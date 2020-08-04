Estadio Deportivo: Малком хочет играть в топ-лиге. Им интересуется «Севилья»

Нападающий «Зенита» Малком рассматривает возможность ухода из клуба.
По информации Estadio Deportivo, бразилец хочет покинуть Россию и играть в топ-чемпионате Европы.
На Малкома претендует «Севилья». Спортивный директор клуба Мончи хотел подписать игрока, когда еще был в «Роме», но его перехватила «Барселона».
- Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит» летом 2019 года за 40 миллионов евро.
- Его контракт с петербуржцами рассчитан до 2024 года.
- В 15 матчах за «Зенит» он забил четыре гола.
Источник: Estadio Deportivo
Спортивная ежедневная испаноязычная газета, которая выпускается в Севилье с 1995 года. С 2010 года продается как дополнение к El Mundo (второй по величине печатной ежедневной газете в Испании, считающейся одной из самых известных в стране вместе с El Pais и ABC).