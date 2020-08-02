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  • Орлов: «Цорн – аферист, который приходил в «Спартак» зарабатывать деньги. С Газизовым москвичи могут превратиться в сильный клуб»

Орлов: «Цорн – аферист, который приходил в «Спартак» зарабатывать деньги. С Газизовым москвичи могут превратиться в сильный клуб»

2 августа 2020, 16:15
10

Журналист Геннадий Орлов, лично знакомый с генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым, сравнил функционера с предшественником – Томасом Цорном. Петербуржец считает пасынка Сергея Прядкина аферистом.

«Спартак» сделал для себя потрясающий трансферный ход. Сравните Шамиля Газизова с Цорном. Когда последний пришел в «Спартак», что он сделал? Вытащил из Леонида Федуна несколько десятков миллионов и ничего не добился, это был аферист, который приходил зарабатывать деньги.

Эта та же афера, которая была у Оресте Чинквини с «Зенитом», когда он приводил пять аргентинцев. Тогда отдали более 100 миллионов за группу футболистов. Да, за Леандро Паредеса отбили 40 миллионов, но а остальные когда отобьются, и вообще отобьются ли?

Работа Газизова прямая противоположность Цорну. Вот она эффективная работа менеджера. Если «Спартак» будет так дальше двигаться, то превратится в сильный клуб. Судя по всему, с Газизовым «Спартак» пойдет в этом направлении», – сказал Орлов Sport24.

  • Газизова назначили в июле.
  • До этого функционер работал в «Уфе».
  • Новый сезон РПЛ начнется 8 августа.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Орлов Геннадий Газизов Шамиль Цорн Томас
Комментарии (10)
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oyabun
1596374637
Не узнаю Орлова! Такое ощущение что дома глубоко в шкафу, хранит всё же красно-белую футболку )) Всё верно сказал.
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NewLife
1596375265
Насчет Цорна согласен, по остальному время покажет.
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derrik2000
1596375585
Где ж ты раньше был, Хеша??? )) Рассекретил бы свою информацию перед назначением этого проходимца, глядишь, в Спартаке всё бы по-другому сложилось, чем в завершившемся сезоне. "Работа Газизова прямая противоположность Цорну. Вот она эффективная работа менеджера." Вижу, что узбек перейдёт никакущий. В остальном - ничего непонятно. Неужели Орлов думает, что переход Кокорина - заслуга Газизова? Кокорин в Спартаке - это результат "тёрок" между Миллером и Федуном! Вот Урунов - ДА, "заслуга" нового гендира.
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paracetamol
1596385720
Да, за Леандро Паредеса отбили 40 миллионов, но а остальные когда отобьются, и вообще отобьются ли? ----------------------------------------- Разумеется, 2 чемпионства подряд с громадным отрывом - не в счет?
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GreyDM
1596386121
по-ходу 2020-й год всех обнулил, а кого не обнулил,того переобул...)))
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Hektor 84
1596393189
Орлов лезет не в свое болото. Пусть своих пи дар ков обсуждает и кости им перемывает.
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