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  • Estadio Deportivo: Малком хочет играть в топ-лиге. Им интересуется «Севилья»

Estadio Deportivo: Малком хочет играть в топ-лиге. Им интересуется «Севилья»

4 августа 2020, 08:57
33

Нападающий «Зенита» Малком рассматривает возможность ухода из клуба.

По информации Estadio Deportivo, бразилец хочет покинуть Россию и играть в топ-чемпионате Европы.

На Малкома претендует «Севилья». Спортивный директор клуба Мончи хотел подписать игрока, когда еще был в «Роме», но его перехватила «Барселона».

  • Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит» летом 2019 года за 40 миллионов евро.
  • Его контракт с петербуржцами рассчитан до 2024 года.
  • В 15 матчах за «Зенит» он забил четыре гола.

Источник: Estadio Deportivo

Спортивная ежедневная испаноязычная газета, которая выпускается в Севилье с 1995 года. С 2010 года продается как дополнение к El Mundo (второй по величине печатной ежедневной газете в Испании, считающейся одной из самых известных в стране вместе с El Pais и ABC).

Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Севилья Малком
Комментарии (33)
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PAREVG.
1596520821
А что, нормально, поправил здоровья за счет газпрома, теперь можно и в топ лигу.
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Play
1596521168
Только Севилья за него 40 миллионов не даст
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Garrincha58
1596521856
всё скоро Зенит развалится как карточный домик понятное дело все укрепляются только Зенит никого не купил для выступления в ЛЧ спрашивается зачем туда рвались чтобы позориться с Ерохиным или Суторминым или Оздоевым защита проходной двор вратаря нормального нет и тренер под стать игрокам
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neveldomha
1596524388
Ну полная лажа. Про Халка каждое трансферное окно писали тоже самое. Им интересовались все, но он три года отпахал в Зените. Так что не надо ля ля....
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nik55
1596527457
он понял что попал к гомикам-----нужно быстрее уходить
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isakkobelini
1596527496
Если на Старте ЧР выстрелит то уедет 100 пудов, если нет то уйдет в аренду в Сочи))))
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Джой
1596528342
Любой футболист хочет играть в топ-лиге - это нормально.
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lysenkoff
1596528862
Да кто этим днищем заинтересуется не смешите.... Цена его 20 с горкой.... Но в минус никто продавать не будет.
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Кинстифа
1596534211
где они минимум 40 лямов на него найдут)))
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upiter622
1596541766
Эх Дзюба,что ты с ним сделал?))))))
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