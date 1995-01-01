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    Егоров: «Юран просил у «Химок» увеличить зарплату с 500 тысяч рублей в месяц до 2,5 миллиона»

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров раскрыл обстоятельства отставки главного тренера «Химок» Сергея Юрана. Он просил в пять раз увеличить зарплату.

    «Контракт Юрана в «Химках»: было 500 тысяч рублей, тренер хотел повышения в пять раз.

    Юрана действительно не собирались убирать, хотя аллергия со стороны «Спартака» на высказывания тренера (в частности, на назначение Доменико Тедеско) была.

    Зарплата Юрана в Химках до выхода в финал КР – 300 тысяч рублей, после выхода – 500 тысяч. Клуб посчитал просьбу о повышении (говорят о том, что в пять раз) чрезмерной.

    Но теперь клубу предстоит платить неустойку – 500 тысяч в месяц по почти трехлетнему контракту», – написал инсайдер в телеграме.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 14:49
    Комментарии7
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      Рейтинг: +131

      cevin cigan 24 минуты назад

      Вполне разумно,что зарплата тренера ФНЛ одна,а тренера РПЛ совсем другая. Могли бы прийти к общему знаменателю(нечто среднее между 500 и 2500). Можно подумать,что новый тренер Химок будет работать за похлёбку?

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      Рейтинг: +1429

      Semenycch 44 минуты назад

      Ложь! Этому скоту Егорову стоит следить за базаром!

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      Рейтинг: +4401

      vladik12 > Semenycch 39 минут назад

      Не грубите, пожалуйста.

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      Рейтинг: +1747

      vsespartak01 > Semenycch 39 минут назад

      язык без костей!что хочет то и мелет!

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      Рейтинг: +1747

      vsespartak01 57 минут назад

      да уж!замашки у рпл!тут пенсии меньше 15штук!а им миллионы!уж не ****** они совсем?спрашивается за что?

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      Рейтинг: +4401

      vladik12 > vsespartak01 52 минуты назад

      Ну это футбол, здесь много денег.

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      Рейтинг: +1860

      Genz 1 час назад

      Юран: Я режиме вежливого разговора не потребовал,а попросил зарплату 2,5 миллиона, поскольку в рпл нет тренеров получающих зарплату меньше 3х миллионов. В итоге договорились с министром спорта на сумме 1,5 миллиона.
      Сейчас ситуация такая ,что нужен был в химки спартаковский тренер.

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