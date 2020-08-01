Юран – об увольнении из «Химок»: «Меня не пустили на базу забрать вещи. Дикий Запад»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран дал комментарии по поводу своего ухода из клуба.

– Сергей Николаевич, сочувствую вам. Как-то некрасиво вышло с вашей отставкой со стороны футбольного клуба.

– Меня не уволили из «Химок», даже не дали уведомления. Удивлен заявлению «Химок» о моем уходе, это очень странно. Официальных документов я не подписывал. Моя трудовая книжка лежит в клубе. Только на словах сказано, что будут разрывать контракт. Я – действующий тренер команды. По закону должны проинформировать за две недели до увольнения. Я вчера зашел к (генеральному директору Александру) Зайцеву, он спросил, как будем разрывать контракт. Ответил ему, что там всe написано.

– Вот так прямо в лоб и спросил?

– Да. А уведомление письменное? Законы Российской Федерации надо же соблюдать, это же не 90-е годы.

– Готовы к уходу из клуба?

– Я не уволен. Сегодня я хотел пойти на тренировку, но меня не пустили на базу забрать вещи. Пришлось звонить, хорошо, есть люди, кто мог помочь. И ребята хотели со мной пообщаться, но и их охрана не выпускала с базы. На что это похоже? И все же футболисты настояли на том, чтобы их выпустили. Это нужно было видеть со стороны. Дикий Запад.

– Проясните по контракту. Он у вас завершается, действует еще сезон или долгосрочный? Министр спорта Подмосковья говорил, что соглашение будут продлевать.

– Официально могу заявить. До окончания моего контракта осталось чуть меньше трех лет.