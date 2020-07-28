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  • Киевское «Динамо» опубликовало переписку Луческу и Суркиса. Тренер останется в клубе

Киевское «Динамо» опубликовало переписку Луческу и Суркиса. Тренер останется в клубе

28 июля 2020, 13:25
3

На официальном сайте киевского «Динамо» обнародован текст переписки тренера Мирчи Луческу и президента киевского клуба Игоря Суркиса. В пресс-службе клуба сообщили, что Суркис решил опубликовать переписку, «чтобы не плодить слухи и сплетни о реальных намерениях сторон».

«К сожалению, я принял решение отказаться от сотрудничества с командой «Динамо Киев». Хочу поблагодарить семью Суркис за доверие и за сделанное предложение, но чувствую, что не смогу работать в атмосфере неприятия, что исходит от той части болельщиков, в поддержке которых команда больше всего нуждается в моменты спортивных баталий.

Я никогда не был трусом, я всегда принимал спортивные вызовы. Об этом свидетельствуют переход из «Галатасарая» в «Бешикташ», из «Динамо Бухарест» в «Рапид Бухарест». В данных командах болельщики всегда были противниками, но справедливыми, готовыми принять с открытыми объятьями, и, именно с их помощью, я смог выиграть чемпионаты в данных странах.

Я не могу допустить, чтобы фанаты клуба действовали против интересов клуба. Считаю, что настал момент для изменений, которые могут принести воодушевление, энтузиазм, мотивацию и смогут вернуть команду на тот высокий уровень, на который она имеет право благодаря своим традициям и истории. Мой приход в «Динамо Киев» в качестве главного тренера не имеет ничего общего со стоимостью контракта, так как деньги – это последнее, что меня интересовало в данной ситуации. Тем более что муссировался слух о баснословном контракте, а это абсурдно, учитывая финансовые возможности клуба на данном этапе.

Я хотел вернуться в украинский футбол, так как именно здесь я познал много моментов удовлетворения своей работой. Я хотел снова войти в эту волнующую и непревзойденную атмосферу под названием футбол. Я делал это с энтузиазмом, с абсолютной уверенностью в потенциале молодых украинских футболистов, многие из которых являются членами национальных сборных. Я хотел соревнований, таких, какие были в Украине несколько лет назад, соревнований, которые бы порадовали трибуны. Украина это заслуживает», – написал Луческу в письме к Суркису.

«Уважаемый Мистер! Волна эмоций части болельщиков «Динамо» не может стать определяющим фактором для будущего команды, которая готова к новым испытаниям под Вашим руководством.

Мы оба приняли непростое решение. Но оно было всесторонне осмысленным, ответственным и в высшей степени мотивированным. Руководство клуба вполне осознанно сделало вам предложение, понимая все риски, которые возникнут в фанатской среде вокруг такого шага. Мы не сомневаемся, что и Вы, согласившись стать членом динамовской семьи, в первую очередь, были одержимы желанием воплотить свой богатейший тренерский опыт и знания в будущие победы титулованного клуба.

Нам вместе предстоит выдержать еще немало информационных штормов. Но игроки «Динамо» будут себя чувствовать уверенно и комфортно, когда за штурвалом будет стоять такой бывалый и закаленный «мореход», как Мирча Луческу. У нынешней команды есть колоссальный потенциал и запредельное желание продемонстрировать свои лучшие игровые кондиции. В свою очередь, руководство клуба готово не только услышать новый тренерский штаб, но и на практике создать ему должные условия для достижения самых амбициозных целей.

Мы вместе принимаем новые вызовы и вместе продолжаем писать славную историю «Динамо». Надеемся, что свою яркую страницу в этой летописи оставит и легендарный Мирча Луческу. Наша синергия – залог успеха и новых побед!» – ответил ему Суркис.

В третьем письме румынский тренер отметил, что останется в клубе.

«Мои опасения были связаны только с тем, чтобы не создавать трудности футбольной семье киевского клуба. Уверен, что совместно с вами мы достигнем тех значимых результатов, которые радикально изменят отношение к моему назначению и дальнейшей работе клуба под моим началом. До встречи в Киеве во вторник», – написал Луческу.

  • Ранее в издании Gazeta Sporturilor появилось заявление 74-летнего румына, в котором он объявляет об уходе из «Динамо», поскольку не может работать в атмосфере враждебности.
  • Позднее отставку Луческу опровергли Суркис и агент тренера Аркадий Запорожану.

Источник: Официальный сайт киевского «Динамо»
Украина. Премьер-лига Динамо К Шахтер Луческу Мирча
Комментарии (3)
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dim29
1595932423
Мне вот интересно-это в самом деле переписка или заранее спланированный пиар ход?
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vladik12
1595933392
По чему мог переписываться цыган? По голубиной почте?
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