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  • Егоров: «Глушенков, Тимофеев, Мелкадзе, Ломовицкий, Мирзов переходят из «Спартака» в «Химки»

Егоров: «Глушенков, Тимофеев, Мелкадзе, Ломовицкий, Мирзов переходят из «Спартака» в «Химки»

3 августа 2020, 15:47
65

Инсайдер Сергей Егоров дополнил информацию «Чемпионата» о переходе футболистов «Спартака» в «Химки». Они будут арендованы.

«В «Химки» отправляются Александр Ломовицкий, Максим Глушенков, Георгий Мелкадзе, Резиуан Мирзов и Артем Тимофеев. Особенно химчане хотели Тимофеева, Ломовицкого и Мелкадзе. «Спартак» будет им платить зарплату. Мирзов получает в год более миллиона евро», – сказал Егоров.

  • «Химки» возглавил Дмитрий Гунько, до этого всю тренерскую карьеру проводивший в системе «Спартака».
  • «Химки» – новички РПЛ.
  • Новый сезон стартует 8 августа.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Тимофеев Артем Мелкадзе Георгий Ломовицкий Александр Глушенков Максим
Комментарии (65)
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isakkobelini
1596459671
грязный чемпионат с начала Зенит, а теперь и Спартак ждет Локо +Ротор, и ЦСКА + Тамбов.
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ALEX ML
1596459953
С таким пополнением Химки выше в таблице будут
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Добрый Бобер
1596462237
Как говориться: "С волками жить..."
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Урия Гип 2
1596462307
Химки переименовываются в Новый Спартак. Спартак -- в Старый Пищевик.
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GoldPlayFIFARus9
1596465223
Юран таки был прав, Спартак создал себе фарм клуб. Полнейший беспредел в нашем футболе. Тьфу на такое смотреть. Вот потому все наши клубы и дерут в Европе и в хвост и в гриву!((
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3a zenit
1596469286
фарм-шварм,думаете это вам поможет?Спартак это середняк и это надолго.
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АКС-74У
1596472036
«Глушенков, Тимофеев, Мелкадзе, Ломовицкий, Мирзов переходят из «Спартака» в «Химки» В обратную сторону переходят 6 очков от Химок.
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filosof sparty
1596473535
К сожалению мой любимый клуб следует примеру Зенита...Ни к чему, кроме падения уровня Чемпионата, это не приведёт(((
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пряник929
1596474087
За такое надо обе команды во вторую лигу
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zigbert
1596482355
Конечно это плохо но противозаконного в этом ничего нет. Таковы условия регламента чемпионата.
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