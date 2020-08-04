«Локомотив» подпишет серба из Серии В Райковича. У него кличка Рэмбо после драки с Соном

По сведениям журналиста Sport24 Максима Алланазарова, в «Локомотив» переходит центральный защитник Слободан Райкович. Его последним клубом была итальянская «Перуджа» (Д2).
«Трансфер согласован, осталось утрясти последние формальности», – написал инсайдер в своем телеграм-канале.
- У Райковича прозвище Рэмбо после драки с Хын-Мин Соном.
- В 2007 году серба подписал «Челси», но он не провел за лондонцев ни одного матча.
- «Локомотив» осенью выступит в группе Лиги чемпионов.
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова