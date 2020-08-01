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  • Юран – об увольнении из «Химок»: «Меня не пустили на базу забрать вещи. Дикий Запад»

Юран – об увольнении из «Химок»: «Меня не пустили на базу забрать вещи. Дикий Запад»

1 августа 2020, 13:39
11

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран дал комментарии по поводу своего ухода из клуба.

– Сергей Николаевич, сочувствую вам. Как-то некрасиво вышло с вашей отставкой со стороны футбольного клуба.

– Меня не уволили из «Химок», даже не дали уведомления. Удивлен заявлению «Химок» о моем уходе, это очень странно. Официальных документов я не подписывал. Моя трудовая книжка лежит в клубе. Только на словах сказано, что будут разрывать контракт. Я – действующий тренер команды. По закону должны проинформировать за две недели до увольнения. Я вчера зашел к (генеральному директору Александру) Зайцеву, он спросил, как будем разрывать контракт. Ответил ему, что там всe написано.

– Вот так прямо в лоб и спросил?

– Да. А уведомление письменное? Законы Российской Федерации надо же соблюдать, это же не 90-е годы.

– Готовы к уходу из клуба?

– Я не уволен. Сегодня я хотел пойти на тренировку, но меня не пустили на базу забрать вещи. Пришлось звонить, хорошо, есть люди, кто мог помочь. И ребята хотели со мной пообщаться, но и их охрана не выпускала с базы. На что это похоже? И все же футболисты настояли на том, чтобы их выпустили. Это нужно было видеть со стороны. Дикий Запад.

– Проясните по контракту. Он у вас завершается, действует еще сезон или долгосрочный? Министр спорта Подмосковья говорил, что соглашение будут продлевать.

– Официально могу заявить. До окончания моего контракта осталось чуть меньше трех лет.

  • Футболисты «Химок» написали открытое письмо губернатору Московской области с просьбой вернуть тренера.
  • Под руководством Юрана команда вышла в РПЛ и добралась до финала Кубка России.
  • 51-летний специалист обвинил в своем увольнении гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей
Комментарии (11)
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vsespartak01
1596278637
точно дикий запад!какая то несуразица!пакостно это все читать!
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ALEX ML
1596278759
Уже бюджет пилят, а Юран мешает. Медвепуты рулят
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Январь 59
1596278927
Это не дикий запад, это наша действительность. Нужно-позвали, не нужен-пинком под зад.
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Boeung777
1596278972
Да не нужны у нас люди, умеющие выражать свою точку зрения и отстаивающие свои интересы. С ними тяжело деребанить откаты. Это Юран, Карпин, Сёмин.
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Dguffin
1596281686
Зенит - меня ненавидят больше всего болельщиков в России Спартак - подержи моё пиво
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mutabor0992
1596282248
Да Сергей это- реальность!Тренер который вывел команду в премьер лигу не нужен.ИДИОТИЗМ!!!
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моэм
1596282430
Упоминание , что в России действует закон типа РФ звучит как анекдот...НЕСМЕШНОЙ...а то что игроков Химок держат в загоне как рабов или как скот , не выпуская на волю - то и есть демонстрация "законов" … не РФ конечно ...тогда чьих ?...что будем делать?
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SPACE TRUCKIN
1596285664
гы...какие законы,о чём это? Юран,похоже,отказал Спартаку...и началась возня...
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NewLife
1596286514
Сейчас за Юрана должно вступиться наше самое справедливое в мире правосудие. Но результат, почему-то, угадывается уже сейчас.
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амани
1596329912
это Россия........
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