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    Мамаев: «Может, полтора года назад я бы ныл из-за недостатка денег. Но сейчас я счастливый человек. Какие деньги, какие премиальные?..»

    Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев считает, что изменился за последние полтора года. Сейчас он не задумывается о финансовом благополучии.

    – Сколько общаюсь с игроками, есть недовольство: то премиальные маленькие, то не выполнили обещание...

    – Нобель, я тебе могу честно сказать. Может, года полтора назад я бы тоже ныл. Но у меня в жизни сложились такие обстоятельства, что мне грех жаловаться вообще на что бы то ни было. Я просто счастливый человек. У меня жена, двое детей, куча животных. Все хорошо, я занимаюсь любимым делом. Какие деньги, какие премиальные?..

    • С 2018 по 2019 год игрок был в тюрьме.
    • Он участвовал в избиении двух человек в октябре 2018 года в Москве.
    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10957

      Garrincha58 9 минут назад

      может и играть за даром будешь?

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      Рейтинг: +4438

      vladik12 1 час назад

      Вот Пашу решетка изменила, насколько я могу судить. Остепенился.
      А вот по Кокориньо есть вопросы.

      3
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      Рейтинг: +2593

      Cleaner > vladik12 41 минуту назад

      Кокориньо Мамаева и подставил, если разобраться...

      3
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      Рейтинг: +4438

      vladik12 > Cleaner 10 минут назад

      Такая трактовка имеет право на жизнь, наверное.

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