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    «Химки» объявили об уходе Юрана

    Главный тренер «Химок» Сергей Юран покинул занимаемый пост, сообщает официальный сайт клуба.

    «Клуб благодарит Сергея Николаевича за профессионализм, самоотдачу и желает больших побед в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении.

    Под руководством Юрана команда вышла в РПЛ и добралась до финала Кубка России, где уступила «Зениту» (0:1).

    Ранее футболисты «Химок» написали открытое письмо губернатору Московской области с просьбой не увольнять тренера.

    Юран обвинил в своей отставке генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.

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    Источник: Официальный сайт «Химок»

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    Сегодня, 12:20
    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +5198

      alarm 1 час назад

      позор спартаку!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1667

      Boeung777 1 час назад

      А в чём официальная связь между ФК Химки и Спартаком?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3709

      морозз 1 час назад

      Проблемные тренеры никому не нужны, как говорит Миллер...за базар надо отвечать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      Январь 59 2 часа назад

      Предлагаю назвать это событие :"Первая сенсационная глупость ЧР20-21".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4620

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Зa бaзaр ответил.
      Тaк говоришь продaли место в РПЛ ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1407

      Puddle 2 часа назад

      Вот так взяли и ни за что уволили хрюшку(((

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +473

      GreyDM 2 часа назад

      Блин, надеюсь товарняк завтрашний не отменят теперь, А то мы завтра с ними в 17:00 должны играть...

      2
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      Рейтинг: +1716

      vsespartak01 > GreyDM 2 часа назад

      да не должны!из-за этого наверное не отменяют?

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      Рейтинг: +2071

      shurik45 2 часа назад

      Ну что тут скажешь,********!

      1
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      Рейтинг: +1716

      vsespartak01 > shurik45 2 часа назад

      стадо дибилоидов!просто в голове не укладывается!

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      Рейтинг: +509

      Ceнит > shurik45 2 часа назад

      лига приколов

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