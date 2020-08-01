Семин и Николич встретились на матче «Чертаново» – «Спартак-2»

И что ? отец Варлаам с Гришкой-самозванцем" на литовской границе тоже встречались.
Бывший и нынешний тренеры «Локомотива» Юрий Семин и Марко Николич посетили матч первого тура ФНЛ между «Чертаново» и «Спартаком-2» (1:2).
Журналист «СЭ» Руслан Абушкин опубликовал фото, на котором видно, что оба специалиста следят за игрой, сидя на трибунах в одном ряду.
- Николич сменил Семина в «Локо» 1 июня этого года.
- Клуб решил не продлевать контракт с 73-летним специалистом и пригласил вместо него серба.
Они реально здесь. Да ещe и в одном ряду! #ЧертановоСпартак2 pic.twitter.com/epCUe13f4J— Руслан Абушкин II (@abushkin2) August 1, 2020