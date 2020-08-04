Мамаев: «Может, полтора года назад я бы ныл из-за недостатка денег. Но сейчас я счастливый человек. Какие деньги, какие премиальные?..»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев считает, что изменился за последние полтора года. Сейчас он не задумывается о финансовом благополучии.

– Сколько общаюсь с игроками, есть недовольство: то премиальные маленькие, то не выполнили обещание...

– Нобель, я тебе могу честно сказать. Может, года полтора назад я бы тоже ныл. Но у меня в жизни сложились такие обстоятельства, что мне грех жаловаться вообще на что бы то ни было. Я просто счастливый человек. У меня жена, двое детей, куча животных. Все хорошо, я занимаюсь любимым делом. Какие деньги, какие премиальные?..