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    Суд оправдал Мамаева по статье «Хулиганство», приговор Кокорина остался без изменений

    Состоялся пересмотр уголовного дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Первоначальный приговор по статье «Хулиганство» признан неправомерным.

    «Мосгорсуд оправдал Александра Кокорина, Александра Протасовицкого и Павла Мамаева по статье «Хулиганство». Теперь они могут расчитывать на компенсацию за моральный ущерб», – сообщил телеграм-канал Baza.

    «Мосгорсуд оставил Александру Кокорину прежний срок в колонии, Мамаеву же реальный срок заменен на год исправительных работ», – дополнил «Мутко против».

    • Футболисты участвовали в избиении двух человек в Москве в октябре 2018 года.
    • Игроки провели 11 месяцев в тюрьме.
    • Оба вернулись на уровень РПЛ.

    UPD: после публикации было уточнено, что оправдание по статье «Хулиганство» получил только Мамаев. Приговор Кокорина остался в силе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Baza

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии31
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    • ...
      Рейтинг: +3740

      Давид59 8 минут назад

      Судья сам не понял, что он постановил. Слово "оправдан" явно не подходит. Мамаеву же присудили год исправительных работ. Это называется "оправдан"? Смех да и только!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3736

      морозз 9 минут назад

      Теперь Саня просто обязан опозорить бомжей перед всей футбольной России, ну и за пару и коням тоже надо напихать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21124

      пьяныйхоровод 19 минут назад

      Вот что "Л...йл" животворящий делает .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1333

      Питерский князь 31 минуту назад

      Это потому что Кокорин ч.мо, перешел в СпартаГ!
      =)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +187

      Землякруглая 1 час назад

      Хаха. Когда все началось, питорские кричали, ни за что посадили, а сейчас кричат еще пару лет добавить. Питорские такие п*дорские. Гыгы.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4880

      Борат > Землякруглая 49 минут назад

      Рыла, давай вспоминай что вы хрюкали, когда коко шампанское пил, на свадьбе стрелял и пака стулом огрел ! Сунь рылу в лепёху и не хрюкай ! Гыгы

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2009

      giluxa1963 1 час назад

      Кокорину надо было добавить пару лет что бы свинки не радовались

      0
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      ...
      Рейтинг: +1511

      Semenycch > giluxa1963 49 минут назад

      :)))
      Ну это чересчур!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1333

      Питерский князь > Semenycch 24 минуты назад

      Пожизненно+кастрация, катит?
      =)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4880

      Борат 1 час назад

      Подумаешь пака стулом огрел , это можно простить, а вот в свинарню ушёл - это клеймо на всю жизнь ! Позор рылам !!!
      Гыгы

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1333

      Питерский князь > Борат 21 минуту назад

      Здесь просто без базара, все это видят.
      Надо было, по этому случаю, на лбу, ему выбить татуировку - Ч М О.
      Большими буквами, чтобы все знали, кто перед ними!!!
      =)))

      1
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      Рейтинг: +40605

      portero 1 час назад

      это на случай если еще раз залетит , а рюкцака нет?
      заказ отработали, новый поступил ... тоже отработали... ну прям честнейший суд....

      0
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      Рейтинг: +5490

      ivany4 1 час назад

      Мосгорсуд снова отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и отправил дело в первую инстанцию на новое рассмотрение.
      В новом приговоре суд оставил Кокорину прежний срок в колонии, Мамаеву - заменил реальный срок исправительными работами на один год. При этому Мамаев может рассчитывать на реабилитацию из-за времени, проведённого в колонии за хулиганство, которое он не совершал. По этой статье футболиста оправдали, оставил только "умышленное причинение легкого вреда здоровью" - наказание ему смягчено именно поэтому. Пересмотр дела состоялся в понедельник, 3 августа.
      Пора бы научиться Бомбардиру передавать информацию полностью, а не как ума хватает напечатать. За искажение информации и введение в заблуждение, если не ошибаюсь, для СМИ существуют какие-то санкции.
      Я так понимаю судебная эпопея продолжается.

      5
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      Рейтинг: +4428

      vladik12 > ivany4 1 час назад

      В чем они ошиблись? По статье "Хулиганство" оправдали же.

      1
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      Рейтинг: +5490

      ivany4 > vladik12 1 час назад

      Перечитай еще раз.

      0
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      Рейтинг: +9234

      derrik2000 > ivany4 57 минут назад

      Ну да.
      "ПОБОИ" (116 УК РФ) только Мамаю оставили.
      Кокошке ничего не изменили.
      Вообще, судя по тому видео, которое выложено на Телеграмм-канале "Мутко против", весь этот инцидент в кафе - довольно мутная история.
      Или что-то участники дела не договаривают, или что-то уже от прессы скрывают.
      Ну, вот, НЕ ВЕРЮ Я, чтобы не укуренные, не нищие вполне совершеннолетние пацаны напали за просто так на вполне респектабельного, судя по внешнему виду, мужчину.
      НЕ ВЕРЮ!

      2
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      Рейтинг: +4366

      порт 1 час назад

      Можно мне пойти кого нибудь стулом отхреначить, а после потребовать компенсацию.

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