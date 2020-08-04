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    Касильяс завершил карьеру в 39 лет

    Голкипер Икер Касильяс объявил о завершении спортивной карьеры.

    Испанец решил уйти из футбола в 39 лет. Газета Marca сообщала, что Касильяс станет советником президента «Реала».

    «Важен путь, который ты проходишь, и люди, которые тебя окружают, а не финал, к которому ты приходишь, потому что путь сопровождается работой и усилиями. Думаю, я могу сказать, что о моем пути и финале карьеры можно только мечтать», – написал спортсмен в твиттере.

    Последним клубом вратаря был «Порту».

    • Касильяс – воспитанник «Реала». Он выиграл с клубом пять чемпионатов Испании и три Лиги чемпионов.
    • В составе мадридского клуба голкипер пропустил 750 голов в 725 матчах.
    • Со сборной Испании Касильяс выигрывал чемпионат мира и два чемпионата Европы.

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    Источник: Твиттер Икера Касильяса

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    Сегодня, 15:02
    Комментарии9
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      Рейтинг: +10351

      Cules2013 30 минут назад

      Это ясно. Там уже после инфаркта было всё очевидно, но Икер решил выждать время.

      1
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      Рейтинг: +744

      Spartak Piter 2 часа назад

      Жаль СБГТ не заканчивают карьеру, продолжают чпокаться в раздевалках. Позорище СБГТ

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4943

      Борат > Spartak Piter 2 часа назад

      у тебя плакат деми дезува на стене и ты делаешь жано ананидзе ?
      или ходишь в баню со своими мясными дружками и делаешь там промес-глиномес ?
      гыгы

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1409

      Питерский князь 2 часа назад

      Помню Барса вас дрючела 6:1.
      У великих не должно быть таких осечек!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +645

      elessar arnor > Питерский князь 51 минуту назад

      великий дрючит иранских мужиков

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1409

      Питерский князь 2 часа назад

      Но я Яшиным ты так и не стал!
      Наш лучше!

      0
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      Рейтинг: +4637

      Hektor 84 > Питерский князь 1 час назад

      Писать научись бомжина болотная!!!

      3
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      Рейтинг: +5556

      alarm > Hektor 84 35 минут назад

      бомжара тарасофская, после "научись" следует ставить запятую.

      3
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      Рейтинг: +1685

      ziborock 2 часа назад

      Никогда не болел за Реал, но симпатизировал, Икеру удачи во внефутбольной жизни!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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