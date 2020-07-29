Агент Гурцкая: «Динамо» сейчас готово тратиться под Новикова»

Тимур Гурцкая, футбольный агент, анонсировал финансовые вливания «Динамо» в трансферы. Москвичи удовлетворены работой главного тренера Кирилла Новикова.

«Этим составом по итогам следующего чемпионата «Спартак» опять не будет в пятерке. Там точно будут «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА. За пятое место будут бороться «Динамо», «Ростов» и «Рубин». Это мощнее команды, мощнее тренеры.

«Динамо» сейчас готово тратиться под Кирилла Новикова. Они готовы усиливать команду», – сообщил Гурцкая.