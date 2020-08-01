Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    Газизов подтвердил, что Гунько возглавит «Химки»

    Главный тренер академии «Спартака» Дмитрий Гунько покинул клуб и перешел на работу в «Химки».

    «Если такое предложение пришло от клуба РПЛ, то держать тренера не можем. Это почетное предложение для Дмитрия, новый вызов для него. Рад за него. Он покидает пост главного тренера академии «Спартака» и совет», – заявил генеральный директор столичного клуба Шамиль Газизов.

    • Сегодня «Химки» объявили об уходе с поста главного тренера Сергея Юрана.
    • Гунько всю тренерскую карьеру провел в системе «Спартака», в 2014 году он возглавлял первую команду.
    • «Химки» стартуют в РПЛ 8 августа домашним матчем с ЦСКА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:52
    Комментарии72
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4634

      Alekxei Z. 1 минуту назад

      Судя по рейтингу , у бомжовской команде пополнение.
      Растёт смена литейным. боратам и прочей ху...е...те

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14078

      vka1970 12 минут назад

      Не нравится мне всё это.Завтра бомжи топиться побегут и нам по их примеру тоже самое делать ? Если гомосапиенсы болотные мрази, это не значит, что и мы должны становиться такими же мразями.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +63

      Бывший спартаковец > vka1970 7 минут назад

      Болотные не болотные, мрази не мрази, а есть ТАРАСОВСКИЕ МРАЗИ, и никуда от этого не деться - к ромбику приклеились! Позор Спартаку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28

      ФК Пупсик > Бывший спартаковец 6 минут назад

      Стыдно за мазутных отродий!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4634

      Alekxei Z. > vka1970 3 минуты назад

      С чего такие выводы ?
      Карпин , Панфёров , Евсеев , Юран играли в Спартаке , так что теперь с чьей то лёгкой руки можно говорить, что Спартак их наградил должностями ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4634

      Alekxei Z. 51 минуту назад

      Из Химок поступило предложение тренеру, спартаковское руководство его отпустили . В чём криминал ?
      Значит когда у двух команд один владелец ( Зенит, Оренбург ) это нормально.
      Когда из одной команды в другую по приказу переводят 8 игроков ( Зенит , Сочи ) это нормально .
      Напомнить где начинал работу Федотов ( Оренбург ) и где закончил сезон ( Сочи ).
      Ну сплошные случайные совпадения !!! Почему общественность молчала ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1734

      vsespartak01 > Alekxei Z. 45 минут назад

      прям с языка снял!им можно !они же зенит!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7846

      ilichkadr > Alekxei Z. 45 минут назад

      Типа поступило предложение тренеру? Это так сейчас называется? Это было всегда, когда дают пинка под зад, а кукарекают, поют дефирамбы, целуют в десны,...(в советские времена давали почетному грамоту).Уважаемый, не не сети туфту, надоело даже молодежи.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4634

      Alekxei Z. > ilichkadr 35 минут назад

      Молодёжь , иногда полезно послушать старших , раз своего умишки не хватает.
      Не пойму кому пинка дали , о чём ты ?
      Может о Юране ?
      А тебе в голову не приходит , что своим бездоказательным обвинением в продаже места в РПЛ , он сам сделал себя персоной нон-грата в лиге ? Возможно Химки "попросили" убрать его.
      За базар надо отвечать !!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7846

      ilichkadr > Alekxei Z. 16 минут назад

      Естественно, я о Юране. Что значит попросили и за что попросили? Кто вывел команду в РПЛ? Кто дошёл до финала кубка? Кто создал в команде хорошую атмосферу, что 21 футболист подписался под заявлением в адрес губернатора? Да Юран! Вопрос дурака, если Юран не просился в отставку, то с какого х.у.я на его место сел некий Гунько? Кто он такой и чего большого он добился в футболе, что ему доверили клуб, вышедший в премьер лига. Многие, до сегодняшнего дня о нём услуги впервые.
      Представь себя на месте Юрана, как бы ты почувствовал за всё содеянное пинок под зад? Судя по твоей реплике сказал спасибо...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +63

      Бывший спартаковец > Alekxei Z. 15 минут назад

      Иш ты, умник, а Сочи принадлежит олигарху, который между прочим кокорину давал с бонусами полную зарплату. Это тебе ни нищие химки, которые обратились к федуну в отчаянном крике о зарплате!

      Сочи самостоятельная команда, а Оренбурга в ПЛ вообще нету. Ну даже если и сосчитать с них максимальные очки, то будет 12, а у Зенита гандикап в 15 очков.

      Так что успокойся, мазутное отродье! Тебе вежливо и понятно все объяснили!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +63

      Бывший спартаковец > vsespartak01 13 минут назад

      Не стыдно тебе, тарасовский?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28

      ФК Пупсик > vsespartak01 6 минут назад

      Помой язык свой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1422

      Гавроша 55 минут назад

      Опять грязь, и опять из тарасовки!!! Ну почему свиньи не могут без грязи?, почему им бабочками не стать?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28

      ФК Пупсик > Гавроша 55 минут назад

      Стыдно за мазутных отродий!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7846

      ilichkadr > Гавроша 50 минут назад

      У них даже узбеки отказываются работать, а ты про бабочек гутаришь. Ну, не привыкли свиньи за собой убирать. Народная, значит народ должен за них всё убирать, а они только срут.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1734

      vsespartak01 > ФК Пупсик 47 минут назад

      щенячье борато!тебя где такого высрали?борат что ль это сделал или аларм?полное их подобие!гы гы гы!стыдно за зенит!!наверное гавроша или питерское недо настругало?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4634

      Alekxei Z. > Гавроша 46 минут назад

      Грязь , как ты выражаешься, возвели в правило ваше бомжовское руководство, создав триумвират Зенит-Сочи-Оренбург.
      Теперь вот Федун пробует по вашим правилам сыграть , что вас так беспокоит ?
      У него , в отличии от вас , нет в кармане судей, да и РФС возглавляют люди не из Лукойла.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28

      ФК Пупсик > Alekxei Z. 25 минут назад

      Ах ты скотина, на счет арбитров тут написано:

      https://bombardir.ru/news/608624-SE-Zenit-lider-sezona-RPL-po-sudeyskim-oshibkam-ne-v-polzu-komandy

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1422

      Гавроша > vsespartak01 24 минуты назад

      Позор сартаку!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +63

      Бывший спартаковец > Alekxei Z. 21 минуту назад

      Да как ты тут посмел тявкать, тарасовский выродок! Стыда неймешь, мазутный?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +565

      legenda soccer > Гавроша 10 минут назад

      *************** зенитке клуб геев и лоховв

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +130

      cevin cigan 58 минут назад

      Как же это всё паскудно выглядит! Не РПЛ,а "блат-хата" какая то!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1422

      Гавроша 58 минут назад

      Федун решает, кто будет тренером химок, которые принесут сартаку 6 очков. А юран может идти куда хочет жаловаться - у нас в стране правды нет нигде. Тарасовская гниль еще больше охватила наш футбол - позор сартаку!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28

      ФК Пупсик > Гавроша 54 минуты назад

      А ведь и вправду Федун выбирает тренера Химок.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7846

      ilichkadr > ФК Пупсик 4 минуты назад

      Похоже, что даже не выбирает. Есть армейская байка, кто офицер запаса меня поймут. Подсовывают генералу бумагу, а у генерала вопрос, это мы пишем или нам пишут?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      Кинстифа 1 час назад

      Очень грустно, что Спартак пошел по пути Зенита(((((
      А Юрана искренне жаль, попал под каток...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7846

      ilichkadr > Кинстифа 59 минут назад

      Обоснуй?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1231

      Romio-xxx 1 час назад

      Самое интересное здесь то,что всю эту канитель начал в прошлом сезоне зенит,имея в рпл свои фарм клубы!Теперь все взвыли,когда Спартак тем же начинает отвечать!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10924

      Garrincha58 > Romio-xxx 33 минуты назад

      всю эту канитель затеяли в Кр...ле чтобы стадион в Сочи не простаивал они решили создать там искусственно футбол который там и никому не нужен причём тут Зенит если бы было им надо они бы и Тосно в своё время поддержали и те бы драли Спартак, а тут просто в наглую всё делается бесцеремонно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      GreyDM 1 час назад

      Самое забавное, что с подобными заявлениями выступает не руководство Химчан, а руководство другого клуба, решили ваще не скрывать что ли, тот факт ,что они ничего в собственном клубе не решают...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7846

      ilichkadr > GreyDM 1 час назад

      С какого перепугу-то скрывать? Я царь, великий князь Всея Руси... Ребята слегка о.х.у.е.л.и и уверены, что все проглотят даже не подавившись.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1854

      Genz 1 час назад

      Завтра объявят новое название команды Химки-Спартак.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7846

      ilichkadr > Genz 57 минут назад

      Чего минусуешь, заскучал?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78255
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru