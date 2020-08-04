Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ларин – о переходе восьми игроков в «Крылья Советов»: «Мне было стыдно держать их на зарплате 100-150 тысяч рублей в месяц»

Ларин – о переходе восьми игроков в «Крылья Советов»: «Мне было стыдно держать их на зарплате 100-150 тысяч рублей в месяц»

4 августа 2020, 20:35
31

Директор «Чертаново» Николай Ларин заверил, что его клуб не является фармом «Крыльев Советов». Туда летом, в частности, ушел главный тренер москвичей.

«В прошлом году у нас бюджет был 180 миллионов рублей. В этом году, надеюсь, чуть-чуть сократится, потому что ушли игроки., у которых была чуть больше зарплата.

Никакого отношения к «Крыльям Советов» не имеем, мы не фарм-клуб. Переход восьми футболистов – совершенно случайная история. Это желание главного тренера самарцев Игоря Осинькина.

Мне было стыдно держать этих футболистов на зарплате 100-150 тысяч рублей в месяц еще сезон. Они заслуживают большего», – сказал Ларин.

  • «Чертаново» на продаже восьми игроков в «Крылья Советов» заработал 277 миллионов рублей.
  • По инсайдерской информации, с обоими клубами связан агент Павел Андреев.
  • «Чертаново» в первом туре ФНЛ уступил «Спартаку-2» (1:2).

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. ФНЛ Чертаново
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ilya26
1596563101
Хорош трындеть, жалко ему, решил на хайпе заработать и еплишко белым оставить святоша, мог бы и дальше проект продолжать, парни действительно талантливые и спонсоров бы нашли, но 3,2 ляма тебе глазки замылили четко, жалко ему, тьфу млять, голубой воришка
Ответить
Ilya26
1596563243
Пардон, за эмоции, просто правда в один момент поверил, что может светлое пятно в нашей бочке Овна появиться но...
Ответить
Hektor 84
1596571904
Вот бы моего директора такой же стыд одолел , что он мне мало платит.
Ответить
ALEX ML
1596575331
Сам то в ЗП ведомости себе сколько нарисовал? Видимо ты этого не заслуживаешь
Ответить
алдан2014
1596583072
Подавляющее число граждан России только мечтают о такой зарплате.Ее не где и ни кто не платит. Футболисты подьзаелись
Ответить
Frenzybm
1596585357
Гаранту наших прав не стыдно держать людей на средней зарплате в 17к деревяных, а ты тут говоришь...
Ответить
Mister_Tomsk
1596597801
ахахах) тогда кому должно быть стыдно за обычных работяг за 20 тысяч в месяц?
Ответить
Oldtrafford83
1596604737
Я был о Чертаново лучшего мнения
Ответить
neveldomha
1596607054
Хочу чтобы мое руководство платило мне 100-150 тыс руб. в месяц. и ему было стыдно. Согласен стыдиться вместе.
Ответить
3a zenit
1596651020
пол страны сгорало бы от стыда с удовольствием.
Ответить
Главные новости
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
1
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
20:13
2
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
19:50
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
7
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
8
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
18:26
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
8
Все новости
Все новости
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
12:57
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
У клуба ФНЛ заблокировали счета
Вчера, 21:26
ФотоВоспитанник «Краснодара», от которого отказалось «Торпедо», нашел новый клуб
Вчера, 17:05
ФотоИгрок «Краснодара» перешел в московский клуб и забил в первом же матче
Вчера, 12:36
ФотоКлуб Первой лиги уволил главного тренера
Вчера, 12:08
2
Генич сказал, где продолжит карьеру Дзюба: «Может вести шоу со Слуцким на ТНТ»
Вчера, 11:24
1
ФотоВратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
Экс-капитану «Торпедо» ампутировали часть ноги
22 августа
3
ФотоВоспитанник «Краснодара», выигрывавший серебро Евро U-19, ушел из клуба РПЛ в Первую лигу
22 августа
«Локомотив» рассматривает восемь полузащитников
22 августа
5
КДК отказался засчитать техническое поражение московскому клубу
21 августа
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
21 августа
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
21 августа
21
Московский клуб продлил контракт с легионером из Мали
21 августа
1
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
21 августа
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
20 августа
6
Экс-защитник сборной России перешел в клуб Басты
20 августа
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
20 августа
5
«Класс засуньте в пятую точку»: Юран – о специфике ФНЛ
20 августа
2
«Нижний Новгород» впервые проиграл в сезоне Первой лиги
19 августа
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
19 августа
Байрамян рассказал о методах Юрана
19 августа
1
ФотоКлуб Первой лиги расстался с экс-спартаковцем – одним из 26 новичков, подписанных в июле
19 августа
«Челябинск» подал протест на результат матча с «Торпедо»
18 августа
Кержаков оценил свои шансы найти работу тренером
18 августа
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
17 августа
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+