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    Агент Гурцкая: «Динамо» сейчас готово тратиться под Новикова»

    Тимур Гурцкая, футбольный агент, анонсировал финансовые вливания «Динамо» в трансферы. Москвичи удовлетворены работой главного тренера Кирилла Новикова.

    «Этим составом по итогам следующего чемпионата «Спартак» опять не будет в пятерке. Там точно будут «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА. За пятое место будут бороться «Динамо», «Ростов» и «Рубин». Это мощнее команды, мощнее тренеры.

    «Динамо» сейчас готово тратиться под Кирилла Новикова. Они готовы усиливать команду», – сообщил Гурцкая.

    • «Динамо» впервые за пять лет выступит в Лиге Европы.
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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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