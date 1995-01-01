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    Ломовицкий, Тимофеев и Мелкадзе близки к переходу из «Спартака» в «Химки»

    В ближайшее время из «Спартака» в «Химки» должны перейти три футболиста, пишет «Чемпионат».

    По информации источника, в подмосковный клуб на правах аренды отправятся Александр Ломовицкий, Артем Тимофеев и Георгий Мелкадзе.

    • «Химки» вышли в РПЛ по итогам минувшего сезона.
    • «Спартак» финишировал в Премьер-лиге на седьмом месте.
    • В сезоне-2019/20 Ломовицкий был в аренде в тульском «Арсенале», Тимофеев – в «Крыльях Советов», Мелкадзе – в «Тамбове».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +836

      моэм 1 час назад

      Туда же они отправляют и тренера дубля Спартака - Гунько (вместо Юрана)...у всех звёзд бегунов - стайеров есть свои "зайцы" , которые защищают его , "оттирают" его конкурентов на обочину , раздают им тычки под рёбра , расчищают финишную прямую … в РПЛ свои "зайцы" есть и у Зенита - фк Сочи , судьи ,фк Оренбург … теперь и Спартак решил создать себе "зайца" в лице фк Химки...с волками жить...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5183

      alarm 2 часа назад

      на повышение пошли!

      -1
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      Рейтинг: +563

      legenda soccer > alarm 2 часа назад

      тебя забыли лоха спросить

      0
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      Рейтинг: +740

      Grag > legenda soccer 1 час назад

      не корми троля, просто тупо минус ставишь и все.

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