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  • Слуцкий: «Возглавив «Рубин», я очень сильно рисковал своей тренерской репутацией»

Слуцкий: «Возглавив «Рубин», я очень сильно рисковал своей тренерской репутацией»

27 июля 2020, 11:26
9

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопросы о своей работе в казанской команде.

– Было сложно вернуть интерес к чемпионату России, который в определенной степени уже был потерян?

– Абсолютно нет. Если у тебя нет внутреннего огня и эмоционального запала, то вообще не стоит работать тренером. Надо лежать на печи и быть экспертом – с высоты мэтра оценивать действия коллег, видя в них огромное количество ошибок, которые допускает вообще каждый человек, а не только тренер.

Наоборот, был очень серьезный челлендж. Понимал, что прихожу в команду, которая реально борется за выживание: одинаковое количество очков с 15-м местом, одно очко от 16-го. Вернуться и вылететь? Мне кажется, я очень сильно рисковал своей тренерской репутацией, даже учитывая, что у меня часто бывают уничижительные самооценки. Я и так не сильно высоко себя оцениваю, а здесь могло бы быть совсем плохо.

Апофеозом моего внутреннего эмоционального состояния был матч с «Оренбургом», как это ни парадоксально прозвучит. Мы за два часа до игры не знали, будет ли вообще матч. Это ужасно сложно, потому что ты вообще не понимаешь, что и как. Когда в 12:00 Роспотребнадзор не дает разрешения на вылет команды, ты в ужасном состоянии. Потом летит команда – но ты не понимаешь, каким составом. Кто болеет, а кто – нет. Тренировались или нет, как тренировались. Подготовки какой-то целенаправленной быть не может. Плюс эмоциональная составляющая. Они изначально летят героями, супер воодушевленными.

А мы выходим и обязаны выигрывать. Это были конкуренты – ключевой матч. И по внутреннему нерву для меня это была самая сложная игра в этом сезоне. Думаю, что и для футболистов. Эта победа – очень вымученная, когда многие говорили: «Ну что? Ну как же? Ну почему?». На самом деле, это от того, что не все понимают, какие процессы вообще работают. Я же прекрасно понимал, что после этой победы, когда уже было 30 очков, мы стали играть более раскрепощенно.

  • Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре.
  • Казанцы финишировали в РПЛ на десятом месте.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (9)
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AZ
1595839186
Отличный тренер - Леонид Викторович. Мое уважение таким людям!
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AHTUNGBOL
1595839989
Складывается ощущение, что у Слуцкого должно пойти в Казани, если палки не начнут вставлять в колеса..
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vladimir-7
1595840523
Л.Слуцкий молодец, вытащил Рубин от вылета в ФНЛ и заслуженно подтвердил, что он—отличный тренер.
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NewLife
1595842682
Можно только похвалить и пожелать успехов. Когда был у коней, то иногда троллил Спартак, сейчас, как видно, поумнел.
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DOCTOR PENALTY
1595845554
Очень спорный вопрос эта твоя репутация. Точно такой же, как суперуровень твоего друга Дзюбы. ***** Непонятно, как можно рисковать тем, чего нет.
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Axe111
1595847238
Тренерская репутация лол...говорит о том чего не имеет
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Hektor 84
1595848318
Леня лучше расскажи правду о том как пьяный Бузов наисполнял в самолёте))) а не те сопли что ты нам разжевал
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Рубинище
1595877772
Леонид Викторович удачи Вам. Всё получится.
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