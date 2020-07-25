Погребняк: «Возможно, «Урал» будет последним клубом в моей карьере»

Нападающий Павел Погребняк, который на этой неделе покинул «Урал» в связи с истечением срока контракта, не исключил, что в ближайшее время завершит карьеру.

«Сейчас я себя чувствую лучше, чем до того, как переболел коронавирусом, поэтому желание поиграть ещe остается. Но в то же время я понимаю, что мне уже 36 лет, какие-то финансовые схемы на моей персоне не прокатят. Понятно, что руководителям надо зарабатывать и в то же время давать шанс молодым, чтобы они приносили пользу.

Вопрос открыт, я не могу сказать, что завершил карьеру. Возможно, чем раньше закончишь, тем быстрее уйдешь в новую жизнь, привыкнешь жить без футбола. На данный момент очень грустно, и к этому всe равно не подготовишься. Конечно, я и в 35 подумывал о том, сколько мне осталось и так далее. Но сейчас пришел этот момент, и – какая-то апатия, ничего не хочется делать.

Этот момент надо пережить, жизнь не заканчивается, надо двигаться дальше. У меня были такие мысли, что или «Урал», или потом нигде. Возможно, этот клуб будет последним в моей карьере. Расстались в хороших отношениях, у меня осталось много друзей в Екатеринбурге. Думаю, у меня ещe будет повод приехать в этот город. Также буду следить за партнерами, с которыми выходил в оранжевой форме. И вообще, всем болельщикам я благодарен за поддержку, меня любили в Екатеринбурге», – сказал Погребняк.