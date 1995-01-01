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    Ларин – о переходе восьми игроков в «Крылья Советов»: «Мне было стыдно держать их на зарплате 100-150 тысяч рублей в месяц»

    Директор «Чертаново» Николай Ларин заверил, что его клуб не является фармом «Крыльев Советов». Туда летом, в частности, ушел главный тренер москвичей.

    «В прошлом году у нас бюджет был 180 миллионов рублей. В этом году, надеюсь, чуть-чуть сократится, потому что ушли игроки., у которых была чуть больше зарплата.

    Никакого отношения к «Крыльям Советов» не имеем, мы не фарм-клуб. Переход восьми футболистов – совершенно случайная история. Это желание главного тренера самарцев Игоря Осинькина.

    Мне было стыдно держать этих футболистов на зарплате 100-150 тысяч рублей в месяц еще сезон. Они заслуживают большего», – сказал Ларин.

    • «Чертаново» на продаже восьми игроков в «Крылья Советов» заработал 277 миллионов рублей.
    • По инсайдерской информации, с обоими клубами связан агент Павел Андреев.
    • «Чертаново» в первом туре ФНЛ уступил «Спартаку-2» (1:2).

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: -17

      Ilya26 24 минуты назад

      Пардон, за эмоции, просто правда в один момент поверил, что может светлое пятно в нашей бочке Овна появиться но...

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      Рейтинг: -17

      Ilya26 26 минут назад

      Хорош трындеть, жалко ему, решил на хайпе заработать и еплишко белым оставить святоша, мог бы и дальше проект продолжать, парни действительно талантливые и спонсоров бы нашли, но 3,2 ляма тебе глазки замылили четко, жалко ему, тьфу млять, голубой воришка

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