Егоров: «Капелло лоббировал трансфер Кокорина в «Рому»

У нападающего «Спартака» Александра Кокорина был вариант перейти в «Рому». Этого, в частности, хотел бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло.

«Был вариант с «Ромой». Капелло лоббировал. Однако игрок выбрал деньги. Имеет право», – сказал на собственном ютуб-канале «Футбольный Биги» инсайдер Сергей Егоров.