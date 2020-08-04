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  • «Мутко против»: РФС заинтересовался договоренностями «Химок» и «Спартака»

«Мутко против»: РФС заинтересовался договоренностями «Химок» и «Спартака»

4 августа 2020, 10:33
79

РФС заинтересовался договоренностями «Химок» и московского «Спартака» и требует от клубов предоставить данным о взаимоотношениях.

Разбирательства были вызваны словами Сергея Юрана о том, что министр спорта московской области Роман Терюшков ездил на поклон к генеральному директору «Спартака» для обсуждения зарплаты главного тренера, а также других финансовых моментов.

В РФС хотят определить правомерность сделок из «Спартака в «Химки».

  • Сергей Юран просил у «Химок» повышения зарплаты, но ему отказали и сообщили об увольнении.
  • Он возглавил «Химки» зимой.
  • Вместе с ним клуб вышел в РПЛ и дошел до финала Кубка России.
  • Новым главным тренером «Химок» стал Дмитрий Гунько.
  • Сообщалось, что в «Химки» из «Спартака» перейдут шесть футболистов.

Источник: Телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Химки Спартак
Комментарии (79)
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almanev
1596526581
А бл* договоренностями зенита и сочи они не заинтересовались?
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Томик
1596526815
И это очень хорошо, что заинтересовался. Может быть тогда и "Зенитом", наконец, заинтересуются.
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PAREVG.
1596527450
Начинать надо было с Зенита и Сочи что позволено Юпитеру, не позволено быку???
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АртурZaСМ
1596529847
Ну конечно тут сразу начали выяснять, а что же вы не стали разбираться в Зенит-Оренбург и Зенит-Сочи хотя там ежу всё понятно?
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Добрый Бобер
1596531730
"А что, только "Зениту" можно?" написал я недавно в шутку под статьёй про 12 очков для "Спартака" от "Химок" и "Уфы"... И вот уже карательные отряды кабинетных войск дутого чемпиона поднимаются по тревоге. Оказывается, это ни фига не шутки и можно действительно только "Зениту".
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rash1959
1596533905
Вот моё мнение об этой ситуёвине. Мне тоже вся байда не очень нравится, но: Припомните Сочи за неделю до начала прошедшего сезона, там ни игроков, ни тренера, ни денег не было. Только стадион пустой стоял. Они даже из ФНЛ в лигу ниже собирались съехать. Пришлось целую команду Динамо из питера перевозить. Синит своих в аренду с оплатой прислал. вротегоберга назначили кошельком команды не за просто так. Своё в три раза отбил на "выигранных тендерах" по госзаказам. Вот это был ВЫКРУТАС. И никто не возникал, ссыкали в тряпочку против синита и бомжового РФС и РПЛ возникнуть. Если что то делать, то полностью, хирургически, ножичком, ножичком...
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партизан84
1596535191
Требуешь "игры" по правилам - ты лох "Играешь" как другие - караул!!! бандитизм!!!! я конечно против подобных схем и не важно зенит это или Спартак, НО! чем занимается руководство лиги??? если есть такие лазейки их уже используют, то вопрос извините не к клубам, а к руководству лиги. Работать надо, товарищи, а не ЗП тупо получать. работать и наводить порядок.
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NewLife
1596537961
Понятно, почему непроверенная инфа от какого-то ютюб канала так возбудила синитовских мракобесов. Задела за живое - это их неизлечимая родовая травма, быть содержанкой у Газрома на деньги, которые иначе пошли бы в бюджет. Теперь вой в отношении Спартака - Акела промахнулся. Что касается возможных злоупотреблений, отвечу словами министра ин.дел: а вы докажите!
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Spartak Piter
1596540143
Отличная новость от нашей реальности. Быдловатым фанатам газового выпердыша бомжа очень интересно это читать. Только вот отлично все понимают включая имбицилов, что пердеж болота клал всё и вся. А Спартак создает прецедент для яркого примера. Только в отличии от Оренбургов, Сочи и Уралов, Химки будут играть в полную силу.
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Spartak Piter
1596540312
А вообще позор СБГТ.
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