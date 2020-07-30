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«Чемпионат»: Кузяев ведет переговоры с «Валенсией»

30 июля 2020, 19:56
18

Несмотря на появившуюся информацию о скором продлении контракта между «Зенитом» и Далером Кузяевым, полузащитник все-таки может сменить команду.

По информации «Чемпионата», представитель футболиста ведет переговоры с «Валенсией».

Стороны обсуждают возможный переход 27-летнего россиянина в испанский клуб на правах свободного агента.

Сам Кузяев, у которого в пятницу истекает контракт с «Зенитом», настроен продолжить карьеру в Европе.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Валенсия Кузяев Далер
Комментарии (18)
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САДЫЧОК
1596129144
Сейчас это самый лучший российский полузащитник !
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Nevsky_RU
1596129641
Если так - удачи ему. Всем желающим поиграть за бугром только респект. Но тут же вопрос - а кем Зенит играть на 3 фронта собирается? Еще и с учетом что один из фронтов это ЛЧ.

Уже минус: Шатов, Смольников, Иванович. Под вопросом целый ряд игроков кроме Кузяева: Дриусси, Маммана, Ригони, Осорио, Азмун.

Вот он походу - сезон возможностей для молодёжи)) Правда талантливой молодежи в Зените не видать))
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3a zenit
1596130088
нельзя его терять
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Ганнибал Лектор
1596130296
Если еще и Далера потерять, то менеджмент Зенита во главе с медвежонком надо гнать ссаными тряпками из Петербурга
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Garrincha58
1596131494
в Валенсии и не знают кто такой Кузяев
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derrik2000
1596133197
У него, как и у Кокорина контракт закончился 30 августа 2020 года. Как вчера было объявлено, контракт Зенит с ним новый заключит. Получается, что Зенит подписывает новый контракт с Кузяевым для того, чтобы не дать игроку перейти в Валенсию бесплатно?
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морозз
1596134791
27 лет самый расцвет футболиста, квинтэссенция его высшей точки развития как футболиста! Именно в такой момент и надо пробовать себя в Европе! Дзюба вовремя не ушёл и теперь будет с каждым годом прокисать как капуста в бочке!
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Hektor 84
1596137545
Если только сторожем на стадион валенсии
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paracetamol
1596145870
Кузя может неплохо устроиться.
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portero
1596169119
Вариант интересный, но денег то меньше точно будет...
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