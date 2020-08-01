Юран: «Химки» сказали, что не могут увеличить зарплату. И я готов выполнять контракт, который есть»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран требует от клуба назвать причину его увольнения.

По словам специалиста, он готов продолжать работать с той зарплатой, которая была изначально.

– Зайцев говорит, что клуб будет расторгать контракт. Вы говорите, что являетесь действующим тренером. Готовы продолжать работу?

– Конечно! Команда и болельщики – это как мой ребенок. Мы же не просто так дошли до финала Кубка, вышли в РПЛ. Даже не обсуждается, что хочу продолжить работу.

– А если клуб будет против?

– Мне нужна причина увольнения.

– Пока только одна – существенное повышение зарплаты, чего «Химки» не могут себе позволить.

– Да, но у меня действующий контракт. Клуб сказал, что не может увеличить зарплату. И я готов выполнять контракт, который у меня есть. Если бы меня что-то не устроило, я бы написал заявление сам.

Пусть мне назовут причину такого решения. То, что я попал в финал Кубка? Вывел команду в РПЛ? Выиграл Кубок ФНЛ? Не понимаю, в чем причина. Пропускал тренировки? Нет, такого быть не могло.

Юран – об увольнении из «Химок»: «Меня не пустили на базу забрать вещи. Дикий Запад»