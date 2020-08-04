«Мутко против»: РФС заинтересовался договоренностями «Химок» и «Спартака»

РФС заинтересовался договоренностями «Химок» и московского «Спартака» и требует от клубов предоставить данным о взаимоотношениях.

Разбирательства были вызваны словами Сергея Юрана о том, что министр спорта московской области Роман Терюшков ездил на поклон к генеральному директору «Спартака» для обсуждения зарплаты главного тренера, а также других финансовых моментов.

В РФС хотят определить правомерность сделок из «Спартака в «Химки».