Мамаев: «Может, полтора года назад я бы ныл из-за недостатка денег. Но сейчас я счастливый человек. Какие деньги, какие премиальные?..»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев считает, что изменился за последние полтора года. Сейчас он не задумывается о финансовом благополучии.
– Сколько общаюсь с игроками, есть недовольство: то премиальные маленькие, то не выполнили обещание...
– Нобель, я тебе могу честно сказать. Может, года полтора назад я бы тоже ныл. Но у меня в жизни сложились такие обстоятельства, что мне грех жаловаться вообще на что бы то ни было. Я просто счастливый человек. У меня жена, двое детей, куча животных. Все хорошо, я занимаюсь любимым делом. Какие деньги, какие премиальные?..
- С 2018 по 2019 год игрок был в тюрьме.
- Он участвовал в избиении двух человек в октябре 2018 года в Москве.
- Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна