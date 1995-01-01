Ломовицкий, Тимофеев и Мелкадзе близки к переходу из «Спартака» в «Химки»

В ближайшее время из «Спартака» в «Химки» должны перейти три футболиста, пишет «Чемпионат».

По информации источника, в подмосковный клуб на правах аренды отправятся Александр Ломовицкий, Артем Тимофеев и Георгий Мелкадзе.