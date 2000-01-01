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    Егоров: «Глушенков, Тимофеев, Мелкадзе, Ломовицкий, Мирзов переходят из «Спартака» в «Химки»

    Инсайдер Сергей Егоров дополнил информацию «Чемпионата» о переходе футболистов «Спартака» в «Химки». Они будут арендованы.

    «В «Химки» отправляются Александр Ломовицкий, Максим Глушенков, Георгий Мелкадзе, Резиуан Мирзов и Артем Тимофеев. Особенно химчане хотели Тимофеева, Ломовицкого и Мелкадзе. «Спартак» будет им платить зарплату», – сказал Егоров.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 15:47
    Комментарии20
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      Рейтинг: +1488

      Semenycch 3 минуты назад

      Мерзкая сделка между Федуном и чиновниками МО в полной красе! Федун теперь тебе не отмыться.

      1
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      Рейтинг: +511

      Ceнит > Semenycch 1 минуту назад

      забавно это от бомжа слышать

      0
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      Рейтинг: +2922

      Черкизовский Кот 3 минуты назад

      Обидно за Глушенкова. Не затерялся бы в Локо или Краснодаре. И обидно за то, что получаем в Вышке ещё один неофициальный фарм-клуб.

      0
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      Рейтинг: +1486

      ALEX ML 5 минут назад

      С таким пополнением Химки выше в таблице будут

      0
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      Рейтинг: +4283

      hevbn 28 6 минут назад

      А что с одной стороны это для футбола как то странно когда фактически у команды появляется свой "фарм-клуб" играющий с ним в одном дивизионе , но с другой стороны во первых Спартак ничего нового не придумывает для нашего футбола , а лишь идет по пути Зенита с его Сочи , а во вторых если у нас вообще не хватает клубов которые могут себе позволить играть в премьер лиге , то такая практика вполне может устроить все заинтересованные стороны . Спартак получает место для обкатки молодых игроков , а Химки получают достаточное усиление для борьбы за сохранение места в элите.

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      Рейтинг: +95

      isakkobelini 10 минут назад

      грязный чемпионат с начала Зенит, а теперь и Спартак ждет Локо +Ротор, и ЦСКА + Тамбов.

      1
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      Рейтинг: +4283

      hevbn 28 > isakkobelini 1 минуту назад

      Какой есть ,другого нет (к сожалению ).

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      Рейтинг: +6986

      paracetamol 15 минут назад

      «Спартак» будет им платить зарплату», а играть они будут за Химки? Интересно, что там думает РФС?

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      Рейтинг: +1305

      acor94 > paracetamol 10 минут назад

      А в чем проблема? Это стандартная практика, когда и бедного клуба нет денег и за них бесплатно играют арендованные игроки.

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      Рейтинг: +9218

      derrik2000 17 минут назад

      Ну всё!
      Химки теперь будут бороться в чемпионате за выход в еврокубки! )

      0
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      Рейтинг: +1698

      Евгений Агеев > derrik2000 1 минуту назад

      Может Химки еще выше Спартака в таблице закончат ))

      0
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      Рейтинг: +10640

      silver29 20 минут назад

      Похвально, Шамиль весь шлак из Спартака убирает.

      1
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      Рейтинг: +6986

      paracetamol > silver29 14 минут назад

      Шлак или свинское будущее?

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      Рейтинг: +9218

      derrik2000 > silver29 13 минут назад

      Ну, за Тимофеевым бы я, например, понаблюдал.
      Равно, как и за Глушенковым и отчасти за Ломовицким.
      А Мирзов и Мелкадзе пусть пропишутся в Химках навсегда
      А где Гулиев?
      Почему не в этом списке?
      Он что, уже ушёл из команды?

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      Рейтинг: +10640

      silver29 > derrik2000 10 минут назад

      Знаешь, лично мне надоели вечно молодые и подающие надежды игроки, как только они попадают в основу и становятся сытыми сразу прекращают саморазвиваться. Концепция Шамиля верная, право быть в Спартаке еще надо заслужить, должна быть конкуренция и голодное желание играть.

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      Рейтинг: +2934

      uBaH_ > derrik2000 7 минут назад

      26 лет что за ним наблюдать ? Пас поперек на 5 метров его максимум

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      Рейтинг: +7213

      Persona_non_Grata > paracetamol 7 минут назад

      Подрастут , наберутся мастерства и вот тогда продадим их в Зенит , вот только жалко ребят - приобретут там гейские привычки и повадки (((

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      Рейтинг: +6986

      paracetamol > Persona_non_Grata 6 минут назад

      Раз и свинтяка, то же приобрели.

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      Рейтинг: +9218

      derrik2000 > silver29 3 минуты назад

      Да я-то как раз с тобой согласен на все 100% и тоже являюсь противником некоторых, кто пишет, что, мол, больше своих воспитанников нужно привлекать к играм за основу в ЧР.
      ЗАЧЕМ?
      Просто, чтобы отчитаться перед Федуном, что, мол, в период с __ до______________ привлекли к играм за основной состав столько-то молодых игроков спартаковской школы?
      Т. е. процесс привлечения ради самого процесса?Будешь ДОСТОИН, ДОКАЖЕШЬ, что умеешь ИГРАТЬ В ФУТБОЛ, тогда и в основу Спартака (может быть!) попадёшь .
      А так - распродать по командам РФЛ-ФНЛ.

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      Рейтинг: +9218

      derrik2000 > uBaH_ 2 минуты назад

      Ну, если так, то тогда - в Локомотив его! ))

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