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    Луческу объявил об уходе из киевского «Динамо». Он возглавил команду четыре дня назад

    Мирча Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо» спустя четыре дня после назначения, пишет Gazeta Sporturilor.

    Причиной увольнения специалиста стало недовольство фанатов «Динамо»: Луческу в течение 12 лет возглавлял главного конкурента киевлян в УПЛ – «Шахтер».

    «Я не могу согласиться с тем, что фанаты действуют против интересов клуба. К сожалению, я решил отказаться от сотрудничества с «Динамо». Благодарю семью Суркисов за оказанное доверие и приглашение, но я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны болельщиков, чья поддержка так нужна команде.

    Я никогда не был трусом и принимал спортивные вызовы. Доказательством тому — мои переходы из «Галатасарая» в «Бешикташ» или из бухарестского «Динамо» в бухарестский «Рапид». Фанаты этих клубов тоже соперничают друг с другом, но они встречали меня с надеждой. С их помощью нам удалось выигрывать титулы.

    Я думал, что пришло время перемен, которые вернули бы команду на тот уровень, который соответствует ее истории и традициям. Мой приезд в киевское «Динамо» не имел никакого отношения к сумме контракта. Я хотел вернуться в футбол и на Украину, где я испытывал огромное удовлетворение», – сказал румыский специалист.

    • «Динамо» в минувшем сезоне занято второе место, отстав от «Шахтера» на 23 очка.
    • Луческу в 2016-17 годах тренировал «Зенит».
    • Он возглавлял «Шахтер» с 2004 по 2016 год.

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    Источник: Gazeta Sporturilor

    Ежедневная румынская газета. Старейшее, крупнейшее и самое читаемое спортивное издание страны. Была основана в 1924 году.

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    Сегодня, 16:45
    Комментарии16
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      Рейтинг: +2406

      Cleaner 25 минут назад

      Обидели цыгана...

      2
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      Рейтинг: +23220

      oyabun 34 минуты назад

      Ничего удивительного. В Хохляндии с 14 г. всем правят люмпены и радикалы. Уж если власть сменили, то что там какой то тренер..

      1
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      ...
      Рейтинг: +8843

      derrik2000 > oyabun 7 минут назад

      А наши, спартачи, что, стерпели бы, если Газаев, например, или, там, Сёмин Спартак возглавили?
      Нет конечно!
      Вот и у них так же.

      P.S. Хотя по мне, например, назначение Газаева в Спартак сейчас было бы не самым плохим вариантом.
      Но "на вкус и цвет..."

      0
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      Рейтинг: +121

      cevin cigan 57 минут назад

      Старый маразматик. С какой головой нужно было принять такое предложение? Вроде первое апреля давно прошло.....

      1
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      Рейтинг: +1507

      FRZZ 1 час назад

      С самого начала этот шаг был не обдуманным.

      1
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      Рейтинг: +10848

      Garrincha58 1 час назад

      а нам тут пофиг кто будет тренировать ДК

      2
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      Рейтинг: +81

      Писюнидзе 1 час назад

      Предлагаю свои кандидатуры для "Динамо": Алиев и Милевский! СОхраним динамовские традиции!

      1
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      Рейтинг: +381

      Nayturs > Писюнидзе 35 минут назад

      Боюсь эти двое эти традиции пропьют

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      zxc-1168 1 час назад

      Не нужно было изначально принимать это предложение. Они не болельщики, это группа националистов, бандитов и отребья.

      10
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      Рейтинг: +81

      Писюнидзе 1 час назад

      Спасибо динамовским "болельщикам". После того, как умер Валерий Васильевич в клубе из нормальных тренеров были только Йожеф Йожевич, Семин и Газаев. Остлаьное было - цирк типа "динамовские традиции". После ухода в 2012 Семина нормального тренера не было - одни физруки. Хотелось посмотреть на киевлян при Луческу, но не судьба. Давайте, зовите Лужного или Скрипника - и в следующем сезоне пердив (первый дивизион) ваш! Сами тянете команду на дно

      1
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      Рейтинг: +4271

      порт 1 час назад

      А ты думал что тебя с пирогами будут встречать?

      1
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      Рейтинг: +1796

      neim 1 час назад

      Почему же у тебя тогда такая "тяга" к соперничающим командам и их болельщикам ? Неужто другого выбора не было, а только такие антогонизмы ?

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