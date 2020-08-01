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    Юран: «Химки» сказали, что не могут увеличить зарплату. И я готов выполнять контракт, который есть»

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран требует от клуба назвать причину его увольнения.

    По словам специалиста, он готов продолжать работать с той зарплатой, которая была изначально.

    – Зайцев говорит, что клуб будет расторгать контракт. Вы говорите, что являетесь действующим тренером. Готовы продолжать работу?

    – Конечно! Команда и болельщики – это как мой ребенок. Мы же не просто так дошли до финала Кубка, вышли в РПЛ. Даже не обсуждается, что хочу продолжить работу.

    – А если клуб будет против?

    – Мне нужна причина увольнения.

    – Пока только одна – существенное повышение зарплаты, чего «Химки» не могут себе позволить.

    – Да, но у меня действующий контракт. Клуб сказал, что не может увеличить зарплату. И я готов выполнять контракт, который у меня есть. Если бы меня что-то не устроило, я бы написал заявление сам.

    Пусть мне назовут причину такого решения. То, что я попал в финал Кубка? Вывел команду в РПЛ? Выиграл Кубок ФНЛ? Не понимаю, в чем причина. Пропускал тренировки? Нет, такого быть не могло.

    Юран – об увольнении из «Химок»: «Меня не пустили на базу забрать вещи. Дикий Запад»

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:47
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      ФК Пупсик 2 минуты назад

      А может он себе в достижения напишет, что отказался сливать матчи головной команде (спартаку)?

      0
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      Рейтинг: +1850

      Genz 5 минут назад

      Химки всегда были Дно. Там всю жизнь работали в руководстве недочеловеки. Также некрасиво до Юрана убрали Шалимова,талалаева.

      0
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      Рейтинг: +837

      моэм 18 минут назад

      Началась ПР - компания по очернению Юрана … но похоже попытка выставить его хапугой не удалась...ничего , скоро появятся " сведения" что он жрёт сусликов или что то в этом духе...

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