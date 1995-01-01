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    Юран – об уходе из «Химок»: «Указание о моем увольнении пришло из «Спартака»

    Сергей Юран рассказал, что был уволен с поста главного тренера «Химок» по указанию руководства «Спартака».

    Меня сегодня на разговор пригласил гендиректор клуба Зайцев и спросил: «На каких условиях мы будем с вами расторгать контракт?» Я ему ответил: «Читайте контракт. Он у меня действует еще почти три года. Вот и все.

    — Чем Зайцев мотивировал решение расстаться?

    — Да ничем. Это указание пришло от «Спартака». Именно от Шамиля Газизова. Так и напишите.

    — Общались ли вы с министром спорта Московской области?

    — Да. Он мне сказал, что моя кандидатура не согласована со «Спартаком». Поэтому меня и убирают.

    • Юран возглавлял «Химки» в январе 2020 года.
    • Клуб выступит в следующем сезоне в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:48
    Комментарии47
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      Рейтинг: +537

      Artemka444 5 минут назад

      мутная вода пошла,Химки точно первый кандидат на вылет!!!!

      0
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      Рейтинг: +3221

      playsh 18 минут назад

      Кто поближе знает Юрана,знает,что главный его враг - это его язык.Сначала ляпнет,а потом думать начинает.Как пить дать,что-то сказанул в сердцах после игры с Зенитом.
      Про таких говорят - молчи,за умного сойдёшь.Как тренера жаль,конечно.

      0
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      Рейтинг: +5391

      ivany4 34 минуты назад

      Федун начинает игру по привлечению Юрана в тренерский состав Спартака, с последующим прицелом на должность ГТ.
      Гунько уйдет в Химки. Он смотрит в рот Федуну, значит 6 очков гарантированы. Противно!!! Спартак сам в состоянии обыграть Химки.
      Юран возглавит молодежку или Спартак 2, а через полгодика войдет в штаб Тедеско. Вот и будет "приемственность".)))
      Интересно ли это задумал Федун, и знает ли об этом Юран?)))
      А если все это правда, и Федун таким образом пытается защитить свои инвестиции(помощь) в Химки, то футбол в России умер окончательно. Хотя кому это интересно. Шоу маст гоу он!!!

      -1
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      Рейтинг: +5330

      alp 34 минуты назад

      спартак честный клуб! кричали они! у спаратка нет фармклуба! кричали они!

      1
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      Рейтинг: +5391

      ivany4 > alp 33 минуты назад

      Спартак еще и играет в открытую - кричали они.
      Правда все крики не доходили до них, сквозь голубую гриву льва.

      0
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      Рейтинг: +1571

      ziborock > alp 32 минуты назад

      Посмотрим как вы теперь без +6 от Оренурга!)))

      1
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      Рейтинг: +2149

      rash1959 1 час назад


      Сергей Юран
      ЗА 15 ЛЕТ КАРЬЕРЫ ФУТБОЛИСТА (1985-2000)- ИГРАЛ В 10!!! КЛУБАХ.
      ЗА 16 ЛЕТ КАРЬЕРЫ ТРЕНЕРА (2004-2020) - ПОМЕНЯЛ 12 !!! КЛУБОВ.
      Язык его - враг его.

      5
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      Рейтинг: +4251

      Рубинище 1 час назад

      Я больше Юрану верю, чем гендиру.

      2
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      Рейтинг: +1571

      ziborock > Рубинище 36 минут назад

      А я помню как его Романцев отмазывал перед игрой сборной что мол палец в душе об кафель порезал, а на самом деле просто нажрался " в зенит"!)))

      1
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      Рейтинг: +5330

      alp > ziborock 34 минуты назад

      а ты рядом,. как раз, стоял ))

      1
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      Рейтинг: +21101

      пьяныйхоровод > alp 13 минут назад

      Сейчас "народные" набросятся на Дюрана , а после финала кубка во всём с ним соглашались , яростно поддакивали и пр.

      0
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      Рейтинг: +5138

      alarm 1 час назад

      ПОЗОР РЫЛАМ!

      3
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      Рейтинг: +1777

      vsespartak01 > alarm 1 час назад

      исчезни приведение!

      3
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      Рейтинг: +5138

      alarm > vsespartak01 1 час назад

      и тебе тоже позор!

      0
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      Рейтинг: +1571

      ziborock > alarm 37 минут назад

      У тебя там слово "питерские" пропущено!)))

      0
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      Рейтинг: +2360

      aaaaahhhh 1 час назад

      из Кремля. чего уж мелочиться.

      2
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      Рейтинг: +10913

      Garrincha58 1 час назад

      Юран очень своевольный человек с ним Спартаку буде не комфортно порэтому его убрали и поставили Гунька тот свой в доску и им легко управлять сделано это бесцеремонно и гадко а потом свинина будет ещё кого то в чём то обвинять когда сами погрязли в интригах

      3
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      Рейтинг: +1777

      vsespartak01 > Garrincha58 1 час назад

      никого и ничего!в понедельник все увидим

      3
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      Рейтинг: +205

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Это означает превращение Химок в фарму Спартака? 6 очков Федун уже автоматом получит?

      8
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      Рейтинг: +1777

      vsespartak01 > Радио1000шумеров 1 час назад

      неа!с нами и свои борются!а вам ....ну ты понял

      1
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      Рейтинг: +5391

      ivany4 > Радио1000шумеров 30 минут назад

      Зенит свои второй сезон получает, и никого это не удивляет.

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