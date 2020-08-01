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    «Ливерпуль» – самая популярная в России команда прошлого сезона АПЛ по просмотрам на Okko

    Официальный вещатель АПЛ в России, сервис Okko, подвел итоги сезона-2019/20. Оказалось, что по количеству просмотров матчей самой популярной командой оказался «Ливерпуль», который взял чемпионат.

    Самой малопросматриваемой командой оказался «Брайтон». Графика доступна ниже.

    • Показ АПЛ в прошлом сезоне стал дебютным для платформы Okko.
    • Новый сезон стартует 12 сентября, его также в России будет транслировать Okko.
    • «Ливерпуль» взял чемпионат Англии впервые с 1990 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Okko Спорт»

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    01.08.2020 23:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      injeste.kictads 41 минуту назад

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      Рейтинг: +54

      ФК Пупсик 1 час назад

      Опять заговор против народной комнды - Газпром снова не поставили их на 1 место! Стыдно за вонючую Тарасовку!!!

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      Рейтинг: +4528

      Hektor 84 > ФК Пупсик 53 минуты назад

      Ты идиотина хоть статью прочитай для начала. Рейтинг среди команд АПЛ. Мозги высохли или газа обнюхался?

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