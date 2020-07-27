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    Агент Луческу: «Этим письмом Мирча хотел показать, что не держится за кресло тренера и пришел не ради денег»

    Аркадий Запорожану, агент главного тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу, объяснил, откуда появилась информация об уходе его клиента с занимаемого поста.

    «Это была личная переписка между ним и (президентом «Динамо») Игорем Михайловичем Суркисом. Этот разговор был еще в субботу. Будем выяснять, как это попало в прессу. Если кто‑то захочет увидеть, то я все могу показать. У нас завтра в 9:30 самолет на Киев. Луческу – главный тренер «Динамо».

    Этим письмом он хотел показать, что не держится за кресло тренера. Он хотел показать, что не ради денег пришел. Если его приход может помешать «Динамо», то он спокойно уйдет. Имидж клуба намного дороже», – сказал агент.

    • Сегодня в издании Gazeta Sporturilor появилось заявление Луческу, в котором он объявляет об уходе из «Динамо», поскольку не может работать в атмосфере враждебности.
    • Румынского специалиста назначили четыре дня назад, но фанаты выступили против этого.
    • Ранее тренер 12 лет возглавлял «Шахтер».

    Суркис – об уходе Луческу: «Все нормально. Есть у «Динамо» тренер»

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +438

      Armani nn 37 минут назад

      Вы там в Украйне совсем е... ! С катушек слетели?

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