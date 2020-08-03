Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    2 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    Estadio Deportivo: Малком хочет играть в топ-лиге. Им интересуется «Севилья»

    Нападающий «Зенита» Малком рассматривает возможность ухода из клуба.

    По информации Estadio Deportivo, бразилец хочет покинуть Россию и играть в топ-чемпионате Европы.

    На Малкома претендует «Севилья». Спортивный директор клуба Мончи хотел подписать игрока, когда еще был в «Роме», но его перехватила «Барселона».

    • Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит» летом 2019 года за 40 миллионов евро.
    • Его контракт с петербуржцами рассчитан до 2024 года.
    • В 15 матчах за «Зенит» он забил четыре гола.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Estadio Deportivo

    Спортивная ежедневная испаноязычная газета, которая выпускается в Севилье с 1995 года. С 2010 года продается как дополнение к El Mundo (второй по величине печатной ежедневной газете в Испании, считающейся одной из самых известных в стране вместе с El Pais и ABC).

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:57
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4279

      Рубинище 1 минуту назад

      Начались бредни. Малком вроде адекватный парень и прекрасно знал куда едет. А с Севильей он встретится в группе Лиги Чемпионов т.к. это самый слабый соперник из 2 й корзины. для ген. спонсора УЕФА постараются, как обычно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4596

      Hektor 84 2 минуты назад

      Газпром всех калек лечит. Маркизио, теперь эта бразильская телка. Полечился, повалялся теперь пора ехать в футбол играть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +174

      Sterh 5 минут назад

      Бред какой-то.. А нахер переходил? На что рассчитывал? Что здесь чемпионат как в Испании/Англии?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      isakkobelini 10 минут назад

      Если на Старте ЧР выстрелит то уедет 100 пудов, если нет то уйдет в аренду в Сочи))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4384

      nik55 11 минут назад

      он понял что попал к гомикам-----нужно быстрее уходить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6999

      paracetamol 47 минут назад

      Полгода лечился за счет клуба, а теперь отдавать. Нет уж, пусть отрабатывает контракт дот конца. А будет лениться, можно и продать. С прибавкой!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3189

      KPCCSPB > paracetamol 45 минут назад

      Ну, почему же, пусть валит лямов за 60 или 70, раз уж Паредеса варили за 40,этот то намного сильнее как игрок.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1249

      Aston > KPCCSPB 31 минуту назад

      Ахахах,вы реально в культурной столице в край отупели,или вас бздюба трахнул))))он и 20 не стоит)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4904

      Борат > Aston 28 минут назад

      Ты как рот открыл так хофном завоняло ! Опять в очко давал а потом отcacblвал ?
      Гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2018

      neveldomha 1 час назад

      Ну полная лажа. Про Халка каждое трансферное окно писали тоже самое. Им интересовались все, но он три года отпахал в Зените. Так что не надо ля ля....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1675

      ziborock 1 час назад

      После оргий в раздевалке все побежали из голубятни! Иванович, Шатов, Смольников и.т.д.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +803

      vmonomah17 > ziborock 1 час назад

      Сочинский десант также не спешит возвращаться)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10958

      Garrincha58 1 час назад

      всё скоро Зенит развалится как карточный домик понятное дело все укрепляются только Зенит никого не купил для выступления в ЛЧ спрашивается зачем туда рвались чтобы позориться с Ерохиным или Суторминым или Оздоевым защита проходной двор вратаря нормального нет и тренер под стать игрокам

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1929

      Ганнибал Лектор > Garrincha58 1 час назад

      Не бзди, не развалится. Рвались? А кто, если не Зенит должен представлять Россию в Лиге чемпионов? Те, которые отлетают по 0-5 всяким Лудогорцам, Базелям и Ференцварошам? Или те, которые не могут ни разу победить в группе с Шальке, Порту и Галатасараем? Или те, которые даже квалификацию пройти не могут, влетая всякой шелупони? Зенит за последние 10 лет в еврокопилку России положил больше, чем все остальные вместе взятые. Так что Федуну и ко не мешало бы заткнуться в тряпочку насчёт позориться в ЛЧ

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6999

      paracetamol > Ганнибал Лектор 45 минут назад

      Краснодар еще добавил, а остальные - швах, особенно свинарник.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1074

      Play 1 час назад

      Только Севилья за него 40 миллионов не даст

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6999

      paracetamol > Play 45 минут назад

      И зарплату как Зенит не заплатит.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3189

      KPCCSPB > Play 43 минуты назад

      За 40 и не отдадут, 60 минимум. 40 это нулевый Паредес стоил, а этот лучше намного как игрок

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78312
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru