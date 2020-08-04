«Локомотив» подпишет серба из Серии В Райковича. У него кличка Рэмбо после драки с Соном

По сведениям журналиста Sport24 Максима Алланазарова, в «Локомотив» переходит центральный защитник Слободан Райкович. Его последним клубом была итальянская «Перуджа» (Д2).

«Трансфер согласован, осталось утрясти последние формальности», – написал инсайдер в своем телеграм-канале.