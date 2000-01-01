Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?

    «Чемпионат»: Кузяев ведет переговоры с «Валенсией»

    Несмотря на появившуюся информацию о скором продлении контракта между «Зенитом» и Далером Кузяевым, полузащитник все-таки может сменить команду.

    По информации «Чемпионата», представитель футболиста ведет переговоры с «Валенсией».

    Стороны обсуждают возможный переход 27-летнего россиянина в испанский клуб на правах свободного агента.

    Сам Кузяев, у которого в пятницу истекает контракт с «Зенитом», настроен продолжить карьеру в Европе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:56
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3693

      морозз 27 минут назад

      27 лет самый расцвет футболиста, квинтэссенция его высшей точки развития как футболиста! Именно в такой момент и надо пробовать себя в Европе! Дзюба вовремя не ушёл и теперь будет с каждым годом прокисать как капуста в бочке!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9065

      derrik2000 53 минуты назад

      У него, как и у Кокорина контракт закончился 30 августа 2020 года.
      Как вчера было объявлено, контракт Зенит с ним новый заключит.
      Получается, что Зенит подписывает новый контракт с Кузяевым для того, чтобы не дать игроку перейти в Валенсию бесплатно?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3084

      KPCCSPB > derrik2000 47 минут назад

      Иванович - бесплатно ушёл, Шатов тоже, Смольников, все бесплатно... Трансферная компания провалена уже в начале.. Осталось Семака убрать и всё, со Спартаком местами поменяемся.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9065

      derrik2000 > KPCCSPB 35 минут назад

      Я не уверен, что возможный уход Семака - такая уж большая потеря.
      Команда при нём, что называется, потеряла игровое лицо.
      При всех тех денежных вливаниях, которые были произведены в Зенит, команда должна с ТАКИМ НАБОРОМ ИГРОКОВ играть, как минимум, в 1/4 финала ЛЧ уже не один год, и то, вылет в 1/4 финала с ТАКИМ составом должен был бы восприниматься, как неудачное выступление в ЛЧ.
      А на деле что видим?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10901

      Garrincha58 1 час назад

      в Валенсии и не знают кто такой Кузяев

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3084

      KPCCSPB 1 час назад

      Руководство вообще тупорылые видимо, Кокору прои5али, Ивановича прои5али, сейчас и Кузяева потерять, и оставить никаких Оздоева и Ерохина.... И в ЛЧ опять будет тупка, Барриос с Кузяевым норм подчищают... А в ЛЧ Барриос один не потянет, с такой непонятной защитой...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1919

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Если еще и Далера потерять, то менеджмент Зенита во главе с медвежонком надо гнать ссаными тряпками из Петербурга

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4035

      3a zenit 1 час назад

      нельзя его терять

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +780

      Nevsky_RU 1 час назад

      Если так - удачи ему. Всем желающим поиграть за бугром только респект. Но тут же вопрос - а кем Зенит играть на 3 фронта собирается? Еще и с учетом что один из фронтов это ЛЧ.


      Уже минус: Шатов, Смольников, Иванович. Под вопросом целый ряд игроков кроме Кузяева: Дриусси, Маммана, Ригони, Осорио, Азмун.


      Вот он походу - сезон возможностей для молодёжи)) Правда талантливой молодежи в Зените не видать))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1920

      baden69 > Nevsky_RU 54 минуты назад

      Шатов и Смольников - не потеря, т.к. Караваев значительно сильнее Смольникова, а Мостовой, который должен после аренды вернуться завтра, значительно моложе и ингтересней Шатова.
      Маммана и Ригони явно не будут потерей, тем более, что легов и так перебор.
      Да и вообще, "торопиться не надо...", СМИ свои деньги отрабатывают, пишут, лишь бы писать...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Стыдно за зенит 1 час назад

      Беги из голубого огонька.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1355

      Semenycch 1 час назад

      В течении одного дня в московских СМИ прошли вбросы про уход из Зенита Кузяева, Семака и Оздоева. Эти московские журнашлюхи вообще берега потеряли! При том, что Питерские СМИ полностью эту ложь опровергают.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4500

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Сейчас это самый лучший российский полузащитник !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10901

      Garrincha58 > САДЫЧОК 1 час назад

      Коновалов Фомин Бакаев получше будут

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4500

      САДЫЧОК > Garrincha58 1 час назад

      Советую по внимательнее посмотреть на пас , технику , отбор перехват..

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78194
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru