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    Footmercato: «Бордо» интересуется Кузяевым

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может вскоре перейти в топ-чемпионат Европы. Футболистом интересуется французский «Бордо», утверждает Footmercato.

    Французов привлекает тот факт, что летом Кузяев станет свободным агентом и его можно будет подписать бесплатно.

    • Во Франции сообщалось и об интересе к Кузяеву других клубов.
    • Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года.
    • С командой он взял два чемпионства подряд.

    Источник: Footmercato

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10543

      Garrincha58 19 минут назад

      а ещё в Барсе не хватает Кузяевых да и Реал наверное не прочь его подписать но вот одно но Зенит его не отпустит

      0
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      Рейтинг: +552

      elessar arnor 43 минуты назад

      пора валить многим из чемпа, дабы дзюба доминиррвал дальше

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17462

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Может быть Кузяев интересуется "Бордо" и поэтому перестал попадать в состав.)

      1
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      ...
      Рейтинг: +11697

      vladimir-7 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      По крайней мере Кузяеву надо быстрее начинать переговоры
      о возможном переходе в Бордо.

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