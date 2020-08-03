Егоров: «Глушенков, Тимофеев, Мелкадзе, Ломовицкий, Мирзов переходят из «Спартака» в «Химки»

Инсайдер Сергей Егоров дополнил информацию «Чемпионата» о переходе футболистов «Спартака» в «Химки». Они будут арендованы.

«В «Химки» отправляются Александр Ломовицкий, Максим Глушенков, Георгий Мелкадзе, Резиуан Мирзов и Артем Тимофеев. Особенно химчане хотели Тимофеева, Ломовицкого и Мелкадзе. «Спартак» будет им платить зарплату. Мирзов получает в год более миллиона евро», – сказал Егоров.