«Чемпионат»: Кузяев ведет переговоры с «Валенсией»

Несмотря на появившуюся информацию о скором продлении контракта между «Зенитом» и Далером Кузяевым, полузащитник все-таки может сменить команду.
По информации «Чемпионата», представитель футболиста ведет переговоры с «Валенсией».
Стороны обсуждают возможный переход 27-летнего россиянина в испанский клуб на правах свободного агента.
Сам Кузяев, у которого в пятницу истекает контракт с «Зенитом», настроен продолжить карьеру в Европе.
Источник: «Чемпионат»
Уже минус: Шатов, Смольников, Иванович. Под вопросом целый ряд игроков кроме Кузяева: Дриусси, Маммана, Ригони, Осорио, Азмун.
Вот он походу - сезон возможностей для молодёжи)) Правда талантливой молодежи в Зените не видать))