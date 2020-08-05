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«Уфа» не получит процентов от последующей продажи Урунова

5 августа 2020, 13:10
2

Появились подробности контракта полузащитника Остона Урунова со «Спартаком».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в соглашении о переходе нет пункта о получении «Уфой» процентов с последующей продажи игрока московским клубом. Такое условие часто прописывается в контрактах молодых футболистов.

Урунов подписал со «Спартаком» долгосрочное соглашение и будет выступать под 20-м номером. По сведениям инсайдера Сергея Егорова, узбекистанец будет получать в год 600 тысяч евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Урунов Остон
Комментарии (2)
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paracetamol
1596637562
Процент получит Газизов!
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derrik2000
1596639230
Ёпрст! Да Уфа РАДА, что продала это "футбольное недоразумение" за бешеные, учитывая "талант" Урунова к коллективной игре футбол, бабки Спартаку! Она (Уфа) даже и не мечтала о каких то деньгах в случае перепродажи Спартаком этого "молодого дарования"! )))))))))))))))))))))
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