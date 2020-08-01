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    Юран – об увольнении из «Химок»: «Меня не пустили на базу забрать вещи. Дикий Запад»

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран дал комментарии по поводу своего ухода из клуба.

    – Сергей Николаевич, сочувствую вам. Как-то некрасиво вышло с вашей отставкой со стороны футбольного клуба.

    – Меня не уволили из «Химок», даже не дали уведомления. Удивлен заявлению «Химок» о моем уходе, это очень странно. Официальных документов я не подписывал. Моя трудовая книжка лежит в клубе. Только на словах сказано, что будут разрывать контракт. Я – действующий тренер команды. По закону должны проинформировать за две недели до увольнения. Я вчера зашел к (генеральному директору Александру) Зайцеву, он спросил, как будем разрывать контракт. Ответил ему, что там всe написано.

    – Вот так прямо в лоб и спросил?

    – Да. А уведомление письменное? Законы Российской Федерации надо же соблюдать, это же не 90-е годы.

    – Готовы к уходу из клуба?

    – Я не уволен. Сегодня я хотел пойти на тренировку, но меня не пустили на базу забрать вещи. Пришлось звонить, хорошо, есть люди, кто мог помочь. И ребята хотели со мной пообщаться, но и их охрана не выпускала с базы. На что это похоже? И все же футболисты настояли на том, чтобы их выпустили. Это нужно было видеть со стороны. Дикий Запад.

    – Проясните по контракту. Он у вас завершается, действует еще сезон или долгосрочный? Министр спорта Подмосковья говорил, что соглашение будут продлевать.

    – Официально могу заявить. До окончания моего контракта осталось чуть меньше трех лет.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:39
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1407

      Гавроша 24 минуты назад

      Это не дикий запад - это московия!!! Вот что федун вытворяет!!!!

      1
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      Рейтинг: +837

      моэм 32 минуты назад

      Упоминание , что в России действует закон типа РФ звучит как анекдот...НЕСМЕШНОЙ...а то что игроков Химок держат в загоне как рабов или как скот , не выпуская на волю - то и есть демонстрация "законов" … не РФ конечно ...тогда чьих ?...что будем делать?

      2
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      Рейтинг: +2510

      mutabor0992 35 минут назад

      Да Сергей это- реальность!Тренер который вывел команду в премьер лигу не нужен.ИДИОТИЗМ!!!

      1
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      Рейтинг: +314

      Dguffin 44 минуты назад

      Зенит - меня ненавидят больше всего болельщиков в России
      Спартак - подержи моё пиво

      0
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      Рейтинг: +1667

      Boeung777 1 час назад

      Да не нужны у нас люди, умеющие выражать свою точку зрения и отстаивающие свои интересы. С ними тяжело деребанить откаты. Это Юран, Карпин, Сёмин.

      7
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      Рейтинг: +834

      Январь 59 1 час назад

      Это не дикий запад, это наша действительность. Нужно-позвали, не нужен-пинком под зад.

      3
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      Рейтинг: +1418

      Semenycch 1 час назад

      Современная притча. Приходит человек в храм, подходит к образу, зажигает свечку и говорит: Господи, не назначай сволочей и подонков начальниками!
      Красно-белые начальники и прочие визжали, выставляя себя жертвами, на самом деле они подонки.

      2
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      Рейтинг: +158

      "supermax one" > Semenycch 57 минут назад

      старый глупый минусовщик вещает

      0
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      Рейтинг: +1480

      ALEX ML 1 час назад

      Уже бюджет пилят, а Юран мешает. Медвепуты рулят

      7
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      Рейтинг: +1716

      vsespartak01 1 час назад

      точно дикий запад!какая то несуразица!пакостно это все читать!

      6
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