорога. Нах так делать? Это же ваша родная команда волгоградская, сколько лет в вышке не играла, вот вышла. Так помогите ей сделайте как в Питере и сдайте ее в аренду Ротору за 1 рубль на 50 лет. А нет. Же и тут попилить надо. Нах тогда эти стадионы строили?

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      Рейтинг: +10650

      KLIM777 42 минуты назад

      играйте во дворе тогда. За место чопов ставьте сотрудников полиции, которые штаны протирают на лавках.

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      Рейтинг: +2638

      Cleaner > KLIM777 33 минуты назад

      По закону полиция не может быть привлечена на коммерческих основаниях(за деньги) на охрану стадиона.

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      Рейтинг: +5744

      alarm 56 минут назад

      цена на билеты от 150 до 600р. пусть в среднем 300. и даже если продавать по 30 000 билетов на 45-тысячнике, то доход будет 9 лямов. стыдно за спартак.

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      Рейтинг: +2638

      Cleaner > alarm 40 минут назад

      30 000 придут на игру Ротора? Да еще при 10%-й заполняемости в связи с ограничениями? Ты о чем?

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      Рейтинг: +5148

      Борат > alarm 40 минут назад

      за рылов всем стыдно и волгограду в том числе, не сомневаюсь, что ротор будет собирать полный стадион в отличии от поросей, вот только разрешит ли роспотребнадзор ???
      гыгы

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      Рейтинг: +5744

      alarm > Cleaner 4 минуты назад

      город-миллионник, город футбольный, в премьер-лиге клуб не был столько лет, сколько спартак без титулов в этом веке. ясен пень, ходить там будут. про ограничения не учёл, но 10% - это на концовку сезона было. новый чем начнётся с 30%, вроде бы, а осенью может и 100 вернут, хз.

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      Рейтинг: +13

      16tambov36 57 минут назад

      отмыв бабла начинается?тамбов в саранске играет чуть меньше 2 млн за матч

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