Журналист Короткин: «Зенит» подготовил для Кузяева контракт с зарплатой в 2 миллиона. Игрок ждет предложений из Европы»

«Зенит» готов предложить полузащитнику Далеру Кузяеву контракт по схеме «2+1», пишет шеф футбольного отдела «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

«По Далеру ситуация такова: новый контракт готов, схема «2+1» по около 2 миллионов в год с бонусами, было 1,5. Сам Кузяев думает и ждет конкретики с Запада.

Матч за Суперкубок хав, судя по всему, пропустит – нельзя заявить без подписанного договора. Полузащитник, видимо, установил сам себе внутренний дедлайн – до какого-то срока не приходит предложение, остаюсь в «Зените». А вот клуб хотел бы получить ясность до встречи 1-го тура РПЛ с «Ротором» (11 августа)», – сообщил инсайдер.