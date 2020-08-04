Глушаков попрощался с «Ахматом»

Полузащитник Денис Глушаков объявил о своем уходе из «Ахмата».

«Пришло время двигаться дальше. Но сначала хочу от всего сердца поблагодарить «Ахмат», всех болельщиков, Чеченскую республику и город Грозный. Спасибо за атмосферу и гостеприимство. Тренерскому штабу, всем футболистам, персоналу, работникам базы – отдельный респект, удачи и больших побед впереди. Это единая команда, где каждый поддерживает каждого.

Поначалу где-то меня сдерживали травмы, но потом – особенно после ударной работы на карантине – удалось вернуться к оптимальным кондициям. Пробежал и что-то забил, почти как в лучшие золотые времена. Есть силы и желание решать серьезные задачи в футболе – никогда этого не скрывал.

Дети заждались дома, любой отец меня поймет. Но, конечно, профессиональный путь футболиста может быть очень разным. Сейчас тренируюсь по своей программе, веду переговоры по нескольким вариантам, и поскольку каждый день появляются новые слухи, решил прояснить ситуацию. Республике с ее красотами и гостеприимством и «Ахмату» с его духом и болельщиками – спасибо за все», – написал Глушаков в инстаграме.

Футболист выступал за «Ахмат» с лета 2019 года.

Сообщалось о возможном возвращении игрока в «Спартак».