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Глушаков попрощался с «Ахматом»

4 августа 2020, 16:58
17

Полузащитник Денис Глушаков объявил о своем уходе из «Ахмата».

«Пришло время двигаться дальше. Но сначала хочу от всего сердца поблагодарить «Ахмат», всех болельщиков, Чеченскую республику и город Грозный. Спасибо за атмосферу и гостеприимство. Тренерскому штабу, всем футболистам, персоналу, работникам базы – отдельный респект, удачи и больших побед впереди. Это единая команда, где каждый поддерживает каждого.

Поначалу где-то меня сдерживали травмы, но потом – особенно после ударной работы на карантине – удалось вернуться к оптимальным кондициям. Пробежал и что-то забил, почти как в лучшие золотые времена. Есть силы и желание решать серьезные задачи в футболе – никогда этого не скрывал.

Дети заждались дома, любой отец меня поймет. Но, конечно, профессиональный путь футболиста может быть очень разным. Сейчас тренируюсь по своей программе, веду переговоры по нескольким вариантам, и поскольку каждый день появляются новые слухи, решил прояснить ситуацию. Республике с ее красотами и гостеприимством и «Ахмату» с его духом и болельщиками – спасибо за все», – написал Глушаков в инстаграме.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Дениса Глушакова
Россия. Премьер-лига Ахмат Глушаков Денис
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Ганнибал Лектор
1596550931
Решать серьезные задачи? То есть борьба за выживание, это несерьезная задача? Глушакову не с Ахматом, а с большим футболом уже пора прощаться.
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vladimir-7
1596554461
Ахмат расстался с Глушаком. Ну теперь ему в Химки-М, выступающие в ПФЛ Зона центр.
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altezzik
1596555660
Кокорин, Глушаков, классная команда )))
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alex1951
1596556512
,,,,Забыл только добавить важную деталь: __ А также Отдельное Специальное Мусульманское ,,рахмат,, наместнику Аллаха на Земле Баю Кадырову! ,,,,и жил бы щас Глушак припеваючи...охломон...
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Алехсбургер.
1596557182
Пришёл,увидел...наследил и быстренько наср*ал в папаху.. чем не рубаха парень, чем не милаха...?
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фанат джигурды
1596563208
От нас этот ушёл- титулы стали появляться. Может и Терек в качестве игры прибавит, чего им и желаю.
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Taps
1596563866
Мерзкий тип ...
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Просто-333
1596595007
Комментарии ниже: прямо собралась палата№6 по Чехову. Ни слова о футболе, зато какие сами себе приятные и довольные...
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