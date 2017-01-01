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    L'Equipe: «Марсель», «Валенсия» и «Хоффенхайм» поспорят за Кузяева

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев заинтересовал три европейских клуба, утверждает L'Equipe.

    По информации источника, на российского хавбека претендуют «Марсель», «Валенсия» и «Хоффенхайм».

    По окончании этого сезона 27-летний футболист станет свободным агентом, поэтому сможет перейти в другую команду бесплатно.

    • Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года.
    • В его активе 11 голов и восемь ассистов в 85 матчах.
    • «Марсель» возглавляет бывший тренер петербургской команды Андре Виллаш-Боаш.

    Источник: L'Equipe

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    Сегодня, 22:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2697

      Томик 1 час назад

      "Согласились рассмотреть вариант", "Не против просмотра" и "поспорят" - всё же разные вещи.

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