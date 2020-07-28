«А ну-ка *** отсюда!». Фанаты «Динамо» К обратились к Луческу на матче юношеских команд

Болельщики «Динамо» из Киева недовольны, что клуб возглавил экс-тренер «Шахтера» Мирча Луческу. Они обратились к румыну в тот момент, когда он был на матче юношеских команд.
«А ну-ка давай-ка *** (убирайся – прим. «Бомбардира») отсюда!» – скандировали фанаты из-за забора, используя файеры.
- Луческу отдал дань памяти Валерию Лобановскому.
- В издании Gazeta Sporturilor до этого появилось заявление 74-летнего румына, в котором он объявляет об уходе из «Динамо», поскольку не может работать в атмосфере враждебности.
- Позднее отставку Луческу опровергли Игорь Суркис и агент тренера Аркадий Запорожану.
Источник: «Чемпионат»