Тренер вратарей «Ростова» Кафанов: «Сити» заплатил за Эдерсона 35 миллионов только за то, что он бьет мяч на 75 метров»

Акинфеев тоже бьёт ещё дальше и тогда к чему этот разговор. Кафанов а вы хоть одного вратаря воспитали?
Виталий Кафанов, тренер вратарей «Ростова», пояснил, чем голкипер Эдерсон привлек «Манчестер Сити». Его англичане купили в 2017 году.
«Манчестер Сити» брал Эдерсона у «Бенфики» за 35 миллионов евро только за то, что он бьет мяч на 75 метров. Они стягивают при розыгрыше соперника, вратарь забрасывает за спину защитников – они так много голов забили. Они для этого и брали Эдерсона, я разговаривал с Александром Зинченко», – сказал Кафанов.
- Эдерсон вызывается в сборную Бразилии.
- С «Сити» он дважды брал АПЛ.
- В сезоне АПЛ Эдерсон провел 34 матча.