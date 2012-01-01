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    «Мутко против»: РФС заинтересовался договоренностями «Химок» и «Спартака»

    РФС заинтересовался договоренностями «Химок» и московского «Спартака» и требует от клубов предоставить данным о взаимоотношениях.

    Разбирательства были вызваны словами Сергея Юрана о том, что министр спорта московской области Роман Терюшков ездил на поклон к генеральному директору «Спартака» для обсуждения зарплаты главного тренера, а также других финансовых моментов.

    В РФС хотят определить правомерность сделок из «Спартака в «Химки».

    • Сергей Юран просил у «Химок» повышения зарплаты, но ему отказали и сообщили об увольнении.
    • Он возглавил «Химки» зимой.
    • Вместе с ним клуб вышел в РПЛ и дошел до финала Кубка России.
    • Новым главным тренером «Химок» стал Дмитрий Гунько.
    • Сообщалось, что в «Химки» из «Спартака» перейдут шесть футболистов.

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    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 10:33
    Комментарии18
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      Рейтинг: +106

      isakkobelini 6 минут назад

      Это же просто аморально, иметь 2 команды в лиге Лукойл и Газпром могут себе это позволить , Чтоб наш чемпионат стал интересней, нужно Зенит, Сочи, Оренбург, Спартак выгнать нахер в ПФЛ.

      0
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      Рейтинг: +5512

      alarm 7 минут назад

      расформировать спартак с формулировкой "позор страны"!

      1
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      Рейтинг: +10675

      silver29 7 минут назад

      Юран сплетник и интриган, мало ли кто куда ездит и с кем встречается, вон тут на ресурсе есть фото встречи Миллера с Федуном, пусть Юран домыслит о чем они толкуют.

      0
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      Рейтинг: +5512

      alarm 8 минут назад

      рылы, вы когда хрюкаете про сочи - забываете одну маленькую такую деталь: этим клубом владеет долларовый миллиардер, которому не нужно ездить в питер и клянчить деньги, как это делают в химках, когда ездят в тарасофку.

      1
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      Рейтинг: +1047

      PAREVG. 11 минут назад

      Начинать надо было с Зенита и Сочи
      что позволено Юпитеру, не позволено быку???

      2
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      Рейтинг: +1400

      СвинкаСправедливости > PAREVG. 8 минут назад

      С Зенита и Оренубрга три года назад.

      2
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      Рейтинг: +16005

      bset 13 минут назад

      Зенитом заинтересоваться забыли. Переходом пачки футболистов в Сочи с сохранением зарплаты в Зените заинтересоваться забыли. Переходом Сутормина за 50 тысяч заинтересоваться забыли. Очередной питерский цирк.

      8
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      Рейтинг: +3457

      Томик > bset 9 минут назад

      Да, про клоуна за пятьдесят тысяч я и забыл совсем. А он золото ВЗЯЛ!

      1
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      Рейтинг: +16005

      bset > Томик 4 минуты назад

      Да там надо список целый вести, чтобы всего не забыть. У Зенита похоже пунктик стоит - ни сезона без скандала.

      1
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      Рейтинг: +106

      isakkobelini 17 минут назад

      Ну неужели, обратно Химарей в ФНЛ в месте со Свиньями.

      2
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      Рейтинг: +4384

      nik55 > isakkobelini 13 минут назад

      и тебя на помойку

      2
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      Рейтинг: +3457

      Томик 21 минуту назад

      И это очень хорошо, что заинтересовался. Может быть тогда и "Зенитом", наконец, заинтересуются.

      3
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      Рейтинг: +232

      Землякруглая > Томик 19 минут назад

      Синит - это табу для всех.

      3
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      Рейтинг: +4384

      nik55 > Томик 14 минут назад

      РФС на зарплате у газсрема

      2
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      Рейтинг: +3457

      Томик > Томик 10 минут назад

      Мало того, где были все эти заинтересовавшиеся и куда смотрел принципиальный Галицкий, когда в лиге играл вместе с "Зенитом" "Газовик"(позже для проформы переименованный) и когда пол состава "Зенита" было сплавлено в "Сочи" на непонятных условиях? Да и "Сочи", на минуточку, это Динамо питер. Где он был, когда забирали из "Ростова" с действующими контрактами игроков в качестве свободных агентов? Ишь ты, правдорубы.

      1
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      Рейтинг: +2570

      Cleaner 23 минуты назад

      "Сообщалось, что в «Химки» из «Спартака» перейдут шесть футболистов." И не просто ПЕРЕЙДУТ, а будут получать зарплату в Спартаке! Играя при этом за Химки.

      0
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      Рейтинг: +4596

      Hektor 84 > Cleaner 15 минут назад

      И что в этом такого? Клуб заинтересован в игровой практике футболистов. Химки вероятно ихние зарплаты не потянет. Вот и будет спартак им платить. Они же своим а не чужим будут платить.

      1
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      Рейтинг: +1100

      almanev 25 минут назад

      А бл* договоренностями зенита и сочи они не заинтересовались?

      4
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