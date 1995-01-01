Ломовицкий, Тимофеев и Мелкадзе близки к переходу из «Спартака» в «Химки»

Туда же они отправляют и тренера дубля Спартака - Гунько (вместо Юрана)...у всех звёзд бегунов - стайеров есть свои "зайцы" , которые защищают его , "оттирают" его конкурентов на обочину , раздают им тычки под рёбра , расчищают финишную прямую … в РПЛ свои "зайцы" есть и у Зенита - фк Сочи , судьи ,фк Оренбург … теперь и Спартак решил создать себе "зайца" в лице фк Химки...с волками жить...
В ближайшее время из «Спартака» в «Химки» должны перейти три футболиста, пишет «Чемпионат».
По информации источника, в подмосковный клуб на правах аренды отправятся Александр Ломовицкий, Артем Тимофеев и Георгий Мелкадзе.
- «Химки» вышли в РПЛ по итогам минувшего сезона.
- «Спартак» финишировал в Премьер-лиге на седьмом месте.
- В сезоне-2019/20 Ломовицкий был в аренде в тульском «Арсенале», Тимофеев – в «Крыльях Советов», Мелкадзе – в «Тамбове».