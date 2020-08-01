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  • Футболисты «Химок» написали открытое письмо губернатору Московской области с просьбой не увольнять Юрана

Футболисты «Химок» написали открытое письмо губернатору Московской области с просьбой не увольнять Юрана

1 августа 2020, 10:26
20

Игроки «Химок» недовольны решением об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера команды.

В связи с этим они написали открытое письмо на имя губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Свои подписи под обращением поставил 21 футболист.

«Уважаемый Андрей Юрьевич! Мы, футболисты ФК «Химки», убедительно просим Вас разобраться в ситуации, которая возникла в нашем клубе. Для нас стало полной неожиданностью новость об увольнении со своего поста главного тренера «Химок» Сергея Юрана. Мы не видим причины, по которой клуб должен таким образом расставаться с Сергеем Николаевичем.

Именно при этом специалисте мы решили задачу по выходу в Премьер-лигу. Под руководством Юрана «Химки» в четвертьфинале Кубка России одержали убедительную победу над московским «Торпедо» (5:1). В полуфинале мы, не имея серьезной игровой практики в течение четырех месяцев, в Екатеринбурге взяли верх над клубом РПЛ – «Уралом» (3:1).

Наконец, в финале Кубка команда под руководством Юрана точно не выглядела мальчиками для битья в матче против гранда российского футбола – «Зенита». Уступили с минимальным счетом после гола с пенальти, который у ряда экспертов вызвал вопросы. В самом конце той встречи мы имели реальный шанс все перевести в дополнительное время.

Так по какой же причине убирают Юрана, который дает результат? Уважаемый Андрей Юрьевич, нас полностью устраивает тренер Юран, в коллективе создан отличный микролимат. Мы готовы биться за этого тренера, друг за друга, за честь региона, за наших преданных болельщиков в Премьер-лиге.

Просим Вас вмешаться в ситуацию и убедить руководство клуба оставить Сергея Юрана на посту главного тренера «Химок»!» – говорится в письме.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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GreyDM
1596267376
Молодцы конечно, что за тренера впрягаются, но к сожалению такие письма у нас, как правило, либо остаются совсем без внимания, либо на них приходят отписки типа:" А я чё? я ничё, я в клубные дела не вмешиваюсь..." и т.д.
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Garrincha58
1596267723
да кто этим письмам придает значение
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саня ле
1596269778
Химки с Юраном чем то напоминают Цска Садырина но тогда палки ставили конкуренты но не так как ныне .этот позор кому то нужен!
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морозз
1596270398
Демократия конечно дело хорошее, но все войны начинали именно они...демократы! Футболисты наёмные рабочие и получают за свой труд огромные деньги! кто же им даст выбирать тренера или влиять на состав команды, спросите это у Гинера...он вам всем расскажет как надо поступать с раскольниками!
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Plyash
1596270614
Трудное это дело - из болота тащить бегемота.Да ещё с Российским законотворчеством.Но ребятам респект.
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Хейтер Аларм
1596270631
Какие у всех почерки кривые - сразу видно, что кроме пинания мяча в жизни больше ничего не умеют) Про Гапона вообще молчу - 30летний мужик не знает прописных букв)))
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Из Твери Леха
1596272811
Пусть эти игроки отправляются обратно в ФНЛ, там хоть играть можно более менее честно, хоть и с меньшей зарплатой, зато совесть будет чиста и не придется московским упырям 6 очков дарить.
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slavа0508
1596274435
Дело игроков играть ..а когда начинается писанина футбол кончается....каждый должен своим делом заниматься...
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алдан2014
1596290977
Некрасивая история,хотелось бы знать правду.
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Hektor 84
1596293441
Почти как письмо 14 ти в 1993. Юрану аукается???
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