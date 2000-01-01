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    Егоров: «Капелло лоббировал трансфер Кокорина в «Рому»

    У нападающего «Спартака» Александра Кокорина был вариант перейти в «Рому». Этого, в частности, хотел бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло.

    «Был вариант с «Ромой». Капелло лоббировал. Однако игрок выбрал деньги. Имеет право», – сказал на собственном ютуб-канале «Футбольный Биги» инсайдер Сергей Егоров.

    • С 2018 по 2019 год Кокорин был в тюрьме.
    • Кокорин был в сборной при Капелло на чемпионате мира-2014.
    • За три года в «Спартаке» Кокорин заработает более миллиарда рублей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:24
    Комментарии11
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      Рейтинг: +95

      isakkobelini 10 минут назад

      да все мы всегда выбираем деньги.

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      Рейтинг: +15985

      bset 1 час назад

      Видимо не хочет себе делать новые вызовы, а хочет поиграть спокойно, где в России на его линии, мягко говоря, отсутствует конкуренция ввиду лимита и отсутствия спонсирования школ. Да и надо деньги за простой отбить. Плюс Москва - идеальный город под его любовь потусить и хорошо отдохнуть. А по поводу зарплат - он часть своих денег на благотворительность отдает, ну и вопрос, опять же, к тем, кто ему такие зарплаты предлагает. Покажите хоть одного человека в России, который скажет "Вы что, это слишком много для меня, давайте мне зарплату поменьше".

      А так успехов Сашке и Спартаку. Надеюсь, в ближайших дерби будем рубиться за места в тройке. А то такой клуб и без еврокубков - это несерьезно.

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      Рейтинг: +247

      Вальдемар IV > bset 49 минут назад

      какой клуб? который ибут лудогорцы? сидите вне лучше

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      Рейтинг: +15985

      bset > Вальдемар IV 16 минут назад

      Я, болельщик ЦСКА, говорю, что Спартак - клуб с великой историей и ему надо в еврокубках играть, а не в середине таблицы болтаться, а ты про Лудогорец в очередной раз вспоминаешь) Мы и сами все прекрасно помним, не переживай))

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      Рейтинг: +1870

      Genz 1 час назад

      А сколько жизней детям спас Саша,давая большие деньги на операции и медикаменты. И из этих денег он несомненно отдаст часть на благотворительность.
      В Дзюба никогда щедростью не отметился.

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      Рейтинг: +2555

      Cleaner 1 час назад

      У Кокорина был только один вариант - БОЛЬШОЕ БАБЛО!

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      Рейтинг: +9218

      derrik2000 > Cleaner 1 час назад

      Ну, ему, ведь, не 23, а 29: вполне сформировавшийся игрок, который уже относительно скоро, через 3-4 года, может заканчивать карьеру профессионального игрока на высоком уровне.
      Поэтому, думаю, что вполне рационально поступил.

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      Рейтинг: +247

      Вальдемар IV > derrik2000 48 минут назад

      да он ее закончил как распиаренный немец перейдя к вам

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      Рейтинг: +4841

      Борат 2 часа назад

      саша кокорин всегда был шалавой, это стало понятно, когда он в анжи перешёл,
      ну а теперь кто ему больше заплатит, тот его и танцует !
      рылы будут его танцевать в тарасовской бане !
      гыгы

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      Рейтинг: +10939

      Garrincha58 2 часа назад

      кстати вчера Газизов сказал мол Кокорин выбрал футбол, а не деньги и как всегда соврал и слукавил

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      Рейтинг: +10939

      Garrincha58 2 часа назад

      вот я же говорил что наши кривоногие футболёры никогда не поедут за рубеж на кой им трудности ведь там надо трудиться и понастоящему играть в футбол а многие из русских просто не знают что такое труд да и в футбол то играть не умеют лишь делают вид а эти олигархи из Газпрома и Лукойла их за это поощряют выписывают баснословные подъёмные и контракты где им никогда никто не даст потому что там люди умеют считать бабки

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