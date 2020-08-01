«Химки» объявили об уходе Юрана

Главный тренер «Химок» Сергей Юран покинул занимаемый пост, сообщает официальный сайт клуба.

«Клуб благодарит Сергея Николаевича за профессионализм, самоотдачу и желает больших побед в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении.

Под руководством Юрана команда вышла в РПЛ и добралась до финала Кубка России, где уступила «Зениту» (0:1).

Ранее футболисты «Химок» написали открытое письмо губернатору Московской области с просьбой не увольнять тренера.

Юран обвинил в своей отставке генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.