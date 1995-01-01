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    Глушаков попрощался с «Ахматом»

    Полузащитник Денис Глушаков объявил о своем уходе из «Ахмата».

    «Пришло время двигаться дальше. Но сначала хочу от всего сердца поблагодарить «Ахмат», всех болельщиков, Чеченскую республику и город Грозный. Спасибо за атмосферу и гостеприимство. Тренерскому штабу, всем футболистам, персоналу, работникам базы – отдельный респект, удачи и больших побед впереди. Это единая команда, где каждый поддерживает каждого.

    Поначалу где-то меня сдерживали травмы, но потом – особенно после ударной работы на карантине – удалось вернуться к оптимальным кондициям. Пробежал и что-то забил, почти как в лучшие золотые времена. Есть силы и желание решать серьезные задачи в футболе – никогда этого не скрывал.

    Дети заждались дома, любой отец меня поймет. Но, конечно, профессиональный путь футболиста может быть очень разным. Сейчас тренируюсь по своей программе, веду переговоры по нескольким вариантам, и поскольку каждый день появляются новые слухи, решил прояснить ситуацию. Республике с ее красотами и гостеприимством и «Ахмату» с его духом и болельщиками – спасибо за все», – написал Глушаков в инстаграме.

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    Публикация от text (@glushak8) 4 Авг 2020 в 6:12 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Дениса Глушакова

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1534

      FRZZ 42 минуты назад

      И куда же, тоже в Химки?

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      Рейтинг: +10682

      silver29 44 минуты назад

      И куда он 34 года выпуска собрался двигаться дальше ? Кто его ждет ?

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      Рейтинг: +5557

      alarm 45 минут назад

      сильно надеемся, что эта эпичная куча Г вернётся в тарасовку и снова будет парить зулусов в бане))

      0
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      Рейтинг: +331

      Николай71 > alarm 42 минуты назад

      Нет, теперь зенит отомстит Спартак!))

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      Рейтинг: +5557

      alarm > Николай71 34 минуты назад

      сам-то сказал, что понял? © кличко

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      Рейтинг: +809

      С-Пб on-line > Николай71 34 минуты назад

      Хватит и тех унижений от Зенита,которые срамтак испытывает на футбольном поле.

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      Рейтинг: +331

      Николай71 > alarm 29 минут назад

      В зенит возьмут его)) и отправят в Сочи))

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      Рейтинг: +331

      Николай71 > С-Пб on-line 27 минут назад

      Представь что от вас уйдет Мальком Барриос и Азмун)) а это ведь все реально! На всех троих в Европе есть спрос)) и с кем тогда будет твой синит и за какие места!!! бороться))

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      Рейтинг: +5557

      alarm > Николай71 17 минут назад

      ты правда настолько умственно отсталый? если эти трое уйдут в европу, у зенита появится 90 лямов, на которые можно купить пару-тройку новых топов. и снова хряков будем драть - а те визжать.

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      Рейтинг: +1685

      ziborock > alarm 16 минут назад

      Я вот лелеял надежду что ты в этой теме не отметишься, но голубая Дзюбасущность дает о себе знать, 8 коментов -из них 2 твоих, НОРМАЛЕК!)))))

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      Рейтинг: +331

      Николай71 > alarm 14 минут назад

      Умный ты наш)) какие 90 млн? Да Мальком не больше 20+ уйдет))) сейчас заартачатся и всё уйдет))
      Вон Артур в Барселону отказаться вернуться чтобы Лигу чемпионов завершить))) а как ушли Рабьо и Рамзи? И ещё можно примеры найти))

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      Рейтинг: +5557

      alarm > ziborock 8 минут назад

      и это я ещё советовал тебе учить природоведение? ты даже считать не умеешь! тяжёлый случай. вот это позор!

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      Рейтинг: +3657

      Виталий Орехов 47 минут назад

      Да, в Грозном сильно по баням с шалав.ми не побегаешь!

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      Рейтинг: +1932

      Ганнибал Лектор 47 минут назад

      Решать серьезные задачи? То есть борьба за выживание, это несерьезная задача? Глушакову не с Ахматом, а с большим футболом уже пора прощаться.

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