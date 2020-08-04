Главные новости дня. РФС изучит договоренности «Спартака» и «Химок», Малкомом интересуется «Севилья»

«Спартак» предложил за Гугу 4,5 миллиона.

Estadio Deportivo: Малком хочет играть в топ-лиге. Им интересуется «Севилья».

«Мутко против»: РФС заинтересовался договоренностями «Химок» и «Спартака».

Касильяс завершил карьеру в 39 лет.

Глушаков попрощался с «Ахматом».

Дибала признан лучшим игроком прошедшего сезона в Италии.

Мамаев: «Может, полтора года назад я бы ныл из-за недостатка денег. Но сейчас я счастливый человек. Какие деньги, какие премиальные?..».

Ларин – о переходе восьми игроков в «Крылья Советов»: «Мне было стыдно держать их на зарплате 100-150 тысяч рублей в месяц».

«Локомотив» подпишет серба из Серии В Райковича. У него кличка Рэмбо после драки с Соном.

«Манчестер Сити» подписал пятилетний контракт с Ферраном Торресом.