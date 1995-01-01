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    Футболисты «Химок» написали открытое письмо губернатору Московской области с просьбой не увольнять Юрана

    Игроки «Химок» недовольны решением об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера команды.

    В связи с этим они написали открытое письмо на имя губернатора Московской области Андрея Воробьева.

    Свои подписи под обращением поставил 21 футболист.

    «Уважаемый Андрей Юрьевич! Мы, футболисты ФК «Химки», убедительно просим Вас разобраться в ситуации, которая возникла в нашем клубе. Для нас стало полной неожиданностью новость об увольнении со своего поста главного тренера «Химок» Сергея Юрана. Мы не видим причины, по которой клуб должен таким образом расставаться с Сергеем Николаевичем.

    Именно при этом специалисте мы решили задачу по выходу в Премьер-лигу. Под руководством Юрана «Химки» в четвертьфинале Кубка России одержали убедительную победу над московским «Торпедо» (5:1). В полуфинале мы, не имея серьезной игровой практики в течение четырех месяцев, в Екатеринбурге взяли верх над клубом РПЛ – «Уралом» (3:1).

    Наконец, в финале Кубка команда под руководством Юрана точно не выглядела мальчиками для битья в матче против гранда российского футбола – «Зенита». Уступили с минимальным счетом после гола с пенальти, который у ряда экспертов вызвал вопросы. В самом конце той встречи мы имели реальный шанс все перевести в дополнительное время.

    Так по какой же причине убирают Юрана, который дает результат? Уважаемый Андрей Юрьевич, нас полностью устраивает тренер Юран, в коллективе создан отличный микролимат. Мы готовы биться за этого тренера, друг за друга, за честь региона, за наших преданных болельщиков в Премьер-лиге.

    Просим Вас вмешаться в ситуацию и убедить руководство клуба оставить Сергея Юрана на посту главного тренера «Химок»!» – говорится в письме.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +267

      Хейтер Аларм 25 минут назад

      Какие у всех почерки кривые - сразу видно, что кроме пинания мяча в жизни больше ничего не умеют) Про Гапона вообще молчу - 30летний мужик не знает прописных букв)))

      -2
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      Рейтинг: +3226

      playsh 25 минут назад

      Трудное это дело - из болота тащить бегемота.Да ещё с Российским законотворчеством.Но ребятам респект.

      0
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      Рейтинг: +3707

      морозз 29 минут назад

      Демократия конечно дело хорошее, но все войны начинали именно они...демократы! Футболисты наёмные рабочие и получают за свой труд огромные деньги! кто же им даст выбирать тренера или влиять на состав команды, спросите это у Гинера...он вам всем расскажет как надо поступать с раскольниками!

      1
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      Рейтинг: +278

      aldo conte 32 минуты назад

      Дохлый номер. У нас проходят только те челобитные, который согласованы с власть имущими. Так что, ребят из Химок пошлют, чтобы они прошлись лесом.

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      Рейтинг: +70

      саня ле 39 минут назад

      Химки с Юраном чем то напоминают Цска Садырина но тогда палки ставили конкуренты но не так как ныне .этот позор кому то нужен!

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      Рейтинг: +5183

      alarm 43 минуты назад

      предлагаю расформировать спартаг.

      1
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      Рейтинг: +1847

      Genz 49 минут назад

      Письмо очень важное. Это не то пустое письмо,как например, оставить у власти своего губернатора.
      Пишут спортсмены, где основная составляющая в спорте,отдать всего себя для достижения результата. Психология людей разная,занимающмхся спортом или чем-то другим. У футболистов пропадет желание убиваться за свой клуб.
      Кем их заменить за 6 дней до старта рпл.
      Воробьев во-первых должен вернуть Юрана.
      Во-вторых не позволить Спартаку вмешиваться в дела другого клуба

      1
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      Рейтинг: +3122

      KPCCSPB 1 час назад

      Бред, тренеров победителей увольнять, а потом увольнять тренера, который не даёт результат... Как вообще это руководство мужикам из команды в глаза то смотреть будут?

      2
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      Рейтинг: +10914

      Garrincha58 1 час назад

      да кто этим письмам придает значение

      -2
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      Рейтинг: +1847

      Genz 1 час назад

      Молодцы.
      А Спартаку позор, когда тренера чемпиона Карреру ,делающего микроклимат в команде и результат,меняют на самоучку пиджака-продавца,торговавшего раннее в Минске на рынке электротоварами.
      Играть в футбол парням,а не министру спорта мо. Вряд ли они будут отдаваться игре при звгубившем Ахмат Рахимове.

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