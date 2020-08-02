Егоров: «Юран просил у «Химок» увеличить зарплату с 500 тысяч рублей в месяц до 2,5 миллиона»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров раскрыл обстоятельства отставки главного тренера «Химок» Сергея Юрана. Он просил в пять раз увеличить зарплату.
«Контракт Юрана в «Химках»: было 500 тысяч рублей, тренер хотел повышения в пять раз.
Юрана действительно не собирались убирать, хотя аллергия со стороны «Спартака» на высказывания тренера (в частности, на назначение Доменико Тедеско) была.
Зарплата Юрана в Химках до выхода в финал КР – 300 тысяч рублей, после выхода – 500 тысяч. Клуб посчитал просьбу о повышении (говорят о том, что в пять раз) чрезмерной.
Но теперь клубу предстоит платить неустойку – 500 тысяч в месяц по почти трехлетнему контракту», – написал инсайдер в телеграме.
- Юран подтвердил, что хотел повышения.
- Он возглавил «Химки» зимой.
- Новым главным тренером «Химок» стал Дмитрий Гунько.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова