L'Equipe: «Марсель», «Валенсия» и «Хоффенхайм» поспорят за Кузяева

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев заинтересовал три европейских клуба, утверждает L'Equipe.
По информации источника, на российского хавбека претендуют «Марсель», «Валенсия» и «Хоффенхайм».
По окончании этого сезона 27-летний футболист станет свободным агентом, поэтому сможет перейти в другую команду бесплатно.
- Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года.
- В его активе 11 голов и восемь ассистов в 85 матчах.
- «Марсель» возглавляет бывший тренер петербургской команды Андре Виллаш-Боаш.
Источник: L'Equipe