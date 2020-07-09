Footmercato: «Бордо» интересуется Кузяевым

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может вскоре перейти в топ-чемпионат Европы. Футболистом интересуется французский «Бордо», утверждает Footmercato.

Французов привлекает тот факт, что летом Кузяев станет свободным агентом и его можно будет подписать бесплатно.