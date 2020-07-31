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  • Юран – об уходе из «Химок»: «Указание о моем увольнении пришло из «Спартака»

Юран – об уходе из «Химок»: «Указание о моем увольнении пришло из «Спартака»

31 июля 2020, 19:48
92

Сергей Юран рассказал, что был уволен с поста главного тренера «Химок» по указанию руководства «Спартака».

Меня сегодня на разговор пригласил гендиректор клуба Зайцев и спросил: «На каких условиях мы будем с вами расторгать контракт?» Я ему ответил: «Читайте контракт. Он у меня действует еще почти три года. Вот и все.

— Чем Зайцев мотивировал решение расстаться?

— Да ничем. Это указание пришло от «Спартака». Именно от Шамиля Газизова. Так и напишите.

— Общались ли вы с министром спорта Московской области?

— Да. Он мне сказал, что моя кандидатура не согласована со «Спартаком». Поэтому меня и убирают.

  • Юран возглавлял «Химки» в январе 2020 года.
  • Клуб выступит в следующем сезоне в РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Спартак Юран Сергей
Комментарии (92)
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vsespartak01
1596214709
да уж!это ваще ни в какие рамки!мне просто стыдно за руководство спартака!че вы делаете?губите команду!честное слово нет слов если правда!алармобораты пошли вон!
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rash1959
1596217935
Сергей Юран ЗА 15 ЛЕТ КАРЬЕРЫ ФУТБОЛИСТА (1985-2000)- ИГРАЛ В 10!!! КЛУБАХ. ЗА 16 ЛЕТ КАРЬЕРЫ ТРЕНЕРА (2004-2020) - ПОМЕНЯЛ 12 !!! КЛУБОВ. Язык его - враг его.
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alp
1596219614
спартак честный клуб! кричали они! у спаратка нет фармклуба! кричали они!
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NewLife
1596223046
То у него место Химок куплено (без доказательств). Теперь наехал на Газизова опять без доказательств. Мания преследования - это первый признак шизофрении, надо проверяться.
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NewLife
1596223376
Я думаю, это чья-то провокация, и Юрану придется опровергать эти слова, но скорее всего он даже так не говорил. Зачем Спартаку его увольнять, даже если бы у Спартака был админ ресурс бомжей. Как говорили древнии римляне: ищите, кому выгодно.
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Из Твери Леха
1596223908
опять грязь исходит от красно-бледного направления.
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NewLife
1596224063
Иформация о словах Юрана пришла из продажнойц бумаги для подтирок, называющейся синит-экспресс. Почитайте, что пишут чесоточные, и будет не трудно догадаться, кто заказчик.
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paracetamol
1596227250
А почему Химки должны согласовывать кандидатуру тренера со свинями? Им какое дело? Они только свинячить умеют. Когда кто-то видел из свинарника что-то путнее?
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fhnv
1596227473
Вот где реально обидно...Свиньи есть свиньи...свинарник
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Hektor 84
1596232973
Пьяные бредни Юрана. Похоже прав Губерниев, что Юран словил звезду и почувствовал себя Моуриньо. Еще и выход в финал, похоже что у него от успехов крышу снесло.
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