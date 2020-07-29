«Зенит» подпишет новый контракт с Кузяевым

Как утверждает «РБ-Спорт», полузащитник «Зенита» Далер Кузяев останется в клубе. Он подпишет новый контракт (нынешний истечет завтра, 30 июля).

Ранее сообщалось об интересе к Кузяеву со стороны «Бордо», но руководство «Зенита» убедило хавбека остаться.