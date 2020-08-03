Суд оправдал Мамаева по статье «Хулиганство», приговор Кокорина остался без изменений

Состоялся пересмотр уголовного дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Первоначальный приговор по статье «Хулиганство» признан неправомерным.

«Мосгорсуд оправдал Александра Кокорина, Александра Протасовицкого и Павла Мамаева по статье «Хулиганство». Теперь они могут расчитывать на компенсацию за моральный ущерб», – сообщил телеграм-канал Baza.

«Мосгорсуд оставил Александру Кокорину прежний срок в колонии, Мамаеву же реальный срок заменен на год исправительных работ», – дополнил «Мутко против».

Футболисты участвовали в избиении двух человек в Москве в октябре 2018 года.

Игроки провели 11 месяцев в тюрьме.

Оба вернулись на уровень РПЛ.

UPD: после публикации было уточнено, что оправдание по статье «Хулиганство» получил только Мамаев. Приговор Кокорина остался в силе.