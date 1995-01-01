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    «А ну-ка *** отсюда!». Фанаты «Динамо» К обратились к Луческу на матче юношеских команд

    Болельщики «Динамо» из Киева недовольны, что клуб возглавил экс-тренер «Шахтера» Мирча Луческу. Они обратились к румыну в тот момент, когда он был на матче юношеских команд.

    «А ну-ка давай-ка *** (убирайся – прим. «Бомбардира») отсюда!» – скандировали фанаты из-за забора, используя файеры.

    • Луческу отдал дань памяти Валерию Лобановскому.
    • В издании Gazeta Sporturilor до этого появилось заявление 74-летнего румына, в котором он объявляет об уходе из «Динамо», поскольку не может работать в атмосфере враждебности.
    • Позднее отставку Луческу опровергли Игорь Суркис и агент тренера Аркадий Запорожану.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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