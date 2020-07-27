Луческу отказался подтверждать назначение на пост главного тренера киевского «Динамо»

Будущее тренера Мирчи Луческу остается неопределенным.

В комментарии для Sport24 румынский специалист не стал подтверждать, что будет работать в киевском «Динамо».

«Я не могу ничего подтвердить. Сейчас я не могу говорить с журналистами по поводу своего будущего», – сказал Луческу.