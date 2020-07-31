Юран – об уходе из «Химок»: «Указание о моем увольнении пришло из «Спартака»

Сергей Юран рассказал, что был уволен с поста главного тренера «Химок» по указанию руководства «Спартака».

Меня сегодня на разговор пригласил гендиректор клуба Зайцев и спросил: «На каких условиях мы будем с вами расторгать контракт?» Я ему ответил: «Читайте контракт. Он у меня действует еще почти три года. Вот и все.

— Чем Зайцев мотивировал решение расстаться?

— Да ничем. Это указание пришло от «Спартака». Именно от Шамиля Газизова. Так и напишите.

— Общались ли вы с министром спорта Московской области?

— Да. Он мне сказал, что моя кандидатура не согласована со «Спартаком». Поэтому меня и убирают.