Орлов: «Цорн – аферист, который приходил в «Спартак» зарабатывать деньги. С Газизовым москвичи могут превратиться в сильный клуб»

Журналист Геннадий Орлов, лично знакомый с генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым, сравнил функционера с предшественником – Томасом Цорном. Петербуржец считает пасынка Сергея Прядкина аферистом.

«Спартак» сделал для себя потрясающий трансферный ход. Сравните Шамиля Газизова с Цорном. Когда последний пришел в «Спартак», что он сделал? Вытащил из Леонида Федуна несколько десятков миллионов и ничего не добился, это был аферист, который приходил зарабатывать деньги.

Эта та же афера, которая была у Оресте Чинквини с «Зенитом», когда он приводил пять аргентинцев. Тогда отдали более 100 миллионов за группу футболистов. Да, за Леандро Паредеса отбили 40 миллионов, но а остальные когда отобьются, и вообще отобьются ли?

Работа Газизова прямая противоположность Цорну. Вот она эффективная работа менеджера. Если «Спартак» будет так дальше двигаться, то превратится в сильный клуб. Судя по всему, с Газизовым «Спартак» пойдет в этом направлении», – сказал Орлов Sport24.