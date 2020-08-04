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  • Журналист Короткин: «Зенит» подготовил для Кузяева контракт с зарплатой в 2 миллиона. Игрок ждет предложений из Европы»

Журналист Короткин: «Зенит» подготовил для Кузяева контракт с зарплатой в 2 миллиона. Игрок ждет предложений из Европы»

4 августа 2020, 18:53
12

«Зенит» готов предложить полузащитнику Далеру Кузяеву контракт по схеме «2+1», пишет шеф футбольного отдела «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

«По Далеру ситуация такова: новый контракт готов, схема «2+1» по около 2 миллионов в год с бонусами, было 1,5. Сам Кузяев думает и ждет конкретики с Запада.

Матч за Суперкубок хав, судя по всему, пропустит – нельзя заявить без подписанного договора. Полузащитник, видимо, установил сам себе внутренний дедлайн – до какого-то срока не приходит предложение, остаюсь в «Зените». А вот клуб хотел бы получить ясность до встречи 1-го тура РПЛ с «Ротором» (11 августа)», – сообщил инсайдер.

Источник: Телеграм-канал Вячеслава Короткина
Россия. Премьер-лига Зенит Кузяев Далер
Комментарии (12)
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Ганнибал Лектор
1596557530
некрасиво ведет себя, Далер. Торгует собой как девушка. В конце-концов, ели бы к нему был предметный интерес, ну неужели бы бесплатно не взяли? О чем-то же говорит нерешительность потенциального покупателя.
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Garrincha58
1596559512
кому он нужен этот Кузяев если бы не лимит то и в России играл бы в Роторе а так 2 ляма ему мало блин вообще обнаглели эти русские
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ImpNaz.com
1596563056
Далеру в Европу надо, ну или в Китай!
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raritet
1596565347
Может быть , или нам так информацию подают , или Кузяеву 2 миллиона маловато будет. Логика проста. Если просто играть хочется в Европе, за любые деньги, найдется немало клубов за игроком. По-видимому , зажравшиеся футболисты не рады приходу денег в два миллиона в трудные для всех времена. Может быть , я чего то , не понимаю.
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фанат джигурды
1596566890
Впереди Молдавия, Впереди и Мальта, Впереди Эстония Позади Зенит.
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Соарес
1596603861
Бомжи клуб геев
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