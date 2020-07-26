Тренер вратарей «Ростова» Кафанов: «Сити» заплатил за Эдерсона 35 миллионов только за то, что он бьет мяч на 75 метров»

Виталий Кафанов, тренер вратарей «Ростова», пояснил, чем голкипер Эдерсон привлек «Манчестер Сити». Его англичане купили в 2017 году.

«Манчестер Сити» брал Эдерсона у «Бенфики» за 35 миллионов евро только за то, что он бьет мяч на 75 метров. Они стягивают при розыгрыше соперника, вратарь забрасывает за спину защитников – они так много голов забили. Они для этого и брали Эдерсона, я разговаривал с Александром Зинченко», – сказал Кафанов.