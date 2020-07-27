Луческу объявил об уходе из киевского «Динамо». Он возглавил команду четыре дня назад

Мирча Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо» спустя четыре дня после назначения, пишет Gazeta Sporturilor.

Причиной увольнения специалиста стало недовольство фанатов «Динамо»: Луческу в течение 12 лет возглавлял главного конкурента киевлян в УПЛ – «Шахтер».

«Я не могу согласиться с тем, что фанаты действуют против интересов клуба. К сожалению, я решил отказаться от сотрудничества с «Динамо». Благодарю семью Суркисов за оказанное доверие и приглашение, но я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны болельщиков, чья поддержка так нужна команде.

Я никогда не был трусом и принимал спортивные вызовы. Доказательством тому — мои переходы из «Галатасарая» в «Бешикташ» или из бухарестского «Динамо» в бухарестский «Рапид». Фанаты этих клубов тоже соперничают друг с другом, но они встречали меня с надеждой. С их помощью нам удалось выигрывать титулы.

Я думал, что пришло время перемен, которые вернули бы команду на тот уровень, который соответствует ее истории и традициям. Мой приезд в киевское «Динамо» не имел никакого отношения к сумме контракта. Я хотел вернуться в футбол и на Украину, где я испытывал огромное удовлетворение», – сказал румыский специалист.