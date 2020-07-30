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Ройс выбыл на неопределенный срок из-за травмы

30 июля 2020, 15:23

У полузащитника дортмундской «Боруссии» Марко Ройса выявлен тендинит приводящей мышцы. Он выбыл на неопределенный срок.

Игрок в последнее время интенсивно работал над восстановлением поврежденной мышцы и добился прогресса. Ройс не играл с февраля, и только в июне приступил к тренировкам с командой.

Сообщалось, что игрок порвал связки и ему может потребоваться операция, восстановление после которой займет до пяти месяцев. В общей сложности Ройс пропустил из-за травм более 1000 дней.

В этом сезоне немец провел за «Боруссию» 28 игр, забил 12 голов и сделал шесть ассистов.

Источник: Твиттер «Боруссии»
Германия. Бундеслига Боруссия Д Ройс Марко
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