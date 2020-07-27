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    Луческу отказался подтверждать назначение на пост главного тренера киевского «Динамо»

    Будущее тренера Мирчи Луческу остается неопределенным.

    В комментарии для Sport24 румынский специалист не стал подтверждать, что будет работать в киевском «Динамо».

    «Я не могу ничего подтвердить. Сейчас я не могу говорить с журналистами по поводу своего будущего», – сказал Луческу.

    • «Динамо» объявило о назначении экс-тренера «Шахтера» и «Зенита» четыре дня назад.
    • Фанаты выступили против прихода Луческу в клуб.
    • Сегодня в издании Gazeta Sporturilor появилось заявление 74-летнего румына, в котором он объявляет об уходе из «Динамо», поскольку не может работать в атмосфере враждебности.
    • Позднее отставку Луческу опровергли президент киевского клуба Игорь Суркис и агент тренера Аркадий Запорожану.

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    Источник: Sport24

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    27.07.2020 22:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9

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      DOCTOR PENALTY 1 час назад

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