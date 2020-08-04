Ларин – о переходе восьми игроков в «Крылья Советов»: «Мне было стыдно держать их на зарплате 100-150 тысяч рублей в месяц»

Директор «Чертаново» Николай Ларин заверил, что его клуб не является фармом «Крыльев Советов». Туда летом, в частности, ушел главный тренер москвичей.

«В прошлом году у нас бюджет был 180 миллионов рублей. В этом году, надеюсь, чуть-чуть сократится, потому что ушли игроки., у которых была чуть больше зарплата.

Никакого отношения к «Крыльям Советов» не имеем, мы не фарм-клуб. Переход восьми футболистов – совершенно случайная история. Это желание главного тренера самарцев Игоря Осинькина.

Мне было стыдно держать этих футболистов на зарплате 100-150 тысяч рублей в месяц еще сезон. Они заслуживают большего», – сказал Ларин.