L'Equipe: «Марсель», «Валенсия» и «Хоффенхайм» поспорят за Кузяева

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев заинтересовал три европейских клуба, утверждает L'Equipe.

По информации источника, на российского хавбека претендуют «Марсель», «Валенсия» и «Хоффенхайм».

По окончании этого сезона 27-летний футболист станет свободным агентом, поэтому сможет перейти в другую команду бесплатно.