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    Ройс выбыл на неопределенный срок из-за травмы

    У полузащитника дортмундской «Боруссии» Марко Ройса выявлен тендинит приводящей мышцы. Он выбыл на неопределенный срок.

    Игрок в последнее время интенсивно работал над восстановлением поврежденной мышцы и добился прогресса. Ройс не играл с февраля, и только в июне приступил к тренировкам с командой.

    Сообщалось, что игрок порвал связки и ему может потребоваться операция, восстановление после которой займет до пяти месяцев. В общей сложности Ройс пропустил из-за травм более 1000 дней.

    В этом сезоне немец провел за «Боруссию» 28 игр, забил 12 голов и сделал шесть ассистов.

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    Источник: Твиттер «Боруссии»

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