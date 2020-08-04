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  • Мамаев: «Может, полтора года назад я бы ныл из-за недостатка денег. Но сейчас я счастливый человек. Какие деньги, какие премиальные?..»

Мамаев: «Может, полтора года назад я бы ныл из-за недостатка денег. Но сейчас я счастливый человек. Какие деньги, какие премиальные?..»

4 августа 2020, 19:59
10

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев считает, что изменился за последние полтора года. Сейчас он не задумывается о финансовом благополучии.

– Сколько общаюсь с игроками, есть недовольство: то премиальные маленькие, то не выполнили обещание...

– Нобель, я тебе могу честно сказать. Может, года полтора назад я бы тоже ныл. Но у меня в жизни сложились такие обстоятельства, что мне грех жаловаться вообще на что бы то ни было. Я просто счастливый человек. У меня жена, двое детей, куча животных. Все хорошо, я занимаюсь любимым делом. Какие деньги, какие премиальные?..

  • С 2018 по 2019 год игрок был в тюрьме.
  • Он участвовал в избиении двух человек в октябре 2018 года в Москве.
  • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Ростов Мамаев Павел
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vladik12
1596560593
Вот Пашу решетка изменила, насколько я могу судить. Остепенился. А вот по Кокориньо есть вопросы.
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Garrincha58
1596564104
может и играть за даром будешь?
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derrik2000
1596567174
Всё правильно, Паша. Опустился на самое "дно", познал, что кроме денег есть ещё масса других ценностей в жизни, которые стоЯт намного выше, чем бабло, которое уже даже не знаешь, куда потратить и поумнел. Желаю тебе, чтобы и дальше ЭТО помнил.
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knikos
1596570588
Неожиданно ! Мамаев растёт в моих глазах . Молодец ! За одного битого двух небитых дают . Давай ! Ждём в сборной !
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алдан2014
1596583588
Молодец парень,понял,что в жизни по настоящему дорого.
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paracetamol
1596608679
А чё ему, он от государство более 100 лямов баксов может отсудить.
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хав_бек
1596632892
Эх, Пашка, наконец-то! Остальным футбойлерам тоже нужно поменять приоритеты, глядишь и заиграют в то, что и называется ФУТБОЛ!
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