Луческу возложил цветы к памятнику Лобановскому у стадиона «Динамо»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу возложил цветы у подножия памятника легендарному специалисту Валерию Лобановскому.
Фото опубликовал на своей странице в фейсбуке журналист Роман Бебех.
- Ранее на официальном сайте киевлян был обнародован текст переписки тренера и президента киевского клуба Игоря Суркиса.
- В издании Gazeta Sporturilor до этого появилось заявление 74-летнего румына, в котором он объявляет об уходе из «Динамо», поскольку не может работать в атмосфере враждебности.
- Позднее отставку Луческу опровергли Суркис и агент тренера Аркадий Запорожану.
Источник: фейсбук Романа Бебеха