Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    2 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Журналист Короткин: «Зенит» подготовил для Кузяева контракт с зарплатой в 2 миллиона. Игрок ждет предложений из Европы»

    «Зенит» готов предложить полузащитнику Далеру Кузяеву контракт по схеме «2+1», пишет шеф футбольного отдела «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

    «По Далеру ситуация такова: новый контракт готов, схема «2+1» по около 2 миллионов в год с бонусами, было 1,5. Сам Кузяев думает и ждет конкретики с Запада.

    Матч за Суперкубок хав, судя по всему, пропустит – нельзя заявить без подписанного договора. Полузащитник, видимо, установил сам себе внутренний дедлайн – до какого-то срока не приходит предложение, остаюсь в «Зените». А вот клуб хотел бы получить ясность до встречи 1-го тура РПЛ с «Ротором» (11 августа)», – сообщил инсайдер.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Вячеслава Короткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:53
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17

      ImpNaz.com 25 минут назад

      Далеру в Европу надо, ну или в Китай!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1412

      Питерский князь 58 минут назад

      А кстати, можно вернуть Халка и Витцеля!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1546

      Semenycch > Питерский князь 55 минут назад

      Кого, кого? Это как ты себе представляешь?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5586

      alarm > Semenycch 43 минуты назад

      первого - легко. и бесплатно. халк, малком, дзюба, азмун — мощЪ. хряки будут визжать в ужасе!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1412

      Питерский князь > Semenycch 18 минут назад

      Я с alarmom, мнения сходятся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1546

      Semenycch 1 час назад

      Кузяев становой, фундаментальный игрок Зенита. Игрок не очень техничный, без зубодробящего удара, не обладает филигранным дриблингом, по скоростным данным не Усэйн Болт, в стартовый состав Зенита не всегда попадает и вместе с тем игрок ключевой. По какой причине? Кузяев в двух своих талантах превосходит на голову любого футболиста лиги - в универсализме, Кузяев может играть на любой позиции на поле и в совершенно сумасшедшей самоотдаче. Бывают матчи реально тяжелые, вся команда еле ноги волочит, но Кузяева это не касается, он весь матч носится по полю как заведенный. Он не боится единоборств, он боец!
      А по поводу иностранного клуба, Далер много раз говорил, что желает попробовать свои силы в сильном Европейском чемпионате, при наличии достойного контракта. На данный момент, видимо, такой контракт не поступил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10957

      Garrincha58 1 час назад

      кому он нужен этот Кузяев если бы не лимит то и в России играл бы в Роторе а так 2 ляма ему мало блин вообще обнаглели эти русские

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1937

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      некрасиво ведет себя, Далер. Торгует собой как девушка. В конце-концов, ели бы к нему был предметный интерес, ну неужели бы бесплатно не взяли? О чем-то же говорит нерешительность потенциального покупателя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      Стыдно за зенит 2 часа назад

      Беги из кабинетного голубого клуба.

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78312
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru