«Химки» объявили об уходе Юрана

Главный тренер «Химок» Сергей Юран покинул занимаемый пост, сообщает официальный сайт клуба.
«Клуб благодарит Сергея Николаевича за профессионализм, самоотдачу и желает больших побед в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении.
Под руководством Юрана команда вышла в РПЛ и добралась до финала Кубка России, где уступила «Зениту» (0:1).
Ранее футболисты «Химок» написали открытое письмо губернатору Московской области с просьбой не увольнять тренера.
Юран обвинил в своей отставке генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.
Источник: Официальный сайт «Химок»