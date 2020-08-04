Касильяс завершил карьеру в 39 лет

Это ясно. Там уже после инфаркта было всё очевидно, но Икер решил выждать время.
Голкипер Икер Касильяс объявил о завершении спортивной карьеры.
Испанец решил уйти из футбола в 39 лет. Газета Marca сообщала, что Касильяс станет советником президента «Реала».
«Важен путь, который ты проходишь, и люди, которые тебя окружают, а не финал, к которому ты приходишь, потому что путь сопровождается работой и усилиями. Думаю, я могу сказать, что о моем пути и финале карьеры можно только мечтать», – написал спортсмен в твиттере.
Последним клубом вратаря был «Порту».
- Касильяс – воспитанник «Реала». Он выиграл с клубом пять чемпионатов Испании и три Лиги чемпионов.
- В составе мадридского клуба голкипер пропустил 750 голов в 725 матчах.
- Со сборной Испании Касильяс выигрывал чемпионат мира и два чемпионата Европы.
Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh— Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020
Comunicado Oficial: Iker Casillas#RealMadrid— Real Madrid C.F. (34) (@realmadrid) August 4, 2020