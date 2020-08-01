«Ливерпуль» – самая популярная в России команда прошлого сезона АПЛ по просмотрам на Okko

Официальный вещатель АПЛ в России, сервис Okko, подвел итоги сезона-2019/20. Оказалось, что по количеству просмотров матчей самой популярной командой оказался «Ливерпуль», который взял чемпионат.

Самой малопросматриваемой командой оказался «Брайтон». Графика доступна ниже.