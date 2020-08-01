Семин и Николич встретились на матче «Чертаново» – «Спартак-2»

Бывший и нынешний тренеры «Локомотива» Юрий Семин и Марко Николич посетили матч первого тура ФНЛ между «Чертаново» и «Спартаком-2» (1:2).

Журналист «СЭ» Руслан Абушкин опубликовал фото, на котором видно, что оба специалиста следят за игрой, сидя на трибунах в одном ряду.

Николич сменил Семина в «Локо» 1 июня этого года.

Клуб решил не продлевать контракт с 73-летним специалистом и пригласил вместо него серба.