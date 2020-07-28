«А ну-ка *** отсюда!». Фанаты «Динамо» К обратились к Луческу на матче юношеских команд

Болельщики «Динамо» из Киева недовольны, что клуб возглавил экс-тренер «Шахтера» Мирча Луческу. Они обратились к румыну в тот момент, когда он был на матче юношеских команд.

«А ну-ка давай-ка *** (убирайся – прим. «Бомбардира») отсюда!» – скандировали фанаты из-за забора, используя файеры.