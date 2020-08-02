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    Орлов: «Цорн – аферист, который приходил в «Спартак» зарабатывать деньги. С Газизовым москвичи могут превратиться в сильный клуб»

    Журналист Геннадий Орлов, лично знакомый с генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым, сравнил функционера с предшественником – Томасом Цорном. Петербуржец считает пасынка Сергея Прядкина аферистом.

    «Спартак» сделал для себя потрясающий трансферный ход. Сравните Шамиля Газизова с Цорном. Когда последний пришел в «Спартак», что он сделал? Вытащил из Леонида Федуна несколько десятков миллионов и ничего не добился, это был аферист, который приходил зарабатывать деньги.

    Эта та же афера, которая была у Оресте Чинквини с «Зенитом», когда он приводил пять аргентинцев. Тогда отдали более 100 миллионов за группу футболистов. Да, за Леандро Паредеса отбили 40 миллионов, но а остальные когда отобьются, и вообще отобьются ли?

    Работа Газизова прямая противоположность Цорну. Вот она эффективная работа менеджера. Если «Спартак» будет так дальше двигаться, то превратится в сильный клуб. Судя по всему, с Газизовым «Спартак» пойдет в этом направлении», – сказал Орлов Sport24.

    • Газизова назначили в июле.
    • До этого функционер работал в «Уфе».
    • Новый сезон РПЛ начнется 8 августа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:15
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1444

      Гавроша 11 минут назад

      Неужели федун и орлова подкупил?

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      Рейтинг: +9165

      derrik2000 1 час назад

      Где ж ты раньше был, Хеша??? ))
      Рассекретил бы свою информацию перед назначением этого проходимца, глядишь, в Спартаке всё бы по-другому сложилось, чем в завершившемся сезоне.

      "Работа Газизова прямая противоположность Цорну. Вот она эффективная работа менеджера."

      Вижу, что узбек перейдёт никакущий.
      В остальном - ничего непонятно.
      Неужели Орлов думает, что переход Кокорина - заслуга Газизова?
      Кокорин в Спартаке - это результат "тёрок" между Миллером и Федуном!
      Вот Урунов - ДА, "заслуга" нового гендира.

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      Рейтинг: +3429

      Томик > derrik2000 1 час назад

      Всего одын узбек. Возможно просто это просьба - условие Газизова. И было ещё "на берегу" оговорено с Федуном. Хочет из него попытаться Футболиста сделать. Кононову вон затащили Мирзова, Бакаева и перекрёсточного бойца. И в итоге никто не играет, по крайней мере в Футбол. Непонятно кто это проворачивал, непонятно для чего. И имел ли вообще Кононов к этому отношение. А тут один узбек. И что? Пусть поиграет - мало ли.

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      Рейтинг: +9165

      derrik2000 > Томик 1 час назад

      "И что? Пусть поиграет - мало ли."

      Судя по нарезкам, весьма скудным нарезкам - показать-то нечего из "игры" Урунова, - ему бы в цирковое футбольное шоу пойти.
      Вот там бы и вертел мячом, как хотел, на потеху почтеннейшей публике.
      Хотя, возможно, и там бы ничего не вышло.
      Но в КОЛЛЕКТИВНУЮ ИГРУ ФУТБОЛ ему играть категорически противопоказано.

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      Рейтинг: +3429

      Томик > derrik2000 44 минуты назад

      Да он же не один такой. Пусть поиграются, если надо. Вот если его будут в состав ставить на целый матч постоянно, а он будет ни о чём - тогда да, придётся расстроиться. Я вот целый сезон на такого смотрел. А этого ещё и не ставили ни разу. Вдруг он не хуже, как минимум?

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      Рейтинг: +2089

      NewLife 1 час назад

      Насчет Цорна согласен, по остальному время покажет.

      2
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      Рейтинг: +23408

      oyabun 2 часа назад

      Не узнаю Орлова! Такое ощущение что дома глубоко в шкафу, хранит всё же красно-белую футболку )) Всё верно сказал.

      5
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      Рейтинг: +224

      "supermax one" > oyabun 1 час назад

      а потом под ником Semenycch пишет всякую ерунду на бомбардире...ахах))

      4
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