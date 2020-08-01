Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом

    Семин и Николич встретились на матче «Чертаново» – «Спартак-2»

    Бывший и нынешний тренеры «Локомотива» Юрий Семин и Марко Николич посетили матч первого тура ФНЛ между «Чертаново» и «Спартаком-2» (1:2).

    Журналист «СЭ» Руслан Абушкин опубликовал фото, на котором видно, что оба специалиста следят за игрой, сидя на трибунах в одном ряду.

    • Николич сменил Семина в «Локо» 1 июня этого года.
    • Клуб решил не продлевать контракт с 73-летним специалистом и пригласил вместо него серба.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер журналиста «СЭ» Руслана Абушкина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:17
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10544

      silver29 42 минуты назад

      И что ? отец Варлаам с Гришкой-самозванцем" на литовской границе тоже встречались.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1054

      LOKOfanatik19 56 минут назад

      Блин, Чертаново реально крут, что такие люди приходят смотреть их матч.

      Еще раз повторюсь, Чертаново надо в РПЛ, чтоб продавать своих воспитанников не за копейки, а за реальную сумму. Очень симпатичная команда, надеюсь в этом сезоне будут играть так же красочно.

      А по поводу Николича, ему не долго осталось )

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1139

      Romantic2010 > LOKOfanatik19 53 минуты назад

      Николич тут не причем! Я обеими руками за Сёмина, но Николич в этой ситуации просто разменная монета Кикнадзе....
      Я всё таки хочу быть объективным. Он наемный сотрудник и к нему претензий нет. Он честно выполняет свою работу и судить его рано. Тем более, если бы не Николич был бы другой тренер точно так же....Претензии только к руководству!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1054

      LOKOfanatik19 > Romantic2010 50 минут назад

      Мне ср*ть хотелось на Николича, нулевой тренер, я о нем вообще не думаю, я просто говорю, в новом сезоне он вылетит как пробка.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      GreyDM > LOKOfanatik19 43 минуты назад

      на счёт Чертаново- в этом сезоне им сложно будет, там вслед за тренером в Самару 6 или 7 основных игроков перебрались...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1054

      LOKOfanatik19 > GreyDM 40 минут назад

      Да, я читал об этом, и они выручили за них около 3 лямов, уже не плохо, для команды ФНЛ )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1139

      Romantic2010 > LOKOfanatik19 35 минут назад

      Не думаешь,а пишешь о нем...Логично! Нулевой тренер, но аргументов ноль)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1054

      LOKOfanatik19 > Romantic2010 24 минуты назад

      Пшел н**уй.... тебе хватит Аргументов.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1139

      Romantic2010 > LOKOfanatik19 18 минут назад

      Типичный фанатик)Что и требовалось доказать.... Кричит, орет, балоболит....Безпричинно)) Мартышка умнее тебя будет)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1054

      LOKOfanatik19 > Romantic2010 17 минут назад

      Ну ладно, умнее и умнее, что кричать то, зато знатно минусуешь, везде где оставил коммент, ты минусуешь... ору с тебя "мартышка" )))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1139

      Romantic2010 > LOKOfanatik19 8 минут назад

      У тебя даж собственного мнения нет, стыдобища. Это и то у общей массы позаимствовал))) Все кричат Николич не доработает и ты под шумок с ними...Ори дальше, мартышка)))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2847

      алдан2014 1 час назад

      Николич пришёл на живое место.Стремно

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78255
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru