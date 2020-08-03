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  • Суд оправдал Мамаева по статье «Хулиганство», приговор Кокорина остался без изменений

Суд оправдал Мамаева по статье «Хулиганство», приговор Кокорина остался без изменений

3 августа 2020, 16:59
25

Состоялся пересмотр уголовного дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Первоначальный приговор по статье «Хулиганство» признан неправомерным.

«Мосгорсуд оправдал Александра Кокорина, Александра Протасовицкого и Павла Мамаева по статье «Хулиганство». Теперь они могут расчитывать на компенсацию за моральный ущерб», – сообщил телеграм-канал Baza.

«Мосгорсуд оставил Александру Кокорину прежний срок в колонии, Мамаеву же реальный срок заменен на год исправительных работ», – дополнил «Мутко против».

  • Футболисты участвовали в избиении двух человек в Москве в октябре 2018 года.
  • Игроки провели 11 месяцев в тюрьме.
  • Оба вернулись на уровень РПЛ.

UPD: после публикации было уточнено, что оправдание по статье «Хулиганство» получил только Мамаев. Приговор Кокорина остался в силе.

Источник: телеграм-канал Baza
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (25)
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Garrincha58
1596463443
да пофиг
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vladik12
1596463773
Ай да Газизов. Кокориньо купил, "Химки" с "Уфой" приручил, приговор отменил. Не менеджер, а бог.
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Просто-333
1596464136
Смешно...
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порт
1596464434
Можно мне пойти кого нибудь стулом отхреначить, а после потребовать компенсацию.
Ответить
ivany4
1596464956
Мосгорсуд снова отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и отправил дело в первую инстанцию на новое рассмотрение. В новом приговоре суд оставил Кокорину прежний срок в колонии, Мамаеву - заменил реальный срок исправительными работами на один год. При этому Мамаев может рассчитывать на реабилитацию из-за времени, проведённого в колонии за хулиганство, которое он не совершал. По этой статье футболиста оправдали, оставил только "умышленное причинение легкого вреда здоровью" - наказание ему смягчено именно поэтому. Пересмотр дела состоялся в понедельник, 3 августа. Пора бы научиться Бомбардиру передавать информацию полностью, а не как ума хватает напечатать. За искажение информации и введение в заблуждение, если не ошибаюсь, для СМИ существуют какие-то санкции. Я так понимаю судебная эпопея продолжается.
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giluxa1963
1596465639
Кокорину надо было добавить пару лет что бы свинки не радовались
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морозз
1596469344
Теперь Саня просто обязан опозорить бомжей перед всей футбольной России, ну и за пару и коням тоже надо напихать!
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Давид59
1596469390
Судья сам не понял, что он постановил. Слово "оправдан" явно не подходит. Мамаеву же присудили год исправительных работ. Это называется "оправдан"? Смех да и только!
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Граф2019
1596471427
пойду-ка я со стулом прогуляюсь! Паки ау..
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Andrering87
1596471829
Лишний раз убеждаюсь что государство, правосудие, законы и тд у нас в России это позорище и посмешище.....
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