Газизов подтвердил, что Гунько возглавит «Химки»

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Главный тренер академии «Спартака» Дмитрий Гунько покинул клуб и перешел на работу в «Химки».
«Если такое предложение пришло от клуба РПЛ, то держать тренера не можем. Это почетное предложение для Дмитрия, новый вызов для него. Рад за него. Он покидает пост главного тренера академии «Спартака» и совет», – заявил генеральный директор столичного клуба Шамиль Газизов.
- Сегодня «Химки» объявили об уходе с поста главного тренера Сергея Юрана.
- Гунько всю тренерскую карьеру провел в системе «Спартака», в 2014 году он возглавлял первую команду.
- «Химки» стартуют в РПЛ 8 августа домашним матчем с ЦСКА.