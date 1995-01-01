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    Слуцкий: «Возглавив «Рубин», я очень сильно рисковал своей тренерской репутацией»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопросы о своей работе в казанской команде.

    – Было сложно вернуть интерес к чемпионату России, который в определенной степени уже был потерян?

    – Абсолютно нет. Если у тебя нет внутреннего огня и эмоционального запала, то вообще не стоит работать тренером. Надо лежать на печи и быть экспертом – с высоты мэтра оценивать действия коллег, видя в них огромное количество ошибок, которые допускает вообще каждый человек, а не только тренер.

    Наоборот, был очень серьезный челлендж. Понимал, что прихожу в команду, которая реально борется за выживание: одинаковое количество очков с 15-м местом, одно очко от 16-го. Вернуться и вылететь? Мне кажется, я очень сильно рисковал своей тренерской репутацией, даже учитывая, что у меня часто бывают уничижительные самооценки. Я и так не сильно высоко себя оцениваю, а здесь могло бы быть совсем плохо.

    Апофеозом моего внутреннего эмоционального состояния был матч с «Оренбургом», как это ни парадоксально прозвучит. Мы за два часа до игры не знали, будет ли вообще матч. Это ужасно сложно, потому что ты вообще не понимаешь, что и как. Когда в 12:00 Роспотребнадзор не дает разрешения на вылет команды, ты в ужасном состоянии. Потом летит команда – но ты не понимаешь, каким составом. Кто болеет, а кто – нет. Тренировались или нет, как тренировались. Подготовки какой-то целенаправленной быть не может. Плюс эмоциональная составляющая. Они изначально летят героями, супер воодушевленными.

    А мы выходим и обязаны выигрывать. Это были конкуренты – ключевой матч. И по внутреннему нерву для меня это была самая сложная игра в этом сезоне. Думаю, что и для футболистов. Эта победа – очень вымученная, когда многие говорили: «Ну что? Ну как же? Ну почему?». На самом деле, это от того, что не все понимают, какие процессы вообще работают. Я же прекрасно понимал, что после этой победы, когда уже было 30 очков, мы стали играть более раскрепощенно.

    • Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре.
    • Казанцы финишировали в РПЛ на десятом месте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:26
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4364

      Hektor 84 1 час назад

      Леня лучше расскажи правду о том как пьяный Бузов наисполнял в самолёте))) а не те сопли что ты нам разжевал

      1
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      Рейтинг: +2447

      Axe111 1 час назад

      Тренерская репутация лол...говорит о том чего не имеет

      -1
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      Рейтинг: +17741

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Очень спорный вопрос эта твоя репутация. Точно такой же, как суперуровень твоего друга Дзюбы. ***** Непонятно, как можно рисковать тем, чего нет.

      2
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      Рейтинг: +1747

      NewLife 2 часа назад

      Можно только похвалить и пожелать успехов. Когда был у коней, то иногда троллил Спартак, сейчас, как видно, поумнел.

      0
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      Рейтинг: +12047

      vladimir-7 3 часа назад

      Л.Слуцкий молодец, вытащил Рубин от вылета в ФНЛ и заслуженно подтвердил, что он—отличный тренер.

      2
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      Рейтинг: +1273

      AHTUNGBOL 3 часа назад

      Складывается ощущение, что у Слуцкого должно пойти в Казани, если палки не начнут вставлять в колеса..

      5
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      Рейтинг: +1604

      AZ 3 часа назад

      Отличный тренер - Леонид Викторович. Мое уважение таким людям!

      3
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