Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Луческу объявил об уходе из киевского «Динамо». Он возглавил команду четыре дня назад

Луческу объявил об уходе из киевского «Динамо». Он возглавил команду четыре дня назад

27 июля 2020, 16:45
13

Мирча Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо» спустя четыре дня после назначения, пишет Gazeta Sporturilor.

Причиной увольнения специалиста стало недовольство фанатов «Динамо»: Луческу в течение 12 лет возглавлял главного конкурента киевлян в УПЛ – «Шахтер».

«Я не могу согласиться с тем, что фанаты действуют против интересов клуба. К сожалению, я решил отказаться от сотрудничества с «Динамо». Благодарю семью Суркисов за оказанное доверие и приглашение, но я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны болельщиков, чья поддержка так нужна команде.

Я никогда не был трусом и принимал спортивные вызовы. Доказательством тому — мои переходы из «Галатасарая» в «Бешикташ» или из бухарестского «Динамо» в бухарестский «Рапид». Фанаты этих клубов тоже соперничают друг с другом, но они встречали меня с надеждой. С их помощью нам удалось выигрывать титулы.

Я думал, что пришло время перемен, которые вернули бы команду на тот уровень, который соответствует ее истории и традициям. Мой приезд в киевское «Динамо» не имел никакого отношения к сумме контракта. Я хотел вернуться в футбол и на Украину, где я испытывал огромное удовлетворение», – сказал румыский специалист.

  • «Динамо» в минувшем сезоне занято второе место, отстав от «Шахтера» на 23 очка.
  • Луческу в 2016-17 годах тренировал «Зенит».
  • Он возглавлял «Шахтер» с 2004 по 2016 год.

Источник: Gazeta Sporturilor

Ежедневная румынская газета. Старейшее, крупнейшее и самое читаемое спортивное издание страны. Была основана в 1924 году.

Украина. Премьер-лига Динамо К Луческу Мирча
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
порт
1595859356
А ты думал что тебя с пирогами будут встречать?
Ответить
Писюнидзе
1595859634
Спасибо динамовским "болельщикам". После того, как умер Валерий Васильевич в клубе из нормальных тренеров были только Йожеф Йожевич, Семин и Газаев. Остлаьное было - цирк типа "динамовские традиции". После ухода в 2012 Семина нормального тренера не было - одни физруки. Хотелось посмотреть на киевлян при Луческу, но не судьба. Давайте, зовите Лужного или Скрипника - и в следующем сезоне пердив (первый дивизион) ваш! Сами тянете команду на дно
Ответить
zxc-1168
1595859727
Не нужно было изначально принимать это предложение. Они не болельщики, это группа националистов, бандитов и отребья.
Ответить
Писюнидзе
1595859882
Предлагаю свои кандидатуры для "Динамо": Алиев и Милевский! СОхраним динамовские традиции!
Ответить
Garrincha58
1595860585
а нам тут пофиг кто будет тренировать ДК
Ответить
cevin cigan
1595861305
Старый маразматик. С какой головой нужно было принять такое предложение? Вроде первое апреля давно прошло.....
Ответить
oyabun
1595862640
Ничего удивительного. В Хохляндии с 14 г. всем правят люмпены и радикалы. Уж если власть сменили, то что там какой то тренер..
Ответить
житель СПб
1595877982
Дедушка совсем зашутился. Слава Богу, что от нас его ушли быстро.
Ответить
zigbert
1595878690
Этого и следовало было ожидать.
Ответить
САНЁК17
1595878833
За то не у кого такого шанса 4 дня возглавит команды не будет, только хохлы могут придать кого то?
Ответить
Главные новости
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
3
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
18:26
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
6
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
25
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
17:09
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Все новости
Все новости
ФотоИгрок сборной Украины стал конкурентом Сперцяна в «Аль-Ахли»
22 августа
2
Ребров извинился перед украинцами за игру в падел с Березуцким
21 августа
5
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
17 августа
4
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
14 августа
26
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
13 августа
12
Украинец Забарный из «ПСЖ» переключился с футбола на другой вид спорта
30 июля
6
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Шевченко перестал общаться с Пирло из-за России
30 июля
5
Стало известно, почему экс-игрок Украины Милевский стал алкоголиком и наркоманом
4 июля
6
ФотоСмолов сделал фото с бывшим украинским партнером
22 июня
10
Тимощук отреагировал на лишение себя всех званий и регалий на Украине
15 июня
9
Несколько игроков РПЛ внесены в базу «Миротворца»
11 июня
9
Захарова прокомментировала просьбу Украины не допускать российские команды: «Лучше бы написали в ФИФА и УЕФА, сколько детей они убили»
6 июня
4
Усик назвал российского спортсмена лучшим в истории
21 мая
21
4-кратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
16 мая
7
Еще один экс-игрок сборной России попал в базу «Миротворца»*
14 мая
5
«Шахтер» стал чемпионом Украины и попал в общий этап Лиги чемпионов
11 мая
Сборную Украины впервые возглавит иностранец
4 мая
3
Лига конференций. «Шахтер» под руководством экс-игрока «Барсы» уступил в Польше клубу АПЛ (1:3)
1 мая
6
Реакция Колоскова на слова Михайличенко об отказе играть за сборную России
29 апреля
4
«Я засмеялся»: украинец Михайличенко рассказал об отказе играть за сборную России
29 апреля
8
Киевское «Динамо» совершило героический камбэк, выиграв в гостях с 1:4
27 апреля
6
Реакция РФС на слова Шевченко о недопуске России
25 апреля
34
Мостового внесли в базу «Миротворца»*
18 апреля
15
«Шахтер» вышел в полуфинал еврокубка
16 апреля
3
⚡️ Умер Мирча Луческу – экс-тренеру «Зенита» было 80 лет
7 апреля
23
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
28 марта
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+