Касильяс завершил карьеру в 39 лет

Голкипер Икер Касильяс объявил о завершении спортивной карьеры.

Испанец решил уйти из футбола в 39 лет. Газета Marca сообщала, что Касильяс станет советником президента «Реала».

«Важен путь, который ты проходишь, и люди, которые тебя окружают, а не финал, к которому ты приходишь, потому что путь сопровождается работой и усилиями. Думаю, я могу сказать, что о моем пути и финале карьеры можно только мечтать», – написал спортсмен в твиттере.

Последним клубом вратаря был «Порту».

Касильяс – воспитанник «Реала». Он выиграл с клубом пять чемпионатов Испании и три Лиги чемпионов.

В составе мадридского клуба голкипер пропустил 750 голов в 725 матчах.

Со сборной Испании Касильяс выигрывал чемпионат мира и два чемпионата Европы.

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