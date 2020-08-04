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  • «Локомотив» подпишет серба из Серии В Райковича. У него кличка Рэмбо после драки с Соном

«Локомотив» подпишет серба из Серии В Райковича. У него кличка Рэмбо после драки с Соном

4 августа 2020, 22:09
15

По сведениям журналиста Sport24 Максима Алланазарова, в «Локомотив» переходит центральный защитник Слободан Райкович. Его последним клубом была итальянская «Перуджа» (Д2).

«Трансфер согласован, осталось утрясти последние формальности», – написал инсайдер в своем телеграм-канале.

  • У Райковича прозвище Рэмбо после драки с Хын-Мин Соном.
  • В 2007 году серба подписал «Челси», но он не провел за лондонцев ни одного матча.
  • «Локомотив» осенью выступит в группе Лиги чемпионов.

Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Локомотив Тоттенхэм Райкович Слободан Сон Хын-Мин
Комментарии (15)
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Boeung777
1596571294
В пару к Чорлуке!?
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JTherry
1596573001
опять "молодого" подписывают, всего-то 31)
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Мост
1596573228
Корейца стулом?
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Просто-333
1596601989
серб из сербии- хорошо сказано. следующий будет афроамериканец из афроамерикании
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Просто-333
1596602093
два одноклеточных- это вообще то футбольный сайт. найдите себя в контакте и лайтесь на здоровье
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vsespartak01
1596607168
админы!епана бомжарня!когда у вас порядок то будет?до каких пор у вас будут эти бездарные молокососы ?алармы бораты гаврошы и всякая питерская шваль!вам самим нравится?тогда оставайтесь с этой алармоборатовой дрянью!стыд и позор вам и зениту!!!
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Viper for CSKA
1596608191
Странный выбор. В Бундеслиге его игра разделила зрителей на две категории. Большинство смеялись, а болельщики Гамбурга плакали. Не видел его игру в Италии, но трансфер, как минимум, спорный.
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paracetamol
1596609404
Щас все места новый физрук бывшими югами заполнит.
Ответить
фанат джигурды
1596609487
Лысый помогает заработать своим корешам.
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fhnv
1596613837
Что у локо вообще дела плохи?......Один шлак берут
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