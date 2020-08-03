Егоров: «Капелло лоббировал трансфер Кокорина в «Рому»

У нападающего «Спартака» Александра Кокорина был вариант перейти в «Рому». Этого, в частности, хотел бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло.
«Был вариант с «Ромой». Капелло лоббировал. Однако игрок выбрал деньги. Имеет право», – сказал на собственном ютуб-канале «Футбольный Биги» инсайдер Сергей Егоров.
- С 2018 по 2019 год Кокорин был в тюрьме.
- Кокорин был в сборной при Капелло на чемпионате мира-2014.
- За три года в «Спартаке» Кокорин заработает более миллиарда рублей.
Источник: Бомбардир.ру