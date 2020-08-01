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  • «Ахмат» объявил о переходе вратаря «Тамбова» Шелии. Он взял номер Глушакова

«Ахмат» объявил о переходе вратаря «Тамбова» Шелии. Он взял номер Глушакова

1 августа 2020, 15:40
3

Голкипер Гиорги Шелия перешел из «Тамбова» в «Ахмат».

31-летний футболист заключил с грозненским клубом контракт на два года с опцией продления еще на один сезон.

В новой команде вратарь будет играть под 88-м номером, который ранее принадлежал полузащитнику Денису Глушакову.

  • Шелия выступал за «Тамбов» с 2019 года.
  • На его счету 43 матча и 53 пропущенных гола.
  • Рыночная стоимость игрока – 650 тысяч евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм «Ахмата»
Россия. Премьер-лига Ахмат Тамбов Шелия Гиорги
Комментарии (3)
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моэм
1596287753
В смысле будет подключаться в полузащиту?
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Томик
1596293122
А что взял Глушаков?
Ответить
x-x-x-x-x
1596354880
Что то не хотят брать хорошего вратаря.тот же Городов ничем не лучше
Ответить
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