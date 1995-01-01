Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Погребняк: «Возможно, «Урал» будет последним клубом в моей карьере»

    Нападающий Павел Погребняк, который на этой неделе покинул «Урал» в связи с истечением срока контракта, не исключил, что в ближайшее время завершит карьеру.

    «Сейчас я себя чувствую лучше, чем до того, как переболел коронавирусом, поэтому желание поиграть ещe остается. Но в то же время я понимаю, что мне уже 36 лет, какие-то финансовые схемы на моей персоне не прокатят. Понятно, что руководителям надо зарабатывать и в то же время давать шанс молодым, чтобы они приносили пользу.

    Вопрос открыт, я не могу сказать, что завершил карьеру. Возможно, чем раньше закончишь, тем быстрее уйдешь в новую жизнь, привыкнешь жить без футбола. На данный момент очень грустно, и к этому всe равно не подготовишься. Конечно, я и в 35 подумывал о том, сколько мне осталось и так далее. Но сейчас пришел этот момент, и – какая-то апатия, ничего не хочется делать.

    Этот момент надо пережить, жизнь не заканчивается, надо двигаться дальше. У меня были такие мысли, что или «Урал», или потом нигде. Возможно, этот клуб будет последним в моей карьере. Расстались в хороших отношениях, у меня осталось много друзей в Екатеринбурге. Думаю, у меня ещe будет повод приехать в этот город. Также буду следить за партнерами, с которыми выходил в оранжевой форме. И вообще, всем болельщикам я благодарен за поддержку, меня любили в Екатеринбурге», – сказал Погребняк.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «РГУФК СМиТ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:17
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1776

      Genz 51 минуту назад

      Павел будет лучшим в Химках.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1596

      diadushka 1 час назад

      твой последний клуб в карьере футболиста должен был быть 10 лет назад. А последние 10 лет у тебя уже была карьера дормоеда, а не футболиста

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +661

      Юрэс 3 часа назад

      А у футбалёрофф тоже пенсионный возраст 65 ??????
      Уже АПАТИЯ??!!!!?? ВИНОВАТО.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78091
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru