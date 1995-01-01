Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

    «Уфа» не получит процентов от последующей продажи Урунова

    Появились подробности контракта полузащитника Остона Урунова со «Спартаком».

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», в соглашении о переходе нет пункта о получении «Уфой» процентов с последующей продажи игрока московским клубом. Такое условие часто прописывается в контрактах молодых футболистов.

    Урунов подписал со «Спартаком» долгосрочное соглашение и будет выступать под 20-м номером. По сведениям инсайдера Сергея Егорова, узбекистанец будет получать в год 600 тысяч евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:10
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5003

      Борат 16 минут назад

      Проценты газизов себе подрежет !
      Гыгы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78322
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru