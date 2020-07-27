Луческу отказался подтверждать назначение на пост главного тренера киевского «Динамо»

Будущее тренера Мирчи Луческу остается неопределенным.
В комментарии для Sport24 румынский специалист не стал подтверждать, что будет работать в киевском «Динамо».
«Я не могу ничего подтвердить. Сейчас я не могу говорить с журналистами по поводу своего будущего», – сказал Луческу.
- «Динамо» объявило о назначении экс-тренера «Шахтера» и «Зенита» четыре дня назад.
- Фанаты выступили против прихода Луческу в клуб.
- Сегодня в издании Gazeta Sporturilor появилось заявление 74-летнего румына, в котором он объявляет об уходе из «Динамо», поскольку не может работать в атмосфере враждебности.
- Позднее отставку Луческу опровергли президент киевского клуба Игорь Суркис и агент тренера Аркадий Запорожану.
Источник: Sport24