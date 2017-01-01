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    Тренер вратарей «Ростова» Кафанов: «Сити» заплатил за Эдерсона 35 миллионов только за то, что он бьет мяч на 75 метров»

    Виталий Кафанов, тренер вратарей «Ростова», пояснил, чем голкипер Эдерсон привлек «Манчестер Сити». Его англичане купили в 2017 году.

    «Манчестер Сити» брал Эдерсона у «Бенфики» за 35 миллионов евро только за то, что он бьет мяч на 75 метров. Они стягивают при розыгрыше соперника, вратарь забрасывает за спину защитников – они так много голов забили. Они для этого и брали Эдерсона, я разговаривал с Александром Зинченко», – сказал Кафанов.

    • Эдерсон вызывается в сборную Бразилии.
    • С «Сити» он дважды брал АПЛ.
    • В сезоне АПЛ Эдерсон провел 34 матча.

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    Источник: ютуб-канал Тимура Журавеля

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10827

      Garrincha58 1 час назад

      Акинфеев тоже бьёт ещё дальше и тогда к чему этот разговор. Кафанов а вы хоть одного вратаря воспитали?

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      Рейтинг: +378

      Nayturs > Garrincha58 29 минут назад

      Акинфеев конечно бьёт на 75 метров, как и большинство вратарей, но смысл в том, что Эдерсон делает это точно партнёру

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      Рейтинг: +612

      elessar arnor > Garrincha58 11 минут назад

      Акинфеев, жизнь удалась

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