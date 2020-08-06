«Ротор» будет платить почти 5 миллионов рублей за каждый матч на «Волгоград Арене»

Понастроили стадионов на наши налоги, ободрали бюджет, при этом себе по карманам наложили. И теперь стадион построенный на народное бабло будут сдавать в аренду в три дорога. Нах так делать? Это же ваша родная команда волгоградская, сколько лет в вышке не играла, вот вышла. Так помогите ей сделайте как в Питере и сдайте ее в аренду Ротору за 1 рубль на 50 лет. А нет. Же и тут попилить надо. Нах тогда эти стадионы строили?
Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский рассказал, во сколько клубу обойдется проведение матче на стадионе «Волгоград Арена».
«Договор заключен на 15 игр российской Премьер-лиги и матчи Кубка России. Сумма весомая. Каждый матч на «Волгоград Арене» обходится нам примерно в 4,8 миллиона рублей. Это аренда самого стадиона и услуги стюардов и ЧОП (частного охранного предприятия)», – сказал Рекечинский.
- Новый сезон для «Ротора» начнется домашним матчем против «Зенита».
- Игра запланирована на 11 августа.
- Волгоградская команда вернулась в РПЛ спустя 16 лет.