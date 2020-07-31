Юран – об уходе из «Химок»: «Указание о моем увольнении пришло из «Спартака»

Сергей Юран рассказал, что был уволен с поста главного тренера «Химок» по указанию руководства «Спартака».
Меня сегодня на разговор пригласил гендиректор клуба Зайцев и спросил: «На каких условиях мы будем с вами расторгать контракт?» Я ему ответил: «Читайте контракт. Он у меня действует еще почти три года. Вот и все.
— Чем Зайцев мотивировал решение расстаться?
— Да ничем. Это указание пришло от «Спартака». Именно от Шамиля Газизова. Так и напишите.
— Общались ли вы с министром спорта Московской области?
— Да. Он мне сказал, что моя кандидатура не согласована со «Спартаком». Поэтому меня и убирают.
- Юран возглавлял «Химки» в январе 2020 года.
- Клуб выступит в следующем сезоне в РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»