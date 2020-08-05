«Уфа» не получит процентов от последующей продажи Урунова

Появились подробности контракта полузащитника Остона Урунова со «Спартаком».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в соглашении о переходе нет пункта о получении «Уфой» процентов с последующей продажи игрока московским клубом. Такое условие часто прописывается в контрактах молодых футболистов.

Урунов подписал со «Спартаком» долгосрочное соглашение и будет выступать под 20-м номером. По сведениям инсайдера Сергея Егорова, узбекистанец будет получать в год 600 тысяч евро.