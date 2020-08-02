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  • Егоров: «Юран просил у «Химок» увеличить зарплату с 500 тысяч рублей в месяц до 2,5 миллиона»

Егоров: «Юран просил у «Химок» увеличить зарплату с 500 тысяч рублей в месяц до 2,5 миллиона»

2 августа 2020, 14:49
14

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров раскрыл обстоятельства отставки главного тренера «Химок» Сергея Юрана. Он просил в пять раз увеличить зарплату.

«Контракт Юрана в «Химках»: было 500 тысяч рублей, тренер хотел повышения в пять раз.

Юрана действительно не собирались убирать, хотя аллергия со стороны «Спартака» на высказывания тренера (в частности, на назначение Доменико Тедеско) была.

Зарплата Юрана в Химках до выхода в финал КР – 300 тысяч рублей, после выхода – 500 тысяч. Клуб посчитал просьбу о повышении (говорят о том, что в пять раз) чрезмерной.

Но теперь клубу предстоит платить неустойку – 500 тысяч в месяц по почти трехлетнему контракту», – написал инсайдер в телеграме.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей
Комментарии (14)
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vsespartak01
1596370910
да уж!замашки у рпл!тут пенсии меньше 15штук!а им миллионы!уж не ****** они совсем?спрашивается за что?
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cevin cigan
1596372914
Вполне разумно,что зарплата тренера ФНЛ одна,а тренера РПЛ совсем другая. Могли бы прийти к общему знаменателю(нечто среднее между 500 и 2500). Можно подумать,что новый тренер Химок будет работать за похлёбку?
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derrik2000
1596376844
"Но теперь клубу предстоит платить неустойку – 500 тысяч в месяц по почти трехлетнему контракту» Я так понимаю, что просто край, как нужно было ИМЕННО Гунько на место Юрана поставить! )))
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portero
1596381770
Ну что там было на самом деле, мы никогда не узнаем, а сейчас у каждого своя "правда"...
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Hektor 84
1596392274
Это не Юран месяца три назад ляпнул что невозможно прожить на 200000р? Походу Юран не выдержал проверку славой. От успехов крышу снесло!!! Много внимания, интервью, разговоры, интриги. Ну и старая болезнь начала проявляться слишком длинный язык. Если ты медийная личность то должен понимать о чем можно говорить, а о чем стоило бы промолчать. Просто за базаром надо следить. Если сказал слово, приведи аргументы и доказательства. А так это выглядит как пустой трёп.
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моэм
1596400311
Попытка №3 выставить Юрана хапугой...пока у Егорова не получается...но...капля камень долбит...Видимо Егоров думает . что если тупо - постоянно долбить одно и то же то появятся и поверившие.
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Masteralex
1596432593
логика чота вообще не бьётся, сначала они подписывают контракт на 500к, не прошло и месяца и Юран "хочет" 2,5кк, его увольняют и теперь будут платить 500к каждый месяц ну хочет он 2.5 ляма пусть и дальше хочет, контракт подписали, работай и выё, я вот тоже лям в месяц хочу, но не дадут же :) в общем Егоров начал писать откровенный бред, может там уже судья Егоров за него статейки пишет
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