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    «Зенит» подпишет новый контракт с Кузяевым

    Как утверждает «РБ-Спорт», полузащитник «Зенита» Далер Кузяев останется в клубе. Он подпишет новый контракт (нынешний истечет завтра, 30 июля).

    Ранее сообщалось об интересе к Кузяеву со стороны «Бордо», но руководство «Зенита» убедило хавбека остаться.

    • «Зенит» купил Кузяева в 2017 году у «Ахмата».
    • Игрок провел за петербуржцев 92 матча, забил 12 голов.
    • Осенью «Зенит» выступит в группе Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.

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    Сегодня, 23:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1346

      Semenycch 8 минут назад

      Очень на это надеюсь. Кузяев фундаментальный, основополагающий игрок Зенита, такого терять нельзя.

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      Рейтинг: -230

      Питер - гейская столица Р 25 минут назад

      Ну и дурак. Лучше бы в Европе поиграл, чем в голубой устрице.

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