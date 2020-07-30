«Чемпионат»: Кузяев ведет переговоры с «Валенсией»

Несмотря на появившуюся информацию о скором продлении контракта между «Зенитом» и Далером Кузяевым, полузащитник все-таки может сменить команду.

По информации «Чемпионата», представитель футболиста ведет переговоры с «Валенсией».

Стороны обсуждают возможный переход 27-летнего россиянина в испанский клуб на правах свободного агента.

Сам Кузяев, у которого в пятницу истекает контракт с «Зенитом», настроен продолжить карьеру в Европе.