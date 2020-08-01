«Ахмат» объявил о переходе вратаря «Тамбова» Шелии. Он взял номер Глушакова

Голкипер Гиорги Шелия перешел из «Тамбова» в «Ахмат».
31-летний футболист заключил с грозненским клубом контракт на два года с опцией продления еще на один сезон.
В новой команде вратарь будет играть под 88-м номером, который ранее принадлежал полузащитнику Денису Глушакову.
- Шелия выступал за «Тамбов» с 2019 года.
- На его счету 43 матча и 53 пропущенных гола.
- Рыночная стоимость игрока – 650 тысяч евро.
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Источник: Инстаграм «Ахмата»