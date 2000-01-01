«Чемпионат»: Кузяев ведет переговоры с «Валенсией»

27 лет самый расцвет футболиста, квинтэссенция его высшей точки развития как футболиста! Именно в такой момент и надо пробовать себя в Европе! Дзюба вовремя не ушёл и теперь будет с каждым годом прокисать как капуста в бочке!
Несмотря на появившуюся информацию о скором продлении контракта между «Зенитом» и Далером Кузяевым, полузащитник все-таки может сменить команду.
По информации «Чемпионата», представитель футболиста ведет переговоры с «Валенсией».
Стороны обсуждают возможный переход 27-летнего россиянина в испанский клуб на правах свободного агента.
Сам Кузяев, у которого в пятницу истекает контракт с «Зенитом», настроен продолжить карьеру в Европе.