«Мутко против»: РФС заинтересовался договоренностями «Химок» и «Спартака»

РФС заинтересовался договоренностями «Химок» и московского «Спартака» и требует от клубов предоставить данным о взаимоотношениях.
Разбирательства были вызваны словами Сергея Юрана о том, что министр спорта московской области Роман Терюшков ездил на поклон к генеральному директору «Спартака» для обсуждения зарплаты главного тренера, а также других финансовых моментов.
В РФС хотят определить правомерность сделок из «Спартака в «Химки».
- Сергей Юран просил у «Химок» повышения зарплаты, но ему отказали и сообщили об увольнении.
- Он возглавил «Химки» зимой.
- Вместе с ним клуб вышел в РПЛ и дошел до финала Кубка России.
- Новым главным тренером «Химок» стал Дмитрий Гунько.
- Сообщалось, что в «Химки» из «Спартака» перейдут шесть футболистов.
Источник: Телеграм-канал «Мутко против»