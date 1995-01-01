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    Луческу возложил цветы к памятнику Лобановскому у стадиона «Динамо»

    Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу возложил цветы у подножия памятника легендарному специалисту Валерию Лобановскому.

    Фото опубликовал на своей странице в фейсбуке журналист Роман Бебех.

    • Ранее на официальном сайте киевлян был обнародован текст переписки тренера и президента киевского клуба Игоря Суркиса.
    • В издании Gazeta Sporturilor до этого появилось заявление 74-летнего румына, в котором он объявляет об уходе из «Динамо», поскольку не может работать в атмосфере враждебности.
    • Позднее отставку Луческу опровергли Суркис и агент тренера Аркадий Запорожану.

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    Источник: фейсбук Романа Бебеха

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